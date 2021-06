Meilleur chargeur magnétique pour Oculus Quest et Quest 2 en 2021

Meilleur

Les joueurs qui jouent quotidiennement à leur Oculus Quest détestent sans aucun doute être interrompus par une batterie mourante et devraient absolument investir dans l’un des meilleurs chargeurs magnétiques Oculus Quest. Ces casques VR peuvent offrir une expérience totalement indépendante, mais comme indiqué dans notre revue Oculus Quest 2, la durée de vie de la batterie est faible. Cela signifie qu’après deux à trois heures, vous devrez vous asseoir soigneusement à côté de l’adaptateur secteur pour continuer à jouer. Avec un chargeur ou un adaptateur magnétique USB-C, cependant, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que votre casque ne sera pas tiré au sol si vous tirez accidentellement sur le câble. Pour fonctionner avec un Quest ou un Quest 2, cependant, il doit prendre en charge des vitesses de transfert de données rapides ainsi qu’une charge rapide, faisant des choix compatibles en dessous de votre meilleur point de départ. C’est pourquoi notre premier choix est l’adaptateur magnétique Knaive USB-C. Il coche toutes les cases.

Meilleur dans l’ensemble: câble et embouts magnétiques Cafele USB C

Source : Amazon

Ces câbles et embouts sont livrés dans un pack de deux ou trois assortis dans votre choix de couleurs. Le petit embout USB Type-C se branchera sur votre casque Oculus Quest 2 et les câbles de 6,6 pieds se connecteront magnétiquement à l’embout. Ces câbles ont même une lumière LED à l’extrémité indiquant l’état de la connexion. Ces câbles tressés sont extra solides et vous dureront longtemps, grâce à leur construction durable. Assurez-vous simplement de l’accrocher à votre casque car il ne s’agit pas d’un connecteur de câble à 90 degrés et pourrait sinon s’accrocher à un contrôleur qui s’agite.

En plus de la charge via les normes Qualcomm QuickCharge 2.0 et 3.0 – qui vous aideront à garder votre Quest 2 en charge tout en jouant lorsqu’il est associé aux meilleures batteries pour Quest 2 – ces câbles prennent en charge le transfert de données. Cela signifie que vous n’aurez jamais à retirer la pointe magnétique juste pour brancher un câble USB standard pour connecter votre Quest 2 à un PC (ou autre appareil).

Avantages:

Prend en charge la charge rapide Prend en charge le transfert de données jusqu’à 480 Mo/s. Construction tressée solide Assez longue pour être utilisée avec une batterie

Les inconvénients:

Connecteur droit (pas à 90 degrés)

Meilleur dans l’ensemble

Câble et embouts magnétiques USB C Cafele

Puissance et données

Cet ensemble de câbles et d’embouts magnétiques prend en charge les données et la charge rapide. Il a même une petite lumière LED pratique.

Idéal pour les contrôleurs : Kit de charge magnétique BeswinVR

Source : Amazon

Ce kit de charge de contrôleur magnétique unique en son genre est livré avec une paire spéciale de piles AA qui s’insèrent à l’intérieur des contrôleurs Oculus Quest 2 et sont maintenues par une porte spécialement conçue qui maintient la pointe de charge magnétique exposée. Cette pointe se connecte magnétiquement aux câbles inclus, qui peuvent se brancher sur n’importe quel chargeur de votre choix avec un port USB Type-A standard. Cela rend la recharge de vos contrôleurs – aussi peu fréquente que cela puisse être – tellement plus facile puisque vous n’aurez plus jamais à retirer le couvercle de la batterie.

Les poignées en silicone BeswinVR en option augmenteront légèrement le prix, mais elles sont spécialement conçues pour garder cette pointe de charge magnétique exposée, ce qui signifie que vous n’aurez jamais à retirer les poignées juste pour charger le contrôleur. C’est bien car les poignées normales ne s’adapteront pas au contrôleur avec la broche de charge supplémentaire qui dépasse.

Avantages:

Piles rechargeables incluses Embouts de chargement magnétiques faciles Poignées en silicone en option avec dragonnes

Les inconvénients:

Aucune astuce pour charger le casque Cher

Idéal pour les contrôleurs

Kit de charge magnétique BeswinVR

Chargement sans effort

Ne retirez plus jamais le compartiment à piles ou les piles, grâce à cet ensemble spécial de piles AA rechargeables et de câbles magnétiques.

Idéal pour les batteries : câble de charge rapide magnétique tressé en nylon NetDot Gen10 Micro USB et USB-C

Source : Amazon

De nombreux utilisateurs d’Oculus Quest 2 souhaitent prolonger leur temps de jeu avec des batteries externes. Ceux-ci peuvent être montés à l’arrière de votre casque afin que vous puissiez continuer à jouer pendant que vous chargez, mais aussi aider à contrebalancer le casque avant lourd. Ce câble magnétique ne mesure qu’un pied de long, il n’aura donc pas beaucoup d’excès de câblage pendant qu’il est branché. Il prend en charge la charge jusqu’à 9V/2A et se détachera facilement s’il est heurté pendant la lecture.

Si vous utilisez une batterie, vous pouvez vous déplacer librement tout en chargeant votre appareil. Vous aurez toujours un fil branché dans votre casque, mais le montage d’une batterie sur votre casque signifie que vous pouvez vous promener librement. C’est plus pratique et portable que de brancher votre casque directement dans une prise murale, ce qui vous attache au mur. Ce câble ne mesure qu’un pied de long, ce qui signifie qu’il peut se brancher sur le côté de votre casque et se connecter à une batterie montée à l’arrière de votre appareil.

Avantages:

Tous les ports USB sont USB 3.0 Prend en charge des vitesses allant jusqu’à 5 Gbit/s Le câble permet à l’appareil de s’adapter à diverses configurations Le fil est juste assez long

Les inconvénients:

Prend en charge uniquement les données jusqu’à 480 Mbps Limité à des angles spécifiques Peut se détacher facilement

Idéal pour les batteries

Câble de charge rapide magnétique tressé en nylon NetDot Gen10 Micro USB et USB-C

Hors du chemin

Ce câble est suffisamment court pour qu’aucun fil ne vous gêne si vous portez votre Oculus Quest pendant le chargement.

Meilleur design circulaire: câble de chargement USB magnétique Kyerivs

Source : Amazon

Ce câble tressé présente une conception circulaire qui vous offre plus de flexibilité car il peut se charger à n’importe quel angle. Il prend également en charge la charge rapide jusqu’à 5 V/2,4 A et dispose d’un indicateur LED pour vous indiquer qu’il charge votre appareil. À 3,3 pieds, ce câble est de la bonne longueur à utiliser avec une batterie que vous gardez dans votre poche ou attachée à votre taille.

Si vous attachez ce câble à votre casque et l’utilisez avec une batterie sur votre taille ou dans votre poche, vous serez moins étranglé. La conception à 360 degrés de ce câble signifie que le câble n’a pas à pointer directement vers le haut, le bas, l’arrière ou l’avant. Au lieu de cela, il peut glisser confortablement dans l’angle parfait pour vous.

Avantages:

Chargez votre appareil à n’importe quel angle avec un design circulaire Prend en charge une charge rapide Assez longtemps pour fonctionner avec une batterie sur votre hanche

Les inconvénients:

Trop long à utiliser avec une batterie sans laisser de câblage supplémentaire

Meilleur design circulaire

Câble de charge USB magnétique Kyerivs

Supporte tous les angles

Ce câble magnétique a une tête circulaire qui supporte 360 ​​degrés de mouvement. Il prend également en charge la charge rapide.

Idéal pour l’amarrage : Anker Charging Dock pour Oculus Quest 2

Source : Nick Sutrich / Android Central

La station de charge Anker pour Oculus Quest 2 correspond certainement à la facture d’un chargeur magnétique puisque les deux contrôleurs et la station d’accueil pour casque Oculus Quest 2 se chargent magnétiquement. Pourtant, c’est aussi assez différent des autres options de cette liste. Tout d’abord, c’est considérablement plus cher qu’un simple câble, mais c’est parce qu’il s’agit d’un élément électronique beaucoup plus sophistiqué offrant une protection contre les surcharges, les surintensités et les surcharges pour votre casque et vos contrôleurs pendant la charge.

Puisqu’il peut détecter quand les batteries de votre manette et de votre casque sont pleines, il peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie en arrêtant la charge lorsque les batteries sont pleines. Le connecteur magnétique s’intègre parfaitement dans le port USB Type-C de votre Quest 2 pour une connexion magnétique facile. La station d’accueil comprend des batteries rechargeables spéciales pour chaque contrôleur, ainsi qu’un nouveau couvercle de batterie avec des broches POGO dessus, permettant une charge simple et rapide. Vous ne pouvez pas utiliser cette solution pendant que vous jouez, mais elle apporte la facilité du chargement magnétique à la sécurité d’un dock.

Avantages:

Chargement facile à quai Remplace les batteries du contrôleur par des batteries rechargeables Protection contre les surcharges, les surintensités et les surcharges

Les inconvénients:

Non destiné à être utilisé en jouant

Idéal pour l’amarrage

Station de charge Anker pour Oculus Quest 2

Faites tout charger

La station de charge d’Anker maintient les casques et les contrôleurs chargés et en toute sécurité, avec une station d’accueil magnétique facile pour garantir que tout est en place.

En bout de ligne

Armés de l’un des meilleurs chargeurs magnétiques Oculus Quest, les utilisateurs avancés de Quest et Quest 2 peuvent moins se soucier de garder leur casque complètement chargé à tout moment. L’association d’un câble magnétique de taille moyenne, comme les câbles et embouts USB magnétiques CAFELE, avec une batterie signifie que vous pouvez profiter d’expériences de réalité virtuelle debout ou à l’échelle de la pièce sans vous soucier de tirer le cordon, ce qui pourrait endommager le port USB de votre Quest 2.

Le kit de charge magnétique de BeswinVR pour les contrôleurs Oculus Touch du Quest 2 est un autre ajout étonnant – sinon un peu cher – qui vous évitera de devoir retirer le couvercle de la batterie ou les batteries. Connectez simplement les câbles magnétiques à la pointe spéciale des piles rechargeables incluses lorsqu’elles ne sont pas utilisées ! Si vous voulez juste une expérience de dock-and-go facile, la station de charge Anker pour Quest 2 facilite la connexion de votre casque et de vos contrôleurs après chaque session de jeu pour vous assurer d’avoir une batterie pleine à chaque fois que vous commencez à jouer.

Un câble de charge magnétique peut changer la donne pour les longues sessions de jeu Quest, et il peut garder votre Quest 2 plus sûr grâce à la libération magnétique rapide s’il devait être tiré. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à certains de nos autres accessoires Quest 2 préférés pour découvrir d’autres façons d’améliorer encore votre expérience Quest 2 !

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Sean Endicott est un passionné d’applications même s’il utilise Windows Phone depuis des années. Il est dans une quête éternelle pour convertir chaque élément de sa maison en quelque chose qu’il peut contrôler depuis son téléphone.

Nick Sutrich Nick a commencé avec DOS et NES et utilise ces bons souvenirs de disquettes et de cartouches pour alimenter ses opinions sur la technologie moderne. Qu’il s’agisse de réalité virtuelle, de gadgets pour la maison intelligente ou de quelque chose d’autre qui émet des bips et des boeps, il écrit à ce sujet depuis 2011. Trouvez-le sur Twitter à @Gwanatu.

