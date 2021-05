Mehul Choksi allègue un enlèvement; l’avocat dit qu’il n’est pas indien, ne peut pas être rapatrié

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a déclaré que Choksi avait commis une «erreur monumentale» en s’échappant d’Antigua-et-Barbuda. (Déposer)

Alors qu’Antigua-et-Barbuda travaille au rapatriement de Mehul Choksi en Inde, l’avocat de l’homme d’affaires en fuite, Vijay Aggarwal, a déclaré que son client n’était plus un citoyen indien et ne pouvait donc pas être renvoyé en Inde. Il a dit que Choksi ne peut être remis qu’à Antigua-et-Barbuda. Aggarwal a déclaré que son équipe juridique avait déjà déposé une requête en habeas corpus à la Dominique, invoquant une “ privation d’accès ” et une “ assistance juridique ”. Il a dit qu’il ne devrait pas y avoir de spéculation jusqu’à ce que l’on découvre le fait exact sur la façon dont Mehul Choksi a atterri en Dominique. L’avocat a affirmé que l’arrivée de Choksi en Dominique n’était pas volontaire et qu’il sentait quelque chose de louche.

«Conformément à l’article 9 de la loi sur la citoyenneté indienne, au moment où Mehul Choksi a acquis la citoyenneté d’Antigua, il a cessé d’être citoyen indien. Par conséquent, légalement, conformément aux articles 17 et 23 de la loi sur l’immigration et les passeports, il ne peut être expulsé que vers Antigua. De plus, il existe une ordonnance de la Haute Cour d’Antigua empêchant le traitement de toute demande de l’Inde », a déclaré Aggarwal.

Choksi, qui a disparu samedi, a été arrêté à la Dominique le 26 mai. L’avocat de Choksi à la Dominique, Wayne Marsh, a affirmé que l’homme d’affaires lui avait dit qu’il avait été enlevé par un policier “ indien et antiguais ” le 23 mai alors qu’il visitait un restaurant pour dîner. Choksi a affirmé que les ravisseurs l’avaient masqué et l’avaient placé sur un yacht arborant un drapeau dominicain. Il a été emmené à la pointe sud de la Dominique où il a été détenu jusqu’à son arrestation par la police locale le 26 mai, a déclaré Marsh, alléguant que l’homme d’affaires avait un œil enflé et plusieurs ecchymoses lorsqu’il l’a rencontré.

La Dominique a également laissé entendre que Choksi serait rapatrié à Antigua. Le ministère de la Sécurité nationale et des Affaires intérieures de la nation insulaire a déclaré dans un communiqué que Choksi avait été arrêté pour «entrée illégale». Il a déclaré que le gouvernement de la Dominique était en contact avec Antigua-et-Barbuda pour vérifier le statut de citoyenneté de Choksi et qu’une fois les informations reçues, des dispositions seraient prises pour que Choksi soit rapatrié à Antigua.

Entre-temps, le Premier Ministre d’Antigua-et-Barbuda Gaston Browne avait demandé à la Dominique de rapatrier Choksi directement en Inde. «Le gouvernement dominicain coopère avec les gouvernements antiguais et indien. Nous avons demandé aux services répressifs dominicains de ne pas le renvoyer à Antigua, où il a des droits légaux et constitutionnels en tant que citoyen. Nous leur avons spécifiquement demandé que les forces de l’ordre indiennes prennent les dispositions nécessaires pour qu’il soit renvoyé directement en Inde », a déclaré Browne à ANI.

Browne a déclaré que Choksi avait commis une «erreur monumentale» en s’échappant d’Antigua-et-Barbuda.

Mehul Choksi est accusé d’avoir fraudé la Banque nationale du Pendjab (PNB) de près de Rs 13 600 crore. Il a fui l’Inde en janvier 2018. Il a obtenu la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda le 15 janvier 2018, dans le cadre du programme de citoyenneté pour l’investissement.

Selon certaines informations, l’Inde examine également les circonstances qui ont conduit à l’arrestation de Choksi et examine les options dont elle dispose pour le ramener. Les autorités gouvernementales sont en contact avec les gouvernements d’Antigua-et-Barbuda et dominicain.

