Meilleur casque sans fil pour Samsung Galaxy S20 en 2021

Meilleur

Casque sans fil pour Samsung Galaxy S20 Android Central 2021

Vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil pour votre Galaxy S20? Nous examinons des dizaines d’écouteurs sans fil chaque année et sommes là pour vous aider à choisir la bonne option pour vos besoins. Samsung a abandonné la prise jack 3,5 mm à partir du Galaxy S20, donc l’option par défaut pour écouter de la musique sur votre nouveau téléphone est via Bluetooth. Heureusement, il existe d’excellents choix disponibles en ce moment. Voici nos choix pour les meilleurs écouteurs sans fil pour le Galaxy S20

1. Samsung Galaxy Buds +: meilleur dans l’ensemble

Source: Daniel Bader / Android Central

Si vous ne voulez pas d’écouteurs circum-auriculaires et que vous recherchez une véritable option sans fil, les Galaxy Buds + sont le choix évident. Samsung a remanié le profil sonore des écouteurs, en ajoutant un pilote secondaire dans chaque oreillette pour offrir une bien meilleure qualité sonore. Il existe également une connectivité Bluetooth 5.0, trois microphones et un couplage rapide.

Un autre domaine qui a connu un changement massif est la durée de vie de la batterie. Les Galaxy Buds + disposent d’une batterie de 85 mAh et parviennent à offrir 11 heures d’autonomie entre les charges, soit près du double de celle de leur prédécesseur. Vous bénéficiez également d’une charge sans fil via la norme Qi, et le boîtier a suffisamment de puissance pour fournir 22 heures supplémentaires de lecture de musique.

Avantages:

Connectivité Bluetooth 5.0 Chargement sans fil Qi / chargement rapide Excellente durée de vie de la batterie Son correct

Les inconvénients:

Commandes limitées des basses Finicky

Meilleur dans l’ensemble

Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds + True

Même design, bien meilleur son

Les Galaxy Buds + offrent un son bien meilleur et une batterie plus grosse que leur prédécesseur.

2. Samsung Galaxy Buds Pro: Meilleur ANC

Source: Daniel Bader / Android Central

Si vous recherchez des écouteurs sans fil avec un excellent ANC, les Galaxy Buds Pro sont le choix évident. Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil disponibles pour Android, offrant une qualité sonore exceptionnelle avec beaucoup de possibilités de personnalisation. Ils sont parfaits pour être portés tout au long de la journée et comprennent une recharge sans fil.

Mais l’option qui se démarque ici est l’ANC: ces écouteurs sont peut-être les meilleurs du marché dans ce domaine particulier. Ils font un excellent travail en éliminant tout le bruit ambiant, et il y a un déflecteur de vent intégré qui vous permet de prendre des appels pendant que vous êtes en déplacement. Que vous travailliez à domicile ou que vous ayez besoin de réduire le bruit ambiant à l’extérieur, les Buds Pro sont un excellent choix.

Ils durent cinq heures sur une charge complète, et vous obtenez quelques charges hors du boîtier. L’étui de chargement lui-même est de poche et pas trop volumineux, et vous pouvez prendre les écouteurs dans de nombreuses couleurs intéressantes. Le seul inconvénient est que certains des paramètres sont exclusifs aux téléphones Samsung, de sorte que vous manquez des choses comme le commutateur intelligent – basculant de manière transparente la connectivité de votre téléphone à votre tablette.

Avantages:

ANC exceptionnel Signature sonore hautement personnalisable Design élégant Qualité audio exceptionnelle Chargement sans fil

Les inconvénients:

Certains paramètres limités aux téléphones Galaxy Coûteux

Meilleur ANC

Écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro

Les meilleurs écouteurs sans fil pour Android

Les Galaxy Buds Pro offrent toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans les écouteurs sans fil haut de gamme, y compris l’ANC de pointe.

3. Sony WH-1000XM4: meilleur son

Source: Peter Cao / Android Central

Un an après leur lancement, le WH-1000XM4 continue d’être le casque à battre. Sony a cloué les bases et la conception légère vous permet de porter les écouteurs toute la journée sans aucune gêne. Vous obtenez des coussinets d’oreille en peluche, des commandes intuitives sur l’écouteur droit et la possibilité de vous connecter à Google Assistant et Alexa. Il y a également 30 heures d’autonomie de la batterie, une charge rapide via USB-C et une conception rabattable pour une portabilité facile.

Une grande partie de ce qui rend le WH-1000XM4 génial est le processeur dédié de Sony, qui fait un travail incroyable avec l’isolation du bruit. Le résultat est que le WH-1000XM3 est dans une classe à part en matière de suppression active du bruit. Si vous travaillez fréquemment dans des cafés ou recherchez des écouteurs pour bloquer les sons ambiants lorsque vous travaillez à domicile, le WH-1000XM4 devrait être en haut de votre liste. Ils sont coûteux, mais vous en avez pour votre argent ici.

Avantages:

Qualité sonore exquise Annulation active du bruit inégalée Idéal pour une utilisation toute la journée Dure 30 heures Charges via USB-C

Meilleur son

Casque d’écoute à réduction de bruit Sony WH-1000XM4

Pourtant, les écouteurs à battre en 2021

Le Sony WH-1000XM4 offre une incroyable combinaison de qualité sonore et d’isolation acoustique.

4. Casque Bluetooth TaoTronics: meilleur rapport qualité-prix

Source: TaoTronics

TaoTronics fabrique certains des meilleurs écouteurs à moins de 100 $ que vous puissiez acheter, et cette option particulière se distingue de bien des façons. Tout d’abord, vous obtenez une annulation active du bruit, ce qui en soi est un gros problème car elle est généralement réservée aux écouteurs plus chers. Combinez cela avec un excellent profil sonore avec une signature sonore riche en basses et un design pliable à plat, et les écouteurs deviennent beaucoup plus excitants.

Mais la principale raison de les obtenir est la durée de vie de la batterie. Ces écouteurs durent bien plus de 40 heures à partir d’une charge complète, et vous obtenez également un étui de transport. Le design n’a rien d’extraordinaire, mais la valeur globale ici est incroyable.

Avantages:

40 heures de lecture de musique Son riche en basses Bascule ANC Conception portable Appairage rapide

Meilleure valeur

Écouteurs Bluetooth TaoTronics

La meilleure valeur que vous trouverez dans ce segment

Les derniers écouteurs de TaoTronics sont dotés d’une suppression active du bruit et durent plus de 35 heures à partir d’une charge complète.

5. Écouteurs sans fil Aukey True: le meilleur sur un budget

Source: Aukey

Aukey est une autre marque qui s’adresse à la catégorie budgétaire, et les écouteurs sans fil EP-T21 continuent d’être une excellente option si vous voulez des écouteurs Bluetooth pour moins de 50 $. Vous en avez beaucoup pour un peu ici: les oreillettes ont une classification IPX4 qui les rend idéales pour les entraînements, elles sont idéales pour les appels et les réunions Zoom, et vous obtenez une autonomie de cinq heures à partir d’une charge complète.

La conception légère les rend également idéaux pour une utilisation toute la journée et ils se couplent via Bluetooth 5.0. Vous manquez certaines fonctionnalités. Cependant: ils se chargent via microUSB et n’ont pas de codecs AptX. Cela dit, la valeur proposée ici est vraiment étonnante.

Avantages:

Bluetooth 5.0 Classe IPX4 Conception légère Autonomie de la batterie de cinq heures

Les inconvénients:

Chargement micro-USB limité à SBC

Meilleur sur un budget

Écouteurs sans fil Aukey True

Jetez-les simplement dans votre sac

Les écouteurs True Wireless d’Aukey ont une résistance à l’eau IPX4, des écouteurs moulants et plus de cinq heures de lecture de musique.

6. Plantronics BackBeat Pro 2: plus pour moins

Source: Plantronics

Plantronics a réussi à se faire un nom ces dernières années en offrant un ensemble de fonctionnalités similaire à Sony et Bose, mais à un prix beaucoup plus abordable. Le BackBeat 2 Pro illustre parfaitement ce point. Ils offrent une excellente qualité sonore et durent 24 heures entre les charges, et vous obtenez une excellente annulation active du bruit qui minimise le bruit ambiant dans votre environnement.

Il n’y a pas d’inconvénient ici, et le fait que vous puissiez mettre la main sur le BackBeat 2 Pro pour environ 100 $ en fait un choix fantastique. Vous obtenez également un étui de transport, et la gamme Bluetooth proposée ici est incroyable. Il y a quelques compromis, comme le chargement micro-USB, et la conception est un peu encombrante, mais dans l’ensemble, vous obtenez un excellent rapport qualité-prix ici.

Avantages:

ANC de qualité sonore exceptionnelle qui fonctionne 24 heures de lecture de musique Conception portable

Les inconvénients:

Bulky Mushy contrôle la charge micro-USB

Plus pour moins

Écouteurs à réduction de bruit Plantronics BackBeat Pro 2

Excellente qualité audio, prix bas

Le BackBeat 2 Pro offre une qualité sonore et des fonctionnalités similaires à celles des écouteurs haut de gamme, mais à la moitié du prix de détail.

De nombreuses options intéressantes pour votre Galaxy S20

Source: Daniel Bader / Android Central

L’industrie audio s’est fortement concentrée sur le segment sans fil au cours des quatre dernières années, et le résultat est que vous pouvez mettre la main sur des écouteurs Bluetooth décents pour moins de 50 $. La meilleure option globale reste les Galaxy Buds +. Samsung a réussi à offrir une meilleure autonomie de la batterie ici, et le profil sonore est plus propre. Combinez cela avec le fait que vous pouvez charger les écouteurs sans fil à l’arrière de votre Galaxy S20, et ils deviennent une offre encore meilleure.

Mais si vous recherchez le meilleur, le Sony WH-1000XM4 est le choix évident pour votre Galaxy S20. Les options haut de gamme de Sony ont tout ce que vous recherchez dans une paire d’écouteurs. Vous obtenez une excellente qualité audio avec un égaliseur personnalisable, une conception légère idéale pour une utilisation toute la journée et une isolation du bruit à un tout autre niveau.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Harish Jonnalagadda est l’éditeur régional d’Android Central. Moddeur de matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché de la téléphonie en plein essor en Inde. Auparavant, il méditait sur le sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Vroom Vroom!

Conduisez prudemment avec ces superbes supports de voiture pour le Galaxy S20

Gardez les mains sur le volant et concentrez-vous sur la route avec ces supports de voiture pour le Galaxy S20 ou le Galaxy S20 FE. Que vous ayez besoin de le garder à l’avant et au centre pendant que vous conduisez ou sur le côté et en charge, il y a un support pour tout le monde.