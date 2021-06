Mehul Choksi Dernières nouvelles aujourd’hui: Antigua PM allègue le soutien de l’opposition UPP à Mehul Choksi

Mehul Choksi a été arrêté en Dominique après avoir disparu d’Antigua-et-Barbuda.

L’épouse de Mehul Choksi, Priti Choksi, a déclaré aujourd’hui que la femme présentée sur les chaînes de télévision comme la petite amie de l’homme d’affaires n’était pas Barbara comme on le prétend. « La femme était connue de mon mari. Elle avait l’habitude de rencontrer mon mari lors d’une visite à Antigua. D’après ce que j’ai compris des gens qui l’ont rencontrée, la femme montrée sur les chaînes médiatiques n’est pas la même femme qu’ils connaissaient que Barbara », a-t-elle affirmé.

Priti a également exprimé son angoisse face aux blessures causées à son mari. « Ce qui a angoissé la famille, c’est la torture physique et le mépris total des droits humains de mon mari. Si quelqu’un voulait vraiment qu’il revienne vivant, pourquoi avait-il besoin de le torturer et de le maltraiter physiquement et mentalement ? » elle a dit.

Elle a affirmé que Mehul Choksi avait plusieurs problèmes de santé. «Il est un citoyen d’Antigua et jouit de tous les droits, de la protection conformément à la constitution d’Antigua-et-Barbuda. J’ai pleinement confiance en la primauté du droit des nations des Caraïbes. Nous attendons son retour sain et sauf à Antigua au plus tôt », a-t-elle déclaré.

D’autre part, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a déclaré aujourd’hui que Mehul Choksi, au lieu de se soumettre à une enquête, a utilisé les tribunaux pour suspendre la révocation de sa citoyenneté. « Choksi a changé son avocat pour un membre bien connu de l’UPP (parti d’opposition) qui lui avait promis une protection, pour le financement de sa campagne. C’est pourquoi ils veulent qu’il ne soit pas expulsé vers l’Inde, mais de retour à Antigua où il pourrait continuer à se cacher derrière des protections constitutionnelles », a affirmé Browne.

Browne a déclaré que son administration maintenait sa demande à la Dominique d’extrader Mehul Choksi directement vers l’Inde.

Première photo du diamantaire fugitif Mehul Choksi en garde à vue en Dominique (photo – Salle de presse d’Antigua) pic.twitter.com/7S2EDsWhL0 – ANI (@ANI) 29 mai 2021

La semaine dernière, plusieurs rapports avaient affirmé, citant le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, que Mehul Choksi avait emmené sa petite amie en Dominique, “probablement pour dîner ou passer un bon moment” et y avait été arrêté. Choksi a été détenu en Dominique pour entrée illégale après sa mystérieuse disparition d’Antigua-et-Barbuda où il séjournait depuis 2018 après avoir fui l’Inde la même année. Choksi est accusé dans l’escroquerie multi-crore PNB et est recherché en Inde dans des cas de fraude bancaire.

