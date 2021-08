Meilleur buteur d’Achraf Hakimi avec le PSG en Ligue 1

10/08/2021 à 12h30 CEST

L’arrière droit du PSG Achraf Hakimi a marqué son premier but officiel avec le maillot de sa nouvelle équipe qui était le match nul contre Troyes lors de la première journée de Ligue 1. Le Marocain, qui a déjà disputé les 90 minutes contre le LOSC Lille en Supercoupe de France, est parti de bonnes sensations dans le couloir à droite et c’est devenu l’un des noms propres en ce début de saison.

L’ancien Inter a fait ses débuts en tant que buteur en Ligue 1 avec une grande action personnelle et est devenu le premier joueur du PSG à marquer pour ses débuts depuis Metehan Guclu en avril 2019.. De plus, il est le deuxième marocain qui voit la porte en tant que joueur parisien après l’avoir fait Talal El Karkouri en décembre 2002.

1 – Achraf Hakimi est le premier joueur parisien à marquer pour ses débuts en Ligue 1 depuis Metehan Guclu en avril 2019 contre Nantes. Il est le 2e Marocain à marquer pour le PSG dans l’élite après Talal El Karkouri en décembre 2002. Fusée.🚀 #ESTACPSG pic.twitter.com/MRRBbSYnGJ – OptaJean (@OptaJean) 7 août 2021

L’ancien joueur du Real Madrid et de Dortmund, qui a débarqué à Paris en échange de 60 millions d’euros, fait partie des grandes sensations dans l’équipe de Mauricio Pochettino, en attendant de pouvoir officialiser la signature de Leo Messi et le renouvellement de Kylian Mbappé, et de compléter une dream team dans laquelle ils seront Neymar, Messi, Mbappé, Wijnaldum, Verrati, Sergio Ramos, Donnarumma ou encore Achraf Hakimi lui-même.

Le PSG, aspirant à tout

Les Parisiens sont restés aux portes de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 2020/21 et ont dû se contenter de la Coupe réalisée contre l’AS Monaco. Le président et propriétaire du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, veut faire de son peuple des champions de tout et a renforcé l’équipe pour cela : avec le renouvellement de Neymar, Donnarumma, Ramos, Achraf et Wijnaldum sont arrivés.

Les deux prochaines étapes du club passent par Mbappé et Leo Messi : le président veut clôturer les deux opérations dans les prochains jours et s’assurer un staff de luxe qui deviendra automatiquement le candidat principal à tous les titres possibles.