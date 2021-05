Mehul Choksi a peut-être emmené sa petite amie à la Dominique pour le dîner: Antigua-et-Barbuda PM

Des images, prétendument de Choksi, 62 ans, ont fait surface en Dominique le montrant avec un œil rouge et enflé et des contusions sur les mains. (fichier image)

Le diamantaire fugitif Mehul Choksi a peut-être quitté son sanctuaire à Antigua et fait un tour en bateau vers la Dominique voisine pour dîner ou passer un “bon moment” avec sa petite amie, a déclaré le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

Il a déclaré que le gouvernement de la Dominique et les forces de l’ordre, à moins que le tribunal n’en décide autrement, peuvent l’expulser vers l’Inde parce qu’il est un citoyen indien, a rapporté Antigua News Room.

“Les informations que nous obtenons sont que Mehul Choksi a peut-être emmené sa petite amie en Dominique probablement pour dîner ou passer un bon moment et ainsi de suite et s’est fait prendre. Cela aurait été une erreur monumentale car à Antigua il est citoyen, nous ne pouvions pas l’expulser… », a-t-il déclaré.

« Le problème est que s’il est renvoyé à Antigua parce qu’il est citoyen antiguais, même si sa citoyenneté n’est pas établie, il bénéficie toujours de protections constitutionnelles et juridiques. Nous n’avons aucun doute que sa citoyenneté sera finalement révoquée parce qu’il n’a pas divulgué d’informations importantes », a déclaré Browne.

L’Inde semble avoir repéré une fenêtre d’opportunité dans l’arrestation de Choksi en Dominique où il a été « détenu » pour entrée illégale.

Un jet privé de Qatar Airways a atterri à l’aéroport Douglas-Charles de la Dominique, a rapporté Antigua News Room, ce qui a conduit à des spéculations sur l’expulsion de Choksi qui a été détenu dans la nation insulaire des Caraïbes après sa mystérieuse disparition d’Antigua-et-Barbuda.

Browne a déclaré à l’émission de radio que l’avion venait d’Inde avec les documents nécessaires à l’expulsion de l’homme d’affaires, a rapporté le média.

Il n’y a cependant eu aucune confirmation officielle immédiate des autorités indiennes à ce sujet.

Les données publiquement disponibles du vol Qatar Executive A7CEE montrent qu’il a quitté l’aéroport de Delhi à 15h44 le 28 mai et a atteint la Dominique à 13h16 heure locale le même jour, via Madrid.

La Haute Cour de la Dominique a suspendu le retrait de Choksi de son sol et a ordonné le bâillon sur les développements jusqu’à ce que l’affaire soit entendue en audience publique le 2 juin.

Choksi a allégué qu’il avait été enlevé de Jolly Harbour à Antigua-et-Barbuda par des policiers antiguais et indiens et emmené à la Dominique.

Des images, prétendument de Choksi, 62 ans, ont fait surface en Dominique le montrant avec un œil rouge et enflé et des contusions sur les mains.

Choksi et son neveu Nirav Modi sont recherchés pour avoir prétendument siphonné 13 500 crores de roupies d’argent public de la Punjab National Bank (PNB) à l’aide de lettres d’engagement. Les deux font face à une sonde CBI et ED.

Alors que Modi est dans une prison de Londres après s’être vu refuser à plusieurs reprises la libération sous caution et conteste son extradition vers l’Inde, Choksi a pris la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda en 2017 en utilisant le programme Citoyenneté par investissement avant de fuir l’Inde la première semaine de janvier 2018.

L’arnaque a été révélée par la suite.

