Meilleur câble de charge pour Oculus Quest & Oculus Quest 2 en 2021

L’Oculus Quest 2 est livré avec un câble de 1 m, bien trop court pour être utilisé en toute sécurité tout en portant le casque. Bien qu’Oculus recommande officiellement de « charger votre casque uniquement avec le chargeur inclus dans la boîte », vous pouvez toujours trouver facilement des câbles alternatifs, dont beaucoup sont conçus pour Oculus Link. Donc, que vous ayez perdu le câble fourni dans la boîte ou que vous souhaitiez un cordon de charge de remplacement Oculus Quest 2 pour rendre la réalité virtuelle PC à l’échelle de la pièce plus facile et plus sûre, nous avons rassemblé une variété d’options qui répondront à vos besoins.

Compatibilité garantie : Câble casque Quest 2 (1m)



Si vous souhaitez simplement un câble de charge, Oculus vend des câbles de remplacement sur son site. Certes, ils sont un peu chers pour un câble de 1 m. Pourtant, au moins, vous savez avec certitude que cela préservera (soi-disant) la longévité du casque en fournissant la bonne quantité de tension. Capable de recharger votre casque en quelques heures seulement, c’est le câble de remplacement le plus sûr pour les propriétaires de Quest 2 qui n’en ont pas besoin pour Link. (Remarque : nous ne pouvons pas établir de lien direct avec le câble ; faites défiler la page des accessoires d’Oculus pour le trouver.)

19 $ chez Oculus

Chargez tout : Anker Charging Dock pour Oculus Quest 2, Oculus Certified



Ce quai a techniquement un câble de 4 pieds à l’intérieur, nous l’inclurons donc ici ! Rechargez votre Quest 2 et les deux manettes Touch simultanément. Il est livré avec des piles rechargeables et des couvercles de piles personnalisés afin que les contrôleurs puissent se recharger sans retirer les piles. Le seul point négatif est que le casque ne correspond pas à la sangle Elite avec batterie attachée.

99 $ chez Amazon 99 $ chez Oculus

Inégalé pour PC VR : câble Oculus Link



Ce câble de 16 pieds sert à deux fins. Le plus évident est qu’il peut se connecter à votre PC pour jouer à des jeux Rift ou SteamVR, avec une longueur suffisante pour vous permettre de vous déplacer dans la pièce avec une certaine liberté. Dans ce mode, il se chargera, mais le casque continuera de se vider avec le temps. En ce qui concerne la charge standard, ce câble USB-C vers USB-C peut également s’insérer dans le chargeur 10 W inclus et recharger votre batterie à une vitesse maximale.

Long et rapide: câble tressé en nylon à charge rapide uni Long USB Type C de 15 pieds (5A 20V)



Pratiquement n’importe quel câble USB-C vers USB-C fonctionnera avec l’adaptateur secteur standard Quest ou Quest 2, mais le câble inclus vous oblige à garder le Quest 2 juste à côté de la prise. Ce câble tressé en nylon de 15 pieds permettra à votre Quest de s’asseoir n’importe où à proximité, ce qui est pratique et suffisamment durable pour supporter tous les coups secs. Il n’a tout simplement pas la vitesse de transfert de données pour Link.

22 $ ​​sur Amazon

Court et rapide : Câble VR Cover Premium USB-C pour Oculus Quest 2 (2m)



Seulement deux fois plus long que le câble de charge officiel, cette alternative VR Cover est conçue pour gérer Oculus Link et coûte beaucoup moins cher que la plupart des alternatives, en échange d’une courte longueur. Il ne fonctionne que si vous restez assis directement à côté de votre PC, mais il peut gérer jusqu’à 5 Gbit/s et charger jusqu’à 20 V/3 A, plus que suffisant pour un rechargement rapide. Ce câble USB-C 3.2 Gen 1 se branche également sur l’adaptateur secteur officiel Oculus.

9 $ à la couverture VR

Charge pas chère et colorée : câble de charge rapide WiRoTech Blue USB-C vers USB-C



Quiconque cherche à remplacer le câble de charge officiel Quest 2 peut obtenir l’un de ces câbles fiables pour la moitié du prix. Disponibles en 19 couleurs et mesurant 1, 6 ou 10 pieds de long, ces WiRoTech ne sont pas conçues pour un transfert de données de qualité Link. Néanmoins, ils s’insèrent facilement dans l’adaptateur secteur et rechargeront votre casque en un rien de temps.

À partir de 10 $ sur Amazon

Alternative officielle à l’Oculus Link : câble USB C Anker, câble de chargeur Powerline USB 3.0 vers USB C (10 pieds)



Bien qu’Oculus préférerait que vous achetiez le câble Link officiel, il s’agit d’une alternative plus abordable (bien que plus courte). En fait, ses développeurs l’ont nommé comme le seul câble alternatif qu’il a testé qui fonctionne à sa satisfaction. Il se connectera à un port USB PC standard sans avoir besoin d’adaptateur, mais malheureusement, il ne se branchera pas sur l’adaptateur secteur standard pour se recharger sans adaptateur.

22 $ ​​sur Amazon

Câble Link coudé : Câble Link TNE pour Oculus Quest 2



Ce câble USB 3.2 vers USB-C atteint un maximum de 16 pieds, bien que vous puissiez passer à 13 ou 10 selon vos besoins. Il possède également une tête USB-C à angle droit, assortie au câble officiel. Cela vous donne un bien meilleur ajustement dans le casque, tandis qu’un connecteur droit peut causer plus de dommages ou même se casser à l’intérieur du casque si vous le tirez trop fort. C’est un choix populaire pour les utilisateurs frugaux d’Oculus Link.

18 $ sur Amazon

Un lien vers le rapide : câble de liaison TNE de 16 pieds



Le câble USB-C vers USB-C de 16 pieds de TNE est suffisamment long pour se brancher sur un chargeur afin que vous puissiez jouer plus longtemps sans vous soucier de tirer sur le câble. Comme le câble officiel Oculus Link, celui-ci a une extrémité à angle de 90 degrés pour garder le câble en meilleure forme au fil du temps et une sangle velcro pratique pour éviter toute tension sur le connecteur. Il est également assez rapide pour exécuter Oculus Link pour les expériences de réalité virtuelle sur PC de bureau. Assurez-vous simplement que votre PC peut gérer des vitesses USB 3.0 complètes avant d’essayer cela !

18 $ sur Amazon

Complétez-les: Kit de charge du contrôleur BeswinVR Quest 2



BeswinVR fabrique un kit de charge unique pour les contrôleurs Oculus Touch de 3e génération de l’Oculus Quest 2, livré avec une batterie rechargeable particulière, un couvercle de batterie de remplacement et un câble de charge magnétique. L’astuce ici est que ces batteries ont un petit chargeur magnétique qui s’insère à l’intérieur de la fenêtre sur les portes des batteries de remplacement, permettant une charge rapide sans retirer les batteries. Ramassez-les avec un jeu de poignées BeswinVR pour plus de confort.

52 $ sur Amazon

Chargez tout : Anker Powerline+ III



L’Oculus Quest 2 ne tire qu’une quantité définie de charge, les câbles Power Delivery sont donc extrêmement excessifs pour recharger le casque. Mais si vous voulez un câble qui rechargera rapidement toutes vos technologies, y compris vos smartphones ou ordinateurs portables, ce câble 60 W les desservira tous de manière universelle. Fabriqué en nylon à double tresse, il vous durera même des années. Gardez à l’esprit qu’il n’a pas les vitesses de données nécessaires pour Oculus Link, ni la longueur pour jouer confortablement avec il branché.

17 $ sur Amazon

Encore une autre alternative Link : Câble VR Cover Premium USB-C pour Oculus Quest 2 (5m)



L’un des meilleurs accessoires Oculus Quest 2 disponibles aujourd’hui, le câble USB-C VR Cover de 5 m est une autre option fiable si vous souhaitez à la fois un câble de charge de remplacement Quest 2 et un câble Link. Long de 16 pieds, ce câble peut transférer jusqu’à 10 Gbit/s de données et 20 V/3 A d’alimentation, correspondant aux spécifications du câble officiel pour beaucoup moins.

49 $ à la couverture VR

Comment trouver les meilleurs câbles de charge de remplacement Quest 2

Il existe deux catégories de produits qui pourraient faire l’affaire ici. Certaines personnes veulent simplement qu’un câble USB-C plus long s’insère dans l’adaptateur secteur Quest inclus. En revanche, d’autres souhaitent un câble USB 3.0 vers USB-C compatible Oculus Link pour gérer simultanément le transfert de données et la charge d’alimentation. Lequel des deux que vous choisissez – sinon les deux – ils devraient fonctionner avec l’Oculus Quest ou l’Oculus Quest 2. Les exceptions sur cette liste sont le Anker Charging Dock et le BeswinVR Charge Kit, qui ne fonctionne qu’avec Quest 2 et ses contrôleurs tactiles.

N’oubliez pas qu’Oculus vous recommande d’utiliser uniquement son câble de casque officiel Quest 2 pour le chargement ou le câble Oculus Link pour PC VR. Le câble de charge ne mesure que 1 m, ce qui le rend trop court pour charger votre casque pendant que vous le portez, mais le support Oculus suggère également que vous « évitiez de charger votre casque pendant son utilisation ». En effet, le casque peut devenir trop chaud pendant le chargement et la lecture, ce qui peut entraîner des problèmes de performances ou de stabilité. Si vous êtes prêt à prendre ce risque et que vous souhaitez un câble USB-C plus long, recherchez-en un qui atteint au moins 5V 3A, afin qu’il donne suffisamment de jus à votre casque, comme le câble uni USB Type C long répertorié ci-dessus ou l’un des les meilleurs câbles USB-C disponibles.

Il convient de noter que la plupart des câbles Oculus Link ne maintiendront pas le Quest alimenté indéfiniment. Les utilisateurs ont constaté que le casque ne commence pas vraiment à se charger d’un câble tant que le niveau de puissance n’atteint pas 80 % ou moins ; après cela, le câble donnera plus de puissance au casque, mais votre batterie se déchargera toujours régulièrement. Cela étant dit, certains câbles Link chargent et transfèrent les données mieux que d’autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre l’option officielle Oculus, Anker et TNE sont d’excellentes options, ou vous pouvez consulter certaines des autres meilleures alternatives de câble Link pour l’Oculus Quest 2.

Si vous cherchez un moyen de prolonger la durée de vie de la batterie de votre Oculus Quest ou Oculus Quest 2 sans avoir recours à un câble, essayez l’une des meilleures batteries Oculus Quest 2, que vous pouvez attacher directement à votre casque pour prolonger la durée de vie de la batterie pendant heures après heures.

