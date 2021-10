MEILLEUR accident de bus aujourd’hui : huit blessés ; conducteur, conducteur subit des blessures graves

MEILLEUR accident de bus à Mumbai : Huit personnes sont blessées dans l’accident d’aujourd’hui.

Jusqu’à huit personnes, dont un conducteur, ont été blessées après qu’un autobus de transport public à grande vitesse a percuté un camion à benne basculante dans le quartier de Dadar à Mumbai aujourd’hui. L’impact de la collision a été tel qu’un homme est tombé du bus et a pu être vu allongé inconscient dans la vidéo virale. L’état de cinq personnes, dont le chauffeur et le conducteur du bus, serait grave.

Le bus appartenait à Brihanmumbai Electric Supply & Transport (BEST). Dans la vidéo, le camion à benne basculante peut être vu se déplacer lentement vers sa droite sur une route adjacente à un survol lorsque le bus BEST est arrivé à toute vitesse par derrière et a percuté le camion depuis son côté avant droit où le conducteur était assis. Après la collision, on a pu voir de la fumée sortir du bus alors que les gens se précipitaient pour descendre pour sauver leur vie. Le conducteur et le conducteur du camion-benne sont indemnes et ils sont descendus rapidement pour vérifier l’état du bus. Selon les images de vidéosurveillance, l’accident s’est produit vers 7 h 15 aujourd’hui.

#REGARDER | Huit personnes ont été blessées dans une collision entre un bus BEST et un camion-benne dans le quartier Dadar de Mumbai aujourd’hui matin. L’état de cinq personnes, dont le conducteur et le conducteur du bus, est grave : Municipal Corporation of Greater Mumbai pic.twitter.com/yCwYUQHG7R – ANI (@ANI) 27 octobre 2021

Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital voisin de Sion et y sont soignés. Le bus circulait sur la route 22 de Marol à Pydhonie. La partie avant du bus a été gravement endommagée dans l’accident.

