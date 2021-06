CoinMarketCap

Meilleur agrégateur de données cryptographiques, Coinmarketcap intègre Uniswap pour offrir des « échanges de jetons directs »

Agrégateur de données cryptographiques, Coinmarketcap lance le portail Uniswap sur son site Web, introduisant des échanges de jetons décentralisés à des millions d’utilisateurs.

Annoncé mardi, Coinmarketcap.com, un agrégateur de données cryptographiques appartenant à Binance, a introduit une fonction d’échange de jetons alimentée par Uniswap sur son site Web. La fonctionnalité vise à donner aux traders et investisseurs de crypto avides un canal direct pour effectuer un échange dès qu’ils vérifient le prix des jetons.

Selon le communiqué, Coinmarketcap.com a intégré Uniswap (à la fois V1 et V2) et la blockchain Ethereum. Cela permet à toute personne ayant connecté un portefeuille Ethereum d’échanger les milliers de jetons basés sur Ethereum via Uniswap. Les autres crypto-monnaies actuellement prises en charge incluent Uniswap (UNI), AAVE, Tether (USDT) et Bitcoin (BTC).

L’intégration devrait augmenter les volumes globaux sur Uniswap, la plus grande bourse décentralisée en termes de volume de transactions, avec des millions de visites mensuelles sur Coinmarketcap. Selon SimilarWeb, Coinmarketcap.com a enregistré plus de 270 millions de visites au cours du seul mois dernier, ce qui montre l’impact que l’intégration pourrait avoir sur les volumes d’Uniswap. Une déclaration de l’équipe de Coinmarketcap lit,

“Avec la montée des altcoins dans le DeFi [decentralized finance] boom, le besoin de moyens transparents d’échanger des jetons pour participer à différents produits et écosystèmes cryptographiques est devenu essentiel. »

L’intégration prend en charge tous les portefeuilles acceptés par Uniswap, y compris Metamask, Coinbase, Portis, WalletConnect et Fortmatic. Pour commencer à échanger directement depuis Coinmarketcap, vous devez accéder à la page des pièces que vous souhaitez échanger. Sur le côté droit de la page, cliquez sur le convertisseur et sélectionnez l’option « Échanger sur Coinmarketcap » pour commencer à échanger sur Uniswap.

La nouvelle intégration pourrait aider le premier agrégateur de données cryptographiques à conserver sa position alors que Coingecko, le deuxième plus grand agrégateur de données cryptographiques, se rapproche de la première place.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.