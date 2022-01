Meilleur chargeur portable pour Nintendo Switch Lite 2022

Meilleur

Vous ne pouvez jamais avoir une autonomie de batterie suffisante pour un appareil portable, et la Nintendo Switch Lite ne fait pas exception. La console a une capacité de batterie de 3 570 mAh, ce qui signifie qu’elle devrait durer environ 3 à 7 heures, selon les jeux auxquels vous jouez. Pour tout voyage de plus de quelques heures, vous aurez certainement besoin d’une batterie portable comme l’un des principaux accessoires Nintendo Switch à associer. Voici quelques-unes des meilleures batteries de secours pour la Nintendo Switch Lite que l’argent peut acheter.

Meilleur pack de batterie polyvalent : Anker PowerCore 10000 Portable Charger



Il s’agit de l’une des batteries externes de 10 000 mAh les plus petites et les plus légères du marché. Pesant moins de 200 g et plus petit qu’un paquet de cartes, il s’agit d’une excellente batterie qui s’adaptera à n’importe quel étui de transport. Il est capable de charger la Nintendo Switch Lite presque trois fois avec une seule charge.

À partir de 26 $ chez Amazon 26 $ chez Walmart

La batterie officielle de Nintendo : Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition avec Power Delivery



L’Anker PowerCore Nintendo Switch Edition est la batterie qu’il vous faut si vous aimez les équipements sous licence officielle. Il peut pleinement raviver votre Switch en trois heures environ et vous offre jusqu’à 10 heures supplémentaires de lecture en déplacement. Il est léger et compact, ce qui le rend parfait pour les voyages.

60 $ chez Amazon 65 $ chez Walmart

Jouez pendant 24 heures d’affilée ! : Anker PowerCore III Elite 25600



Capable de charger la Nintendo Switch Lite plus de sept fois, cette centrale peut également alimenter votre Nintendo Switch Lite et tout autre appareil que vous possédez. Il est également fourni avec un chargeur mural USB-C haute vitesse, parfait pour recharger la batterie à la vitesse de l’éclair.

180 $ chez Amazon 160 $ ​​chez Walmart

Alimenté par le soleil : Kepswin Solar Charger 20000mAh



Vous envisagez de partir un peu plus loin de la civilisation mais souhaitez tout de même pouvoir recharger vos appareils ? Ne cherchez pas plus loin que cette batterie, qui peut être rechargée via un panneau solaire intégré. Il comprend deux lampes de poche LED très lumineuses et est étanche, anti-poussière et peut facilement se clipser sur un sac à dos via un mousqueton. C’est le moyen idéal pour garder votre Switch Lite et votre téléphone chargés lors d’un voyage de camping.

24 $ sur Amazon

Puissance ultra-mince : banque d’alimentation Anker PowerCore Slim 10000



L’un des chargeurs portables 10 000 mAh les plus légers du marché, l’Anker PowerCore slim utilise une technologie exclusive pour détecter la meilleure façon d’alimenter votre appareil afin de protéger sa batterie. L’étui durable et ignifuge dispose également d’un contrôle de la température, mais vous pouvez le garder encore plus en sécurité avec une pochette de voyage incluse.

À partir de 18 $ chez Amazon À partir de 18 $ chez Walmart

Le filon mère : MAXOAK Laptop Power Bank 185Wh/50000mAh



Avec une puissance incroyable de 50 000 mAh, chargez non seulement votre Nintendo Switch Lite, mais également votre ordinateur portable et tout ce dont vous avez toujours rêvé avec cette unité ultime de MAXOAK.

109 $ sur Amazon

Ne laissez pas le plaisir s’arrêter sur la Switch Lite !

Toutes ces batteries sont un bon choix, même si cela dépend entièrement de l’usage que vous prévoyez de les utiliser. En termes de facilité de portabilité, l’Anker PowerCore 10000 est notre préféré. Pouvoir charger la Nintendo Switch Lite presque 3x signifie que vous pouvez continuer à jouer longtemps sans être surchargé par une batterie lourde.

Besoin de charger plusieurs appareils en même temps et de recharger la batterie rapidement ? Ne cherchez pas plus loin que l’Anker PowerCoreIII Elite 25600. Envisagez-vous de partir en randonnée ou en camping avec votre nouvelle Nintendo Switch Lite ? Si tel est le cas, assurez-vous de vérifier le chargeur solaire Kepswin 20000mAh à énergie solaire, qui est également étanche à l’eau, à la poussière et est également livré avec une lampe de poche intégrée.

Les batteries ne sont pas le seul accessoire dont vous avez besoin pour le Switch ou le Switch Lite. Si vous achetez l’une des consoles portables de Nintendo, pensez à certains accessoires clés qui rendront votre expérience avec la console plus facile et plus agréable.

