Meilleur buteur de l’Angleterre

13/11/2021 à 16h17 CET

L’équipe de Gareth Southgate fait déjà partie de l’histoire de l’équipe britannique : Avec un total de 41 buts jusqu’à présent en 2021, il a dépassé les 39 en 1908 et a signé l’année civile la plus marquante depuis sa création.. Malgré sa défaite en finale de l’Eurocup aux tirs au but, l’équipe a vécu un 2021 à encadrer.

Les Britanniques, qui se sont exhibés contre l’Albanie dans une première mi-temps marquée par les buts de Harry Kane (3), Maguire et Henderson, sont virtuellement en Coupe du monde au Qatar 2022. Avec trois points et six buts d’avance sur la Pologne à un match de la fin, les hommes de Southgate participeront à la prochaine Coupe du monde, sauf catastrophe majeure..

41 – L’Angleterre a marqué 41 buts en 2021 – son plus grand nombre d’une année civile, dépassant son précédent record de 39 en 1908. Divertissement. – OptaJoe (@OptaJoe) 12 novembre 2021

Les Three Lions pourraient sceller le ticket même en perdant lors de leur visite à l’équipe de Saint-Marin lors de la dernière date, tant que la différence positive dans la moyenne générale des buts est maintenue. Elle y parviendra quoi que fasse la Pologne si elle fait match nul ou gagne contre la faible équipe de Franco Varella : ils n’ont ajouté aucun point à ce que nous avons été en phase de groupes et n’ont marqué qu’un but, 36 contre.

En attente d’entrer avec l’Allemagne ou le Danemark

L’Angleterre cherche le billet pour Qatar 2022, ce que des équipes comme l’Allemagne ou le Danemark ont ​​déjà réalisé. En l’absence d’un jour, les Allemands et les Danois sont les deux seules équipes européennes déjà présentes lors de la prochaine Coupe du Monde.. Il en va de même du Qatar, en tant qu’hôte, ainsi que du Brésil et de l’Argentine d’Amérique du Sud.

Les Anglais disputeront leur septième Coupe du monde consécutive : ils n’ont raté aucune épreuve de Coupe du monde depuis les États-Unis 1994. En tant que champion de l’édition 1966, où il s’est produit à domicile, les résultats depuis ne lui ont pas permis de dépasser la quatrième place.. Il a terminé quatrième à deux reprises et j’ai atteint les quarts de finale en quatre et les huitièmes de finale en deux. Dans le reste des éditions, il n’a pas passé la première phase (1) ni la deuxième phase (1).