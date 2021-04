Meilleur ami de Tiff et débutant Made in Chelsea ⋆ .

Ce soir, un nouveau membre de la distribution rejoint le groupe à Made in Chelsea, sous la forme de la meilleure amie de Tiffany Watson, Inga Valentiner.

Au cours des dernières saisons, nous avons vu beaucoup de nouveaux membres de la distribution aller et venir, mais Inga semble qu’elle pourrait en fait apporter un peu de drame, avec un triangle amoureux déjà en train de jouer avec les gars quand elle arrive.

Donc, pour vous éviter de faire défiler Internet en essayant de tout savoir sur elle, voici tout ce que vous devez savoir sur Inga, la nouvelle fille de Made in Chelsea.

Inga est de Londres et a vécu à Bali récemment

Inga vit actuellement à Londres et a une sœur cadette appelée Pia. Elle est présentée dans l’émission comme ayant vécu à Bali pendant quatre ans, où elle a vécu avec un groupe de copines.

Channel 4 a annoncé qu’elle rejoignait l’émission, et a déclaré: “Quelques nouveaux visages feront également des apparitions dans cette série, y compris la superbe amie de Tiff, Inga Valentiner, qui vient de rentrer de sa vie à Bali.”

Elle est la meilleure amie de Tiff Watson

Inga a rejoint le casting en tant que «meilleure amie de Tiff», et c’est Tiffany Watson qui l’amène dans la maison et la présente à tout le monde.

Mais Tiff n’est pas la seule fille Made in Chelsea avec qui Inga semble s’entendre. Elle a été taguée sur des photos sur Instagram dans le manoir des Cotswolds avec Sophie Hermann, et Habbs a également commenté certaines de ses photos. Ollie Locke, Olivia Bentley, Paris Smith, Harvey Armstrong et quelques autres membres de la distribution la suivent sur Instagram. Maeva ne le fait pas, mais en sommes-nous surpris?

Et Inga semble déjà connaître certains des gars de Made in Chelsea

D’après l’apparence du teaser de la série, Inga connaît quelques-uns des gars du casting, et cela va provoquer un peu de rivalité entre eux.

Inga a rencontré Julius il y a environ un an et demi à Bali et ils se sont embrassés. Inga décrit la nuit comme «en sueur et en désordre» alors que Julius la rappelle comme «torride» et «vraiment amusante». Inga connaît également Miles, après l’avoir rencontré en ligne il y a deux ans. Ils disent avoir bu du vin et passé la nuit ensemble.

Il semble alors que deux d’entre eux vont se battre pour ses affections, et les créateurs de Made in Chelsea ont également laissé entendre sur Twitter qu’il pourrait y avoir un triangle amoureux Inga dans la série – alors préparons-nous pour le drame. 👀

C’est une artiste

Quand elle ne vit pas à l’autre bout du monde ou ne traîne pas avec l’élite du sud-ouest de Londres, Inga est une artiste. Elle fait des dessins et des croquis personnalisés, principalement pour mettre sur des planches de surf et des toiles. Elle a également fait des dessins de tatouage personnalisés et dispose d’un compte Instagram pour afficher ses œuvres d’art.

Inga compte 3500 abonnés sur Instagram

Inga compte déjà 3,5k abonnés sur Instagram, mais la minute où les gens la voient sur Made in Chelsea est sur le point d’augmenter. L’instagram d’Inga est un peu une ambiance, il faut le dire, mais je suppose que c’est facile lorsque vous avez passé des années à Bali et que vous êtes doué en art.

Elle a toujours l’air bronzée, il y a beaucoup de photos de plage et de selfies aux cheveux ondulés, et chaque photo a l’air lavée dans ces filtres d’histoire Instagram brun granuleux. Vous pouvez la suivre ici.

