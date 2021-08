Meilleur chargement de fret en juillet 2021 ! Indian Railways continue d’enregistrer la charge la plus élevée au cours des 11 derniers mois

in

En juillet 2021, Indian Railways a de nouveau atteint le chargement de fret le plus élevé jamais enregistré.

Indian Railways enregistre le chargement de fret le plus élevé jamais enregistré ! Au cours des 11 derniers mois depuis septembre 2020, le transporteur national a enregistré des performances de chargement de fret extraordinaires. En juillet 2021, Indian Railways a de nouveau atteint le chargement de fret le plus élevé jamais enregistré. Selon le ministère des Chemins de fer, le réseau ferroviaire a atteint son chargement de fret supplémentaire le plus élevé de 17,54 MT au mois de juillet de cette année (augmentation de 18,43 pour cent par rapport à juillet de l’année dernière), avec un chargement de fret de 112,72 MT au total par rapport au meilleur précédent. record de 99,74 MT de chargement de fret en juillet 2019 ainsi que contre 95,18 MT de chargement en juillet 2020. Le ministère a déclaré qu’une croissance incrémentielle importante par rapport au même mois de l’année précédente a été enregistrée dans les éléments suivants :

Secteur cimentier de 2,31 millions de tonnes (26,71 %) Charbon de 9,31 millions de tonnes (23,47 %) Minerai de fer de 1,81 million de tonnes (14,05 %) Acier de 0,45 million de tonnes (8,72 %) Matière première pour l’acier hors minerai de fer 0,88 million de tonnes (48,62 %)

Selon le ministère des Chemins de fer, avec un chargement de fret des chemins de fer indiens de 451,97 millions de tonnes au cours de l’exercice en cours 2021-2022 contre un chargement de 336,74 millions de tonnes jusqu’en juillet 2020, le transporteur national a également connu le chargement cumulatif le plus élevé de 115,23. millions de tonnes, soit 34,22% par rapport à la même période l’année dernière 2020-21. Le ministère a en outre déclaré que dans les performances cumulées du chargement de fret des chemins de fer indiens, une croissance massive a été enregistrée au cours de la même période l’année dernière dans le minerai de fer 18,07 millions de tonnes (43,88 pour cent), le ciment 15,01 millions de tonnes (52,91 pour cent), le charbon 55,83 millions tonnes (37,11 %) et le reste des autres marchandises 10,45 millions de tonnes (38,42 %).

