Meilleur Call Of Duty: Vanguard Weapons To Level for Warzone

La nouvelle carte Caldera de Call of Duty: Warzone arrive le 8 décembre avec l’intégration Vanguard de la saison 1, et bien qu’il soit trop tôt pour connaître la méta, il existe quelques armes qui pourraient être de puissants prétendants. Nous énumérons ici les armes à feu et les accessoires Vanguard qui pourraient dominer dans le nouveau cadre Pacifique de Warzone.

Le fusil d’assaut STG-44 de Vanguard et le fusil tactique M1 Garand sont déjà disponibles dans Warzone pour ceux qui les ont déverrouillés lors de la dernière passe de bataille de Black Ops Cold War, mais ils ne se comparent pas vraiment aux autres armes de Verdansk. Il est possible que cela change avec le lancement de Caldera, mais ici, nous nous concentrons sur d’autres armes avec une cadence de tir plus élevée qui pourraient vous aider à remporter une victoire royale.

Automate

Fusil d’assaut automate

L’Automate est actuellement un puissant fusil d’assaut dans Vanguard, et c’est certainement une arme que vous souhaitez envisager de mettre à niveau. La cadence de tir est plus rapide que celle du STG-44, et il existe des accessoires pour augmenter le nombre de munitions et aider à augmenter la précision. Pour Vanguard, vous voudrez peut-être quelque chose comme l’optique Slate Reflector. Le G16 2.5x serait une bonne optique pour obtenir un peu plus de zoom dans Warzone.

Pièces jointes Automate recommandées :

Museau: Recoil BoosterBaril: Anastasia SniperOptique: Slate Reflector ou G16 2.5xStock: Empress BroadswordSous le canon: Carver ForegripMagazine: .6.5MM Sakura 75 Round Drums Type de munitions: AllongéPoignée arrière: Fabric GripProficiency: Sleight of HandKit: Entièrement chargé

Volkssturmgewehr

Fusil d’assaut Volkssturmgewehr

Le Volkssturmgewehr est un autre fusil d’assaut solide de Vanguard. Bien qu’il n’ait pas tout à fait le même punch que l’automate, il a une grande mobilité et une cadence de tir qui pourraient en faire un choix intelligent pour les fusillades à mi-distance et se marier bien avec un tireur d’élite.

Accessoires Volkssturmgewehr recommandés :

Museau : Stabilisateur F8 Canon : Krausnick 428MM 05VOptique : State ReflectorStock : Reisdorf 22V réglableSous le canon : M3 Ready GripMagazine : .30 Russian Short 45 Round Drums Type de munitions : AllongéGrip arrière : Stippled GripProficiency : Sleight of HandKit : Entièrement chargé

M1928

mitraillette M1928

La mitraillette M1928 peut être plus difficile à contrôler que la populaire mitraillette MP-40 de Vanguard, mais elle offre un potentiel de dégâts élevé avec un grand nombre de munitions. Cela pourrait être l’une des meilleures mitraillettes pour le combat rapproché et le soutien des tireurs d’élite, mais vous aurez besoin des bons accessoires pour aider au recul.

Accessoires M1928 recommandés :

Museau : Recoil BoosterBaril : CGC 12″ Refroidissement Optique : Slate ReflectorStock : Chariot MarksmanSous le canon : Mark VI SkeletalMagazine : 8MM Kurz 50 Round Drum Type de munitions : Hollow PointPoignée arrière : Stippled Grip Compétence : Frenzy ou Sleight of HandKit : Entièrement chargé

Tapez 100

Pistolet mitrailleur de type 100

Si vous trouvez que le M1928 est trop difficile à contrôler, le Type 100 est l’option de mitraillette Vanguard la plus facile à manipuler. Ce n’est pas l’option la plus puissante, mais associé au bon type de munitions et à la compétence Vital, le Type 100 peut toujours être une excellente option à utiliser.

Pièces jointes de type 100 recommandées :

Museau : Mercury SilencerCanon : Shiraishi PrecisionOptique : Nydar Model 47Stock : Shiraishi T100Sous-canon : M1941 Hand StopMagazine : .30 Russian Short Round MagsType de munitions : AllongéPoignée arrière : Stippled GripProficiency : VitalKit : Entièrement chargé

DP27

Mitrailleuse légère DP27

Le DP27 est une puissante mitrailleuse légère qui peut être conçue pour rayonner vos adversaires avec une visée stable et très peu de recul. Le temps de visée peut être un peu lent, mais il s’agit d’une mitrailleuse légère très mobile. Le DP27 a la sensation d’un fusil d’assaut et non le poids que l’on attend d’une arme de sa catégorie. Pour Vanguard, vous voudrez peut-être quelque chose comme l’optique Nydar Model 47. Le G16 2.5x serait une bonne optique pour obtenir un peu plus de zoom dans Warzone.

Accessoires DP27 recommandés :

Museau : Mercury SilencerCanon : Kovalevskaya 680MM B02DOptique : Nydar Model 47 ou G16 2.5xStock : ZAC S3 TAKUndercanon : Carver ForegripMagazine : .30-06 63 Round PansAmmo Type : AllongéPoignée arrière : Stippled GripProficiency : Sleight of HandKit : Entièrement chargé

Pistolet-mitrailleur

Pistolet-mitrailleur

Le pistolet mitrailleur fond dans Vanguard, et cela peut être construit pour être un seul pistolet puissant ou vous pouvez ajouter l’accessoire akimbo à double usage. Compte tenu de la domination des armes akimbo dans le passé, les doubles pistolets-mitrailleurs ont également le potentiel de dominer. Sinon, vous pouvez échanger la compétence akimbo avec quelque chose comme Brace pour aider davantage avec le recul et la précision.

Accessoires recommandés pour pistolet mitrailleur :

Museau : M1929 SilencieuxBaril : VDD 140MM HEOptique : Réflecteur en ardoise ou aucun Action de déclenchement : Déclencheur à cheveuxMagazine : 7,62 Gorenko 40 Round MagsType de munitions : AllongéPoignée arrière : Grip en tissuCompétence : Akimbo orKit : Entièrement chargé

Tapez 99

Fusil de précision de type 99

Le Type 99 est un tireur d’élite puissant dans Vanguard, et vous pouvez construire ce pistolet pour des styles de jeu de tireur d’élite très agressifs et rapides. Voici les pièces jointes recommandées pour obtenir le plus de dégâts et de mouvements de ce fusil de sniper.

Pièces jointes de type 99 recommandées :

Museau : L BrakeBaril : Shiraishi ShortOptique : AucunStock : Stock retiréSous le canon : AucunMagazine : 6.55MM Sakura 20 Round Drum Type de munitions : AllongéGrip arrière : Fabric GripProficiency : VitalKit : Entièrement chargé

Les armes de Modern Warfare et Black Ops Cold War se sentaient souvent différentes une fois transférées dans Warzone, nous ne connaîtrons donc pas réellement les meilleures armes ou pièces jointes avant de nous familiariser avec la nouvelle carte Caldera. Cependant, la mise à niveau de ces armes suggérées vous offre des choix puissants pour le multijoueur de Vanguard, et elles ont toutes le potentiel d’être des prétendants à Warzone en fonction de leur cadence de tir élevée, de leur précision et de leur capacité en munitions.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.