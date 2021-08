Meilleur ami furrever : Des études montrent que les chiens naissent prêts à communiquer avec les humains

D’autres recherches ont montré que la capacité d’apprentissage d’un chien est influencée, non seulement par les signaux de la main, mais aussi par le langage corporel général et la distance entre le dresseur et le chien.

Avez-vous déjà regardé votre chien en vous demandant comment il semble vous comprendre si bien ? Il s’avère que le meilleur ami de l’homme est né prêt à communiquer avec lui. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Current Biology, indique que même les chiots de huit semaines peu exposés aux humains peuvent comprendre des compétences sociales comme le pointage et montrer des niveaux sophistiqués de cognition sociale ou d’intérêt pour les visages humains lors des tests.

L’étude, qui portait sur un échantillon de 375 chiots, a effectué une analyse des effets potentiels sur l’apprentissage. Il dit que les chiots étaient très habiles dans l’utilisation de divers gestes humains, et il n’y avait aucune preuve que leurs performances nécessitaient un apprentissage.

Il est devenu une norme d’éduquer votre chien sur les indices généraux, cependant, comme le montre l’étude, ces êtres intelligents sont prédisposés à comprendre le comportement humain, qu’il s’agisse de pointer du doigt, le ton de votre voix ou même les émotions faciales et la façon dont nous nous sentons.

La cognition humaine est considérée comme unique, en partie à cause des compétences sociales émergentes pour la communication coopérative. Une étude comparative montre qu’à 2,5 ans, les enfants raisonnent sur le monde physique de la même manière que les autres grands singes, mais possèdent des compétences cognitives pour la communication coopérative dépassant de loin celles de nos plus proches parents primates. Les chiens domestiques ont des similitudes fonctionnelles avec les enfants humains. Ils sont sensibles aux signaux perçus, marquant les gestes comme communicatifs.

“Tout comme les humains, les chiens varient en intelligence et en capacité d’être entraînés, et peut-être que la capacité de comprendre les gestes de pointage serait liée à la même chose”, explique Anjali Kalachand, co-fondatrice de A Petter Life, an e. -plateforme de commerce de produits pour animaux de compagnie.

Les chiens sont capables d’apprendre grâce à un simple conditionnement et il est plus facile d’apprendre en observant les humains. Les chiens, en fait, sont connus pour montrer une cognition sociale semblable à celle des humains à bien des égards. Ils réagissent, interprètent et comprennent le langage corporel humain, les gestes et le pointage, et ils comprennent également les commandes vocales humaines. “Les chiens utilisent le langage corporel comme moyen de communication, donc nos gestes sont quelque chose qu’ils sont naturellement enclins à remarquer et à réagir plutôt qu’à ignorer (comme certains chiens font souvent la voix de leur propriétaire !). Les humains sont une espèce très dépendante de la vue, il est donc surprenant que nous parlions autant avec nos chiens. Beaucoup de gens s’attendent à ce que leurs chiens écoutent leurs paroles seuls et n’enseignent jamais les signaux de la main pour les comportements de base tels que « s’asseoir » », explique la comportementaliste canine Pranita Balar.

Certains chiens rares sont nés avec une intelligence supérieure et sont appelés « apprenants de mots doués », selon une étude publiée dans Scientific Reports le mois dernier. Cependant, les chiens sont plus susceptibles d’être en contact avec ce que nous faisons plutôt que ce que nous disons. Par exemple, lorsque vous faites le signe habituel de la main pour vous asseoir, vous tenez une friandise sur le nez d’un chien, en la soulevant au-dessus de la tête de l’animal pour l’attirer à s’asseoir. Si un chien devient sourd, en effet, on pourra toujours communiquer avec lui. « Les signaux manuels sont faciles à enseigner, en particulier si vous utilisez une formation leurre et récompense », explique Balar, basé à Mumbai, qui est le fondateur de BarkNBond, une entreprise qui propose des consultations pour chiots, une formation à l’obéissance et aide à renforcer le lien entre le parent et animal de compagnie, entre autres services.

D’autres recherches ont montré que la capacité d’apprentissage d’un chien est influencée, non seulement par les signaux de la main, mais aussi par le langage corporel général et la distance entre le dresseur et le chien. Il semble que plus le dresseur est éloigné du chien, moins le chien sera réactif. Par conséquent, il faut savoir où et comment on se tient lorsqu’on communique avec un chien.

Lorsqu’il s’agit de «saluer et de rencontrer» un autre chien, il existe un schéma familier consistant à tourner en rond et à se renifler. Parfois, les aboiements et les hurlements sont aussi des moyens de converser. Le sens de l’odorat, bien sûr, est un cadeau spécial, qui vient de l’organe de Jacobson ou « vomeronasal », un organe « parfum » spécial dans la cavité nasale d’un chien qui aide à détecter les odeurs, à renifler des produits chimiques, à identifier et à communiquer davantage.

