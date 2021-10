Mohamed Salah a produit une autre masterclass alors que l’Egyptien a souligné son statut de l’un des meilleurs joueurs du monde alors que son affichage de deux buts a aidé Watford 5-0 à Vicarage Road.

Les Reds étaient aux avant-postes du premier coup de sifflet au dernier pour donner à Claudio Ranieri un réveil brutal à son retour en Premier League. Cela a également servi à rappeler pourquoi Liverpool est fermement décidé à faire pression pour le titre de Premier League cette saison.

Ici, nous avons regardé trois joueurs tout simplement indispensables à l’équipe de Jurgen Klopp.

Les Reds ont ouvert le score après seulement neuf minutes lorsqu’un somptueux ballon de Salah a joué à Sadio Mane qui ne s’est pas trompé.

Et c’était 2-0 après 37 minutes lorsque Roberto Firmino est rentré à bout portant. Le Brésilien a ensuite marqué ses sept minutes après le redémarrage après que Ben Foster ait renversé le ballon.

Cependant, le meilleur était encore à venir lorsque Salah a marqué le quatrième but de Liverpool. Ramassant le ballon à l’intérieur de la surface et entouré de joueurs, il s’est tordu et a tourné autour de trois défenseurs, renversant Craig Cathcart sur son derrière, avant de déployer un effort imparable dans le coin le plus éloigné.

C’était une frappe d’une habileté et d’une qualité sublimes et rappelait à certains de l’ancienne génération un certain Diego Maradona à son apogée.

ARRÊTEZ ÇA, MO SALAH ! ?? Le jeu de jambes est magique, la finition est sublime. Il avait la défense de Watford sur cordes ! pic.twitter.com/tBWPWWOxeX – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 octobre 2021

Salah a arraché toutes sortes de records depuis son arrivée dans le Merseyside dans le cadre d’un accord de 36,9 millions de livres sterling à l’été 2017. Mais avec l’expiration du contrat de l’Egyptien à l’été 2023, les pourparlers ont éclaté sur un nouvel accord.

Liverpool souhaite désespérément qu’il signe une prolongation pour conjurer l’intérêt des géants espagnols de Barcelone et du Real Madrid.

Ils veulent également qu’il suive les traces d’Alisson, Virgil van Dijk et Andy Robertson en signant un nouveau contrat.

Mais les négociations entre Liverpool et l’entourage de Salah avancent lentement. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’attaquant veut 500 000 £ par semaine, pour récompenser son statut de l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

Les Reds ne veulent pas toucher ce salaire car ils ne veulent pas casser leur structure salariale. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’avenir de Shialah dans le Merseyside est loin d’être certain.

À cette fin, Gary Neville a expliqué pourquoi il pense que l’Egyptien partira à la fin de la saison.

Qu’il reste ou parte, cependant, la performance de Salah a souligné exactement qu’il est si important pour les Reds.

De plus, le spécialiste Jermaine Jenas a parlé de son deuxième dans le match.

« C’était absolument génial. La passe décisive pour le premier but, ne l’oublions pas, mais son deuxième but était incroyable », a déclaré Jenas. « C’est un objectif que vous verrez encore et encore. Pas seulement cette saison, mais dans l’histoire de la Premier League. Cela restera comme l’un des grands objectifs.

«Ces joueurs de Watford ont juste dû se tenir debout, regarder et admirer. Danny Rose a eu un après-midi de cauchemar.

Salah comparé à Ronaldinho

Le commentateur de BT Sport, Darren Fletcher, a ajouté : « C’est un jour glorieux pour Liverpool et un but assez brillant pour Mohamed Salah. Liverpool est de retour au sommet et il l’a amplement mérité.

L’animateur Jake Humphrey a récupéré l’évaluation en studio.

« Sans aucun doute l’un de ses meilleurs – et celui qui restera longtemps dans la mémoire. Ce n’est pas seulement un grand buteur, c’est un buteur de grands buts. Celui-là vivra longtemps dans la mémoire. C’est l’un de ceux-là, ‘J’y étais des moments’.

L’expert Joe Cole a affirmé que Salah était désormais l’un des meilleurs, sinon le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle.

« Il est dans la forme de sa vie et il y a un argument pour qu’il soit le meilleur joueur du monde en ce moment », a rayonné Cole. « Il est certainement le meilleur de la Premier League en ce moment. C’est un tel joueur de haut niveau.

« Il me rappelle Ronaldinho, comment il était. C’est le genre de but qu’il marquait.

