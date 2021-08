Meilleur chargeur 25W pour Samsung Galaxy Z Fold 3 en 2021

Meilleur

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un appareil fascinant en raison de son facteur de pliage unique, mais sa batterie de 4 400 mAh n’est pas exactement un obstacle. Avec un grand écran pliable et un écran externe, vous rechargerez beaucoup votre Z Fold 3. Puisqu’il s’agit d’un téléphone luxueux, il est logique d’obtenir le meilleur chargeur 25W pour votre Galaxy Z Fold 3. Ce sont les meilleures options de chargeurs 25W pour votre nouveau Galaxy Z Fold 3.

Par Samsung, pour Samsung : Chargeur mural à chargement ultra-rapide USB-C 25 W Samsung



Les chargeurs de première partie comme ce chargeur mural ultra-rapide Samsung 25 W devraient toujours être votre première préférence. Celui-ci est conçu pour les téléphones Samsung, il fonctionnera donc parfaitement avec votre Galaxy Z Fold 3. Notez simplement que certaines versions ne sont pas livrées avec un câble de type C.

Nom de la variété de marque: Chargeur mural Anker 25W PD



Tout le monde sait qu’Anker fabrique certains des meilleurs produits et solutions de charge. Ce chargeur mural PD 25W ne fait pas exception. Il prend en charge la charge rapide sur les appareils Samsung afin que vous puissiez obtenir une vitesse de charge réelle de 25 W.

Petit mais puissant : chargeur Spigen 45W Super Fast GaN, charge PPS



GaN est un matériau léger qui permet aux chargeurs comme celui-ci d’être si petits tout en évitant la surchauffe. Ce chargeur Spigen 45W Super Fast GaN convient parfaitement à votre Z Fold 3 car il est doté d’une charge PPS. Cela signifie que les propriétaires de Z Fold 3 peuvent profiter de la charge ultra-rapide de 25 W de Samsung. En prime, vous pouvez également recharger des ordinateurs portables avec ce puissant adaptateur.

Livré avec un câble : QUICKVOLTAGE USB C Chargeur mural PD 25W à charge ultra-rapide



L’achat d’un pliable fait des ravages sur le portefeuille. Si vous recherchez une option plus économique, le chargeur mural QUICKVOLTAGE vous conviendra parfaitement. Il est compatible avec les appareils Samsung et Apple et est livré avec un câble de type CC de 5 pieds de long, offrant un bon rapport qualité-prix.

Petite chose élégante : bloc de charge ultra rapide ELECJET 25W



Le bloc d’alimentation d’ELECJET offre un look élégant, des certifications de sécurité et une prise en charge de la technologie PPS de Samsung. Pour aller droit au but, cela se traduit par une compatibilité Super Fast Charging sur tous vos téléphones Samsung, y compris le nouveau et coûteux Galaxy Z Fold 3. Sans oublier, il est livré avec un câble de type C de 3,3 pieds.

Conçu pour le pli : Superer 7.5Ft PD 25W USB C AC Chargeur



Le chargeur secteur USB C 25 W de Superer peut sembler un peu cher au début, mais il offre suffisamment pour compenser le prix demandé. Tout d’abord, vous obtenez un câble CC USB incroyablement long de 7,5 pieds. L’adaptateur a été spécialement conçu pour le Z Fold 2 et prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 30 W, parfait pour le Z Fold 3 suivant. Il est également de nature assez durable, ce qui en fait un achat durable.

Chargez-la

Si vous êtes à la recherche d’un chargeur 25W pour votre Samsung Galaxy Z Fold 3, faites attention à vos choix. Tous les chargeurs de téléphone ordinaires sur le marché ne prendront pas en charge la technologie de charge rapide Samsung 25W, alors assurez-vous de prendre une décision judicieuse. Notre favori sur la liste est le chargeur mural à chargement ultra-rapide 25 W USB-C de Samsung. Comme il est fabriqué par Samsung, il n’y a pas de problème avec ce choix et il fonctionnera parfaitement avec votre Galaxy Z Fold 3.

Si vous voulez quelque chose de plus efficace, nous vous recommandons le chargeur mural Anker 25W PD. Ce chargeur fournira la vitesse de charge rapide souhaitée de 25 W. Il dispose d’une alimentation programmable (PPS), un protocole supplémentaire dans Power Delivery utilisé par Samsung. Peu de chargeurs l’ont, c’est pourquoi ils ne sont pas capables de charger rapidement les téléphones Samsung.

Maintenant que vous avez acheté le chargeur de téléphone parfait pour votre Samsung Galaxy Z Fold 3, découvrez quelques-uns des meilleurs câbles USB C pour l’accompagner. Si votre chargeur n’est pas livré avec un câble, assurez-vous d’utiliser uniquement le fil de la meilleure qualité sur votre téléphone pliable haut de gamme.

