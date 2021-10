« Meilleur arrêt depuis des années » – les experts se déchaînent sur l’incroyable héroïsme de Ramsdale

Les exploits incroyables d’Aaron Ramsdale pour Arsenal samedi ont eu une pléthore d’experts saluant le gardien anglais – avec un arrêt légendaire qualifiant son arrêt de James Maddison de « le meilleur qu’il ait vu depuis des années ».

Les sourcils se sont levés lorsque les Gunners ont fait venir Ramsdale pour un montant initial de 24 millions de livres sterling au cours de l’été. Le gardien anglais – relégué à deux reprises de la Premier League – était l’une de leurs signatures estivales les plus importantes. Cependant, remplacer le plus que compétent Bernd Leno vu certains remettre en question la sagesse de Mikel Arteta.

Cependant, depuis ses débuts avec les Gunners, Ramsdale n’a pas regardé en arrière et a été une présence solide pour Arsenal.

Il a joué un grand rôle dans leur récente renaissance et a fait une démonstration accrocheuse alors que Leicester a été battu 2-0. Vous pouvez voir nos évaluations des joueurs du King Power Stadium ici.

Ramsdale avait déjà fait un magnifique arrêt pour repousser Kelechi Iheanacho, volant haut à sa droite pour repousser.

Mais le meilleur restait à venir quand il a franchi son but pour donner un coup franc de Maddison à la barre transversale. Le ballon a ensuite été tiré vers les buts par Jonny Evans, mais a piraté la ligne de but au grand dam de Leicester.

En réfléchissant à l’arrêt, le légendaire gardien de but de Manchester United Peter Schmeichel n’a pas tardé à donner sa réponse.

« Le meilleur arrêt que j’ai vu depuis des années de Ramsdale », a tweeté le vainqueur de la Ligue des champions.

Vous ne verrez pas de meilleur arrêt cette saison. Incroyable, @AaronRamsdale98 ! pic.twitter.com/TcT5IUghWn – TEAMtalk (@TEAMtalk) 30 octobre 2021

Ses exploits ont également attiré les éloges de Lucy Ward, qui a été excellente dans son rôle de co-commentateur sur BT Sport.

« Après avoir été reléguée deux fois, vous pourriez penser que sa confiance avait été mise à mal », a-t-elle déclaré. «Mais ses statistiques ont toujours montré qu’il était un gardien de but très performant. C’est pourquoi obtenir ce gardien et les quatre arrières à droite. Brendan Rodgers n’arrive pas à y croire, personne ne peut y croire.

En réfléchissant à cet arrêt et à un autre en seconde période pour refuser Ademola Lookman, Ward a poursuivi ses éloges.

«Vous irez loin pour trouver un meilleur arrêt n’importe où cette saison. Il a réalisé trois arrêts incroyables aujourd’hui. Incroyable. Il a le match de sa vie », a-t-elle ajouté.

Martin Keown, assis dans le studio BT Sport, a également fait des éloges chaleureux.

«Nous avons un bon gardien maintenant et il va de mieux en mieux. Il est vraiment fiable maintenant. «

Six joueurs de renom qui n’ont pas réussi à se qualifier en tant que manager

Smith Rowe fait également l’éloge

Arsenal avait également d’autres grands interprètes sur le terrain, avec Emile Smith Rowe attirant également l’attention.

Il a marqué leur deuxième de l’après-midi et il est également venu recevoir des éloges chaleureux de Ward.

« J’aime Smith Rowe. Son attitude est « puis-je jouer en avant, puis-je le faire avancer ». Il résume vraiment ce qu’est cette équipe d’Arsenal sous Mikel Arteta », a-t-elle déclaré.

Parlant de l’amélioration d’Arsenal ces dernières semaines, elle a poursuivi : « C’est structuré, c’est organisé. Ils connaissent tous leur travail et ont l’air d’une tenue très bien rodée ces jours-ci. Ils ont une très bonne forme.

«Je pense qu’Arteta a trouvé son premier XI. Il connaît ses quatre arrières et son gardien de but et cette confiance se développe à travers l’équipe.

« Certains fans d’Arsenal sont peut-être encore un peu divisés sur lui, mais des résultats et des performances comme aujourd’hui aideront à les convaincre. »

LIRE LA SUITE: Un nouveau club nommé meilleure star d’Arsenal décide de snober de nouvelles offres de contrat