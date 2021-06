Mehul Choksi refusé la libération sous caution par la Haute Cour de la Dominique

in

La Haute Cour de la Dominique a refusé la libération sous caution au diamantaire fugitif Mehul Choksi dans le cas d’une entrée illégale dans le pays insulaire après sa mystérieuse disparition d’Antigua-et-Barbuda, où il séjourne en tant que citoyen depuis 2018, ont rapporté les médias locaux des Caraïbes.

Le tribunal de grande instance a rendu sa décision vendredi (heure locale) en concluant que Choksi était un “risque de fuite”, n’avait aucun lien avec la Dominique et le tribunal ne pouvait imposer aucune condition qui l’empêcherait de quitter le pays, selon le journal AntiguaNewsroom mentionné.

Choksi s’était adressé à la Haute Cour après que le magistrat eut rejeté sa demande de libération sous caution.

Le promoteur de Geetanjali Gems et d’autres marques de diamants célèbres en Inde avait fui le pays des semaines avant qu’une fraude de 13 500 crores de roupies à la Punjab National Bank (PNB) l’impliquant prétendument lui et son neveu Nirav Modi ne fasse surface.

Choksi, 62 ans, qui a une notice rouge d’Interpol contre lui, avait mystérieusement disparu le 23 mai d’Antigua-et-Barbuda où il séjourne depuis 2018 en tant que citoyen après avoir fui l’Inde.

Il a été détenu dans l’île voisine de la Dominique pour entrée illégale après une éventuelle escapade romantique avec sa petite amie présumée.

Les avocats de Choksi ont allégué qu’il avait été kidnappé à Jolly Harbour à Antigua par des policiers ressemblant à des Antiguais et des Indiens et emmené à la Dominique sur un bateau.

Il a également été traduit devant un magistrat de Roseau, sur ordre du juge de la Haute Cour Bernie Stephenson, saisi d’une affaire d’habeas corpus, pour répondre d’accusations d’entrée illégale où il a plaidé non coupable mais s’est vu refuser la libération sous caution.

