Meilleur bureau pas cher 2021

Le travail à domicile peut être formidable, en supposant que vous l’abordiez de la bonne façon. Que votre travail soit à 100 % à distance ou que votre entreprise passe temporairement au travail à distance, il est essentiel de disposer d’un bon bureau et d’autres équipements de bureau pour rester productif et passer une journée de travail agréable. Si vous recherchez le meilleur bureau à domicile bon marché, il existe de nombreux excellents choix qui sont non seulement abordables, mais respectueux de votre dos et de votre posture. Voici nos meilleurs choix en matière de confort au bureau !

Notre préféré : FURINNO Econ Bureau d’écriture multifonctionnel pour ordinateur de bureau à domicile



Nous sommes heureux de recommander l’un des bureaux de cette liste, mais si nous devions en choisir un comme le meilleur dans l’ensemble, il faudrait que ce soit le bureau polyvalent FURINNO Econ. Le bureau Econ se démarque pour plusieurs raisons. Il est offert dans une tonne de finitions différentes, il y a un tiroir coulissant pour votre clavier et les différentes plates-formes/surfaces vous offrent de nombreuses façons d’organiser votre équipement. Nous aimons aussi le casier inclus en bas !

Restez simple : grand bureau d’ordinateur de 55 pouces SHW Home Office



Si vous préférez quelque chose d’un peu plus simple, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce bureau de SHW. Vous ne trouverez ni tiroirs ni casiers ici. Au lieu de cela, il s’agit simplement d’une surface plane d’espace de travail de 55 pouces que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Le cadre en acier le rend agréable et stable, et il y a deux œillets pour garder vos différents cordons en ordre. L’assemblage doit être assez simple. Vous pouvez l’obtenir en Espresso, Cerise, Gris ou Noyer, qui ont tous l’air fantastique.

87 $ chez Amazon 115 $ chez Walmart

Rangez-le dans un coin : bureau d’angle en bois pour bureau à domicile en forme de L SHW



SHW fabrique quelques bureaux différents, dont une autre est cette option en forme de L. Le bureau est disponible dans les couleurs Espresso, Noyer ou Chêne, avec le design en L permettant deux surfaces de 51 pouces pour faire tout votre travail. C’est beaucoup de place, donc le fait que vous en obteniez autant à ce prix est plutôt remarquable. Nous sommes de grands fans de l’organisateur de câbles inclus, des étagères ouvertes pour ranger les livres/classeurs et l’assemblage facile.

75 $ chez Amazon 97 $ chez Walmart

Aussi bon marché que possible : FURINNO Efficient Home Laptop Notebook Computer Desk



Tous les bureaux dont nous parlons ont des prix compétitifs, mais si vous faites de votre mieux pour dépenser le moins possible, vous ne pouvez pas ignorer le bureau d’ordinateur efficace FURINNO. Ce n’est pas le bureau le plus impressionnant du marché, mais pour le peu que vous payez, c’est une valeur incroyable. Il est suffisamment compact pour s’intégrer facilement dans à peu près n’importe quelle pièce, dispose de quelques étagères différentes pour ranger tous vos goodies, et FURINNO propose une multitude de finitions.

Beaucoup d’espace de rangement : Bureau d’ordinateur noir INTERGREAT



Selon le type de travail que vous avez, vous pourriez avoir besoin d’un bureau qui vous permet de stocker un tas de fichiers et de documents. Si tel est le cas, le bureau d’INTERGREAT fait parfaitement l’affaire. Il est livré avec deux tiroirs qui offrent un grand espace de rangement, permettant de tout ranger sans compromettre votre organisation. Le dessus du bureau est en verre trempé résistant aux rayures pour un aspect et une sensation de qualité supérieure, et la surface de 46 pouces devrait suffire à la plupart des gens.

À partir de 150 $ sur Amazon

Design industriel : Flash Furniture Clifton Black Computer Desk



Un autre petit bureau simple qui vaut le détour est le bureau d’ordinateur Flash Furniture Clifton. Dès le départ, ce qui attire le plus notre attention, c’est le design industriel. L’accent mis sur le métal pour le design est un look très distinct, et nous pensons que c’est assez agréable. Il y a un total de trois surfaces avec lesquelles travailler, Flash Furniture propose des couleurs noir et blanc et le prix est correct. En d’autres termes, cela vaut vraiment la peine de vérifier.

Aucun outil requis : Bureau des étudiants Convenience Concepts



Le bureau moderne de Convenience Concepts est assez simple, mais l’exécution est de premier ordre. Convenience Concepts propose une myriade de finitions, chacune donnant au bureau une apparence très distincte. Le stockage est abondant, y compris le bureau principal de 47,25 pouces, une section en dessous pour le stockage et quatre étagères pour tout ce que vous avez d’autre. Le botteur ? L’ensemble peut être assemblé sans aucun outil.

À partir de 59 $ chez Amazon 69 $ chez Walmart

Aspect rustique : Bureau d’ordinateur TOPSKY 55″ avec étagère



Ce bureau a une grande surface de bureau pour effectuer le travail et effectuer plusieurs tâches en utilisant un magnifique look rustique en bois d’ingénierie. Une étagère soignée en dessous est parfaite pour ranger des cahiers, des textes et d’autres objets. C’est un endroit idéal pour ranger un clavier sans fil lorsque vous ne l’utilisez pas également. Il est livré avec un cache-câble à œillets en métal soigné pour garder les câbles de charge bien en place à l’arrière et hors de vue.

À partir de 155 $ sur Amazon

Restez debout : Bureau debout électrique réglable en hauteur FEZIBO



Ce n’est pas le moins cher de la liste, mais il y a une raison de dépenser un peu plus : vous pouvez rester en bonne santé et vous étirer en passant d’une position assise à une position debout pendant que vous travaillez à l’aide de ce bureau réglable en hauteur. Il peut s’ajuster de 27,36 pouces à 46,06 pouces à l’aide de quatre boutons prédéfinis. Gardez vos paramètres favoris en mémoire afin de pouvoir changer tout au long de la journée pour passer du temps debout également. Fabriqué avec un cadre en acier de qualité industrielle, il dispose d’un grand espace de travail pour tous vos essentiels et est facile à assembler.

À partir de 260 $ chez Amazon 334 $ chez Wayfair

J’adore travailler à domicile sans dépenser une tonne d’argent

Le travail à domicile ne doit pas être stressant. En fait, si vous avez le bon équipement, cela peut être délicieux. Un bon bureau est essentiel pour cela, et si vous voulez le meilleur bureau pas cher et facile sur le portefeuille, le bureau polyvalent FURINNO Econ est un achat facile. En ce qui concerne les bureaux à petit budget, celui-ci a tout pour plaire. Il est relativement compact, dispose de beaucoup d’espace de travail et d’options de stockage pratiques. Grâce aux différentes couleurs et finitions proposées par FURINNO, vous pouvez en trouver une qui s’harmonise parfaitement avec votre décoration intérieure.

Si vous avez besoin de plus d’espace pour rester au top de votre jeu, le bureau d’angle pour bureau à domicile en forme de L SHW est un autre excellent choix. Cela peut être exagéré pour certains d’entre vous, mais pour d’autres, l’immobilier supplémentaire sera exactement ce dont vous avez besoin pour travailler de manière efficace et productive.

Enfin, nous voulons mentionner une fois de plus le bureau moderne Convenience Concepts. Non seulement le bureau a fière allure tout en offrant des tonnes de rangement, mais le fait que vous puissiez l’installer sans avoir à jouer avec des outils est un rêve devenu réalité.

N’oubliez pas d’envisager également des bureaux debout, qui peuvent offrir une pause bienvenue et vous encourager à passer du temps debout pour que le sang revienne à vos orteils.

