Meilleur article neutre de chaque niveau

Le meilleur élément de chaque niveau – qui a probablement besoin d’être réparé.

Le concept d’éléments neutres n’est pas nouveau. Valve les teste depuis un certain temps maintenant et ils continuent d’ajouter et de soustraire des éléments dans les mises à jour. De nombreux articles ont vu des mises à jour d’équilibrage, mais quelques-uns restent d’excellents ajouts à l’inventaire de quiconque. Regardons certains de ces éléments.

Objet neutre OP Tier 1 – Gilet ébréché



Valve a nerfé le gilet ébréché dans le patch 7.30, réduisant sa régénération de santé de 5 à 4. Cependant, il reste un élément puissant dans le jeu. Non seulement le gilet ébréché confère une régénération passive des PV, mais il renvoie également 20 dégâts d’attaque aux creeps et 30 dégâts aux héros ennemis. Il s’agit d’un élément passif complet, ce qui signifie qu’il est facile à utiliser et qu’il se trouve simplement dans la fente. Cela peut aider n’importe quel héros en difficulté au début du jeu pour HP et cela aide également les héros à exploiter des camps neutres beaucoup plus rapidement grâce aux dégâts de retour.

Objet neutre OP Tier 2 – Vambrace



Un élément très non flashy qui fait son travail tranquillement. Si vous avez déjà entendu parler d’un changement judicieux de bande de roulement et de son importance pour les aspects fondamentaux du jeu, vous apprécierez probablement cet élément. Équiper Vambrace, c’est comme avoir tout un Power Treads avec vous. Les héros peuvent changer d’attribut pour gagner un avantage dans le jeu en fonction de la situation.

Objet neutre OP Tier 3 – Épée Paladin

L’épée Paladin est sans doute l’objet le plus cassé du niveau 3. Non seulement il augmente les soins et le vol de vie des sorts de 14%, mais l’objet fournit également +20 dégâts d’attaque, +16% de vol de vie, +8% de vol de vie des sorts sur les héros et 1,6% de vol de vie des sorts sur les creeps. L’épée de Paladin se cumule également de moins en moins avec d’autres objets de vol de vie.

Objet neutre OP Tier 4 – Scintillement



Le scintillement est peut-être l’élément le plus cassé s’il est utilisé correctement. Il fournit passivement à l’utilisateur une vitesse de déplacement de +35, ce qui signifie que si nécessaire, le héros peut échanger les bottes contre d’autres objets. Ainsi, Flicker libère efficacement un espace dans l’emplacement d’inventaire. Son utilisation active consiste à téléporter l’utilisateur sur une distance aléatoire comprise entre 200 et 600 dans le sens direct. L’objet disjoint également tous les projectiles entrants comme l’étourdissement de Sven ou même la Laguna de Lina. En plus des sorts disjoints, Flicker accorde à l’utilisateur une dissipation de base après la téléportation.

OP Neutre Objet Tier 5 – Apex



Bien qu’il soit difficile d’en choisir un parmi tant d’excellents articles de niveau 5, Apex se démarque des autres. Accordant +70 d’attribut principal à l’utilisateur, Apex est un puissant élément de fin de partie. Pour donner un peu de contexte, un Drow Ranger avec Apex aura une armure de 11,67, une vitesse d’attaque de 70 et des dégâts d’attaque de 70 en bonus ajoutés à ses statistiques principales. Sans oublier que cela lui accordera également une immense agilité grâce au bonus à distance de l’adresse au tir. De même sur les héros de Force, cet objet les rendra encore plus tanky en fin de partie.

Mentions honorables



Il y a d’autres articles qui s’avèrent également d’une grande valeur. Keen Optic et Trusty Shovel du Tier 1, Fae Grenade, Essence Ring et Ring of Aquila du Tier 2, Titan Silver, Elven Tunique et Spider Legs du Tier 3, Ninja Gear, Spell Prism, Timeless Relic, Telescope, The Leveler et Penta- L’épée tranchante du niveau 4. Enfin, le livre des morts, le bouclier miroir, le désolateur stygien et le chapeau de pirate sont d’excellents objets de niveau 5.

Image caractéristique : Dota 2 Fandom