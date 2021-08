Meilleur casque à conduction osseuse 2021

Meilleur

Les meilleurs écouteurs à conduction osseuse sont uniques car ils ne déversent pas le son dans vos oreilles, mais plutôt à travers votre mâchoire et votre crâne. En conséquence, la vibration à travers votre peau, qui est idéale pour ceux qui peuvent être malentendants ou qui veulent entendre les bruits de la circulation pendant qu’ils font du vélo, n’est peut-être pas le créneau que vous recherchez. Si vous êtes sur le marché, les AfterShokz Aeropex sont la meilleure combinaison de qualité sonore, de confort et de performances.

Meilleur dans l’ensemble : AfterShokz Aeropex

Source : Russell Holly / Android Central

L’ajustement et le confort sont importants pour toute paire d’écouteurs, mais ces facteurs ne font que se multiplier avec une paire à conduction osseuse. AfterShokz est partout dans cette catégorie de niche, et après quelques essais, j’ai enfin obtenu la combinaison parfaite de fonctionnalité et de flexibilité avec l’Aeropex.

Ce qui fonctionne si bien, c’est la façon dont le son se propage sur l’ensemble du pad afin qu’une plus grande partie de votre crâne absorbe la sortie audio. L’entreprise a également réussi à améliorer le grave, qui est toujours la partie la plus difficile du spectre en conduction osseuse. Il ne peut naturellement pas correspondre à ce que les écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires produiront, mais c’est sans aucun doute le meilleur qu’AfterShokz ait fait à ce jour.

Malgré un son plus puissant et une conception plus flexible, la durée de vie de la batterie augmente toujours jusqu’à huit heures par charge. C’est excellent pour quelque chose de cette taille. Les boutons intégrés font principalement leur travail, où il est assez facile de lire/mettre en pause ou d’afficher Google Assistant. Cependant, éteindre les écouteurs ou essayer de composer le dernier numéro de téléphone est l’endroit où les boutons spongieux et leurs fonctions combinées deviennent problématiques. Les erreurs de presse ne seront pas rares ici, et malheureusement, il n’y a aucun moyen de changer cela.

L’assistant vocal “Audrey” pour l’appairage est très bien car il fonctionnera également avec des appareils non Android, mais Fast Pair d’Android aurait simplifié le processus davantage. Cependant, les limitations de l’Aeropex sont mineures et n’enlèvent pas grand-chose à l’expérience d’écoute, et c’est pourquoi cette paire est celle à battre.

Avantages:

Ajustement confortable Bonne qualité audio Vibration inférieure des coussinets Fonctionne avec Google Assistant Autonomie solide de la batterie Résistance à l’eau

Les inconvénients:

Boutons spongieux L’assistant d’appariement vocal est juste OK Aucune option de personnalisation

Meilleur dans l’ensemble

AfterShokz Aeropex – Écouteurs de sport à conduction osseuse Bluetooth à oreille ouverte

Libère tes oreilles, pas le son

AfterShokz confirme sa place de leader sur le marché des casques à conduction osseuse avec l’Aeropex, qui tient ses promesses.

Meilleur rapport qualité/prix : AfterShokz Trekz Titanium

Source : Russell Holly / Android Central

Les gens vont généralement avec des écouteurs à conduction osseuse parce qu’ils veulent qu’un peu de bruit ambiant s’infiltre pendant l’utilisation. C’est pourquoi ils peuvent être parfaits pour courir, faire du vélo ou faire de l’exercice. Le Trekz Titanium n’offrira pas la qualité sonore de l’Aeropex, mais restera en place et garantira que la musique et les sons de fond sont audibles.

AfterShokz les a rendus suffisamment robustes pour résister à la transpiration avec un indice de protection IP55. La société propose également des bouchons d’oreille qui augmentent considérablement le volume et la résonance du son lorsque vous les mettez dans vos oreilles.

Avec tout cela à l’esprit, rien de tout cela n’aura d’importance si vous êtes pointilleux sur le son. Ceux-ci manquent de basses et ne correspondront même pas à une paire d’écouteurs OK. La durée de vie de la batterie de quatre heures n’est pas excellente non plus, et il aurait été bien d’avoir plus de cinq minutes d’annonce avant leur mort. L’ajustement dépendra également de votre tête et de l’endroit où vous les portez, car la bande n’est pas particulièrement profilée. Cependant, si vous souhaitez vous lancer dans la marque AfterShokz et économiser de l’argent, ce sont vos meilleurs choix.

Avantages:

Ajustement confortable Comprend des bouchons d’oreilles Options de couleurs vives Bon prix

Les inconvénients:

Les basses ne sont pas très fortes La durée de vie de la batterie est courte Avertissement court de batterie faible La bande n’est pas aussi profilée

Meilleure valeur

AfterShokz Trekz Titanium – Casque Bluetooth sans fil à conduction osseuse

Conduire le son à moindre coût

Ils ne vous impressionneront pas par leur qualité sonore, mais ils sont bons pour vous garder en sécurité dans tous les environnements bruyants.

Meilleur confort : AfterShokz Trekz Air

Source : Russell Holly / Android Central

Les Trekz Air étaient en fait la propre réponse d’AfterShokz au Titanium. La clé ici était de créer un facteur de forme plus petit qui ne semblerait pas aussi lourd ou encombrant pour la plupart des utilisateurs. Il a accompli cela et, ce faisant, a réussi à améliorer quelques autres aspects clés qui contribuent à faire de ces écouteurs l’un des meilleurs disponibles.

Une bande plus flexible signifie que vous pouvez les porter tout en étant actif ou simplement assis sur une chaise sans avoir à vous soucier qu’ils glissent hors de leur place. Une meilleure qualité sonore et une meilleure autonomie de la batterie par rapport au Titanium aident également, mais cela se fait également au détriment de l’intégration de Google Assistant. Au moins, ils peuvent lire de l’audio jusqu’à six heures, bien que vous deviez recharger la batterie via Micro-USB, qui est un port daté dans un monde rempli d’USB-C.

Il est également regrettable qu’AfterShokz ait choisi d’opter pour des couleurs plus douces que les options vibrantes du Titanium. Peut-être parce que les Air sont si confortables sous un casque de vélo ou de moto, ils ne seraient pas aussi visibles.

Avantages:

Son amélioré par rapport au titane Meilleure autonomie de la batterie que le titane Confort et ajustement flexibles S’adapte bien à divers casques Bouchons d’oreilles inclus

Les inconvénients:

Toujours pas de chargement micro-USB de l’assistant Google Options de couleur en sourdine

Meilleur confort

AfterShokz Trekz Air – Écouteurs à conduction osseuse sans fil à oreille ouverte

Suffisamment petit et léger pour être emporté n’importe où

Après que Shokz ait réduit les choses à la taille, la plupart des têtes portant ces écouteurs seront probablement meilleures pour cela.

Idéal pour la natation : AfterShokz Xtrainerz

Source : AfterShokz

Lorsque vous êtes déjà dans une catégorie de niche et que vous souhaitez créer quelque chose d’encore plus précis, vous obtenez l’AfterShokz Xtrainerz. Bien que les autres modèles de la société aient une certaine robustesse, ils ne sont pas conçus pour une exposition répétée à l’eau claire ou salée comme le sont les Xtrainerz.

Pour ponctuer davantage, ils disposent de 4 Go de stockage interne pour stocker des fichiers audio pour une lecture sans téléphone, ce qui est idéal pour l’entraînement, mais il existe une autre caractéristique clé qui se démarque. Puisqu’ils ne couvrent pas les oreilles d’un nageur, ils peuvent être autorisés dans les courses compétitives à laisser les entraîneurs relayer les commentaires ou les instructions, que ce soit pendant une course ou un entraînement. Qu’ils puissent même résister à l’eau salée jusqu’à deux heures est d’autant plus utile.

Ils ont également Bluetooth, donc le téléphone n’est pas totalement coupé. Bien que la qualité sonore soit décente pour ceux-ci, votre kilométrage dépend de combien vous êtes dans et hors de l’eau. La durée de vie de la batterie est bonne jusqu’à huit heures par charge; ne perdez pas le chargeur magnétique exclusif.

Avantages:

Gère dans l’eau claire et salée 4 Go de stockage interne Qualité audio décente Autonomie de la batterie solide

Les inconvénients:

Sautez-les si vous ne nagez pas Ne perdez pas le chargeur exclusif

Idéal pour nager

AfterShokz Xtrainerz – Écouteurs à conduction osseuse sans fil à oreille ouverte

Mettez-les et plongez

Pour les moments où vous voulez nager ou vous entraîner dans la piscine, tout en écoutant tout ce qui se passe autour de vous.

Meilleur mini casque à conduction osseuse : Vidonn F3

Source : Vidonn

Vidonn a rasé un pouce de longueur que l’ancien F1, ce qui fait des F3 la meilleure option si vous recherchez quelque chose de plus petit. Il est fabriqué à partir du même alliage de titane que l’autre modèle de l’entreprise, donc en dehors de la taille, il n’y a pas une énorme différence de construction entre eux, à l’exception de la façon dont les oreillettes s’installent autour de l’oreille.

La taille est la caractéristique principale ici, mais il y a quelques autres points forts. Premièrement, il y a une quantité raisonnable de résistance à la transpiration, vous pouvez donc être actif en les portant. Deuxièmement, ils disposent également de la suppression du bruit CVC (Clear Voice Capture) de Qualcomm, qui a un impact plus important sur les appels téléphoniques, bien que Vidonn affirme qu’il y a également un avantage à écouter de la musique. Enfin, la durée de vie de la batterie est évaluée à huit heures, comparable aux autres options de cette liste.

Bien que flexibles et relativement durables, vous n’aurez pas beaucoup de recours s’ils ne vous conviennent pas. Les basses ne seront pas perceptibles sans utiliser les bouchons d’oreille inclus pour les isoler, mais le F3 joue assez fort à son volume par défaut. Malheureusement, vous n’avez pas de boutons de volume pour contrôler cela, vous devez donc avoir votre téléphone à portée de main si vous devez le rappeler un peu. Il y a un petit bouton lecture/pause, sauf qu’il n’est pas aussi facile d’accès en raison de sa petite taille.

Avantages:

Conçu pour les petites têtes Suppression du bruit CVC Excellentes options de couleurs Bonne autonomie de la batterie Prix abordable

Les inconvénients:

Pas de boutons de volume Peut ne pas s’adapter parfaitement Petit bouton lecture/pause

Meilleur mini casque à conduction osseuse

Vidonn F3 – Écouteurs à conduction osseuse sans fil à oreille ouverte

Confort pour les petites têtes

Vidonn essaie de satisfaire ceux dont les caboches ne sont pas aussi grandes en créant une taille plus adaptée aux crânes plus petits.

Meilleur sur un budget: Vidonn F1

Source : Vidonn

C’est le modèle que Vidonn propose à la plupart des personnes qui aiment la conduction osseuse, et il s’agit d’une bonne affaire par rapport à la classe supérieure. Le F1 est une variante plus standard que le plus petit F3 – il est fabriqué avec les mêmes matériaux et arbore un facteur de forme similaire. Il y a plus de puissance sous le capot ici, bien que les mêmes défis se posent lors de l’écoute de la basse.

Il y a aussi la suppression du bruit CVC à bord, qui aide les appels téléphoniques à passer plus clairement, et avec une résistance à la transpiration décente, vous pouvez écouter du contenu audio ou parler à quelqu’un sans problème. Cependant, l’ajustement et le confort dépendent fortement de la taille de votre tête, et avec peu de latitude pour l’ajustement, il est difficile de dire à quel point il pourrait rester en place, surtout pendant une course.

La durée de vie de la batterie est correcte à six heures, mais vous tirerez probablement davantage parti du F3. Vous n’obtiendrez pas non plus les couleurs dynamiques utilisées par Vidonn pour le F3, mais ce sera bien si vous voulez quelque chose d’un peu plus sobre.

Avantages:

Ajustement confortable Résistance à la transpiration Beau design Support CVC Prix abordable

Les inconvénients:

Pas beaucoup de basses La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Peut ne pas convenir aux têtes plus petites Pas aussi colorée que F3

Meilleur sur un budget

Vidonn F1 – Écouteurs à conduction osseuse sans fil à oreille ouverte

La conduction osseuse à un prix avantageux

Vidonn propose quelque chose d’efficace et abordable pour tous ceux qui cherchent à écouter de la musique sans passer par les oreilles.

En bout de ligne

Les écouteurs à conduction osseuse ne sont pas aussi omniprésents que la variété intra-auriculaire, supra-auriculaire et supra-auriculaire, mais cela ne les rend pas moins pertinents. Certains porteurs ne jurent que par eux, et il n’est probablement pas exagéré de dire qu’ils ont peut-être sauvé une vie ou deux en cours de route parce qu’ils n’ont pas couvert les oreilles à ce moment crucial. Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus conforme à une paire d’écouteurs ordinaire mais que vous souhaitez toujours utiliser le sans fil, il existe de nombreux autres excellents écouteurs sans fil avec lesquels vous pourriez être mieux.

Les porteurs de niche à la recherche d’une conduction osseuse peuvent commencer par envisager l’AfterShokz Aeropex, car il offre les meilleures performances et la meilleure flexibilité aujourd’hui. L’amélioration du son, de l’ajustement et de la durée de vie de la batterie se démarque pour les bonnes raisons, vous garantissant une expérience qui ne vous décevra pas. Bien sûr, il existe des choix convaincants au-delà de cela, surtout si vous avez un budget plus serré ou si vous avez vraiment besoin de quelque chose pour nager, mais c’est le meilleur du groupe en ce moment.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Ted Kritsonis aime prendre des photos lorsque l’occasion se présente, que ce soit avec un appareil photo ou un smartphone. Au-delà du sport et de l’histoire du monde, vous pouvez le trouver en train de bricoler des gadgets ou de savourer un cigare.

