Meilleur chargeur sans fil 2021 : Top 12 classé pour Android et iPhone

Chargeurs sans fil Android Central 2021

Les meilleurs chargeurs sans fil sont un peu un rêve, vous sortant de la vieille routine d’avoir à brancher votre téléphone à chaque fois pour vous asseoir pour travailler ou dormir. Abandonnez vos câbles et arrêtez d’user le port de charge de votre téléphone en vous procurant un chargeur sans fil pratique. C’est plus facile que jamais maintenant que de plus en plus de chargeurs sans fil passent à l’USB-C afin que vous puissiez vous en tenir à un seul câble.

Cool et compact : Anker PowerWave Alloy



Ce chargeur Qi peut produire 15 W pour les quelques appareils qui le prennent en charge actuellement, plus 10 W/7,5 W/5 W pour tout le monde pris en charge, y compris le profil 11 W du Pixel 4. Il a un look élégant et prend Power Delivery ou Qualcomm QuickCharge.

Idéal pour Galaxy: Samsung Wireless Charger Trio Pad



C’est le chargeur parfait pour ceux qui ont une montre intelligente Galaxy et/ou des Galaxy Buds, car vous pouvez charger les trois ici en même temps. Le pad prendra également en charge 7,5 W pour les iPhones et la charge standard de 5 W pour les Android non-Galaxy.

Rapide, fin et adaptable : le chargeur sans fil Belkin Boost Charge 15W



Belkin vend des tampons plats et des supports avec des vitesses allant de 7,5 W jusqu’à cette beauté de 15 W, disponible en noir ou en blanc. Le bord extérieur a des coussinets antiadhésifs pour maintenir votre téléphone en place, et il est livré avec un adaptateur secteur afin que vous puissiez éviter la confusion QC/PD.

Abordable à l’épreuve du temps : tapis de charge sans fil rapide Yootech 15W



Ce bloc de charge élégant de Yootech présente le même profil EPP de 15 W dont nous avons besoin pour charger rapidement les Pixel 5 et Pixel 4, ainsi que le protocole de charge rapide de 10 W de Samsung, mais il peut être alimenté par Qualcomm QuickCharge ou USB-C Power Delivery.

Assis ou debout : Spigen SteadiBoost Flex



Le chargeur Qi convertible de Spigen peut soit reposer à plat comme un chargeur normal, soit se déplier dans un support, soutenant votre appareil pendant que vous travaillez sur l’ordinateur ou mangez une collation à minuit. Il n’aime pas l’entrée Power Delivery, mais les chargeurs QC sont toujours bon marché et abondants

Fonctionnel et tendance : iOttie iON Wireless Mini



Recouvert d’un tissu en peluche dans l’une des trois couleurs, ce chargeur sans fil n’est pas exactement aussi “mini” que son nom l’indique, mais il a un super look et il utilise un port USB-C au lieu de l’ancien micro-USB. Il est également livré avec un chargeur mural dans la boîte, contrairement à la plupart.

À la maison et en déplacement : OtterBox OtterSpot System



Les batteries OtterSpot peuvent s’empiler les unes sur les autres sur la base d’accueil pour se charger via les broches POGO, et pendant que vous voyagez, elles chargeront vos appareils sans fil ou via USB-C. Ils fonctionnent également comme des pads Qi standard lorsqu’ils sont branchés.

Élégant et stable : Native Union Drop



Ces chargeurs de luxe sont recouverts de tissu et d’une texture antidérapante, et ils sont disponibles dans une variété de couleurs et de motifs amusants. Ce chargeur prend en charge l’EPP pour une charge allant jusqu’à 10 W, ainsi que les normes 7,5 W/5 W.

Sans fil en déplacement : chargeur portable sans fil Anker PowerCore III 10K



Ce chargeur sans fil peut charger votre téléphone en déplacement jusqu’à 18 W avec la charge filaire Power Delivery. Je l’aime parce que je peux toujours charger sans fil à 10 W avec cette banque de la taille d’un téléphone lorsque j’oublie les câbles.

Chargez tout : Ampère Unravel 3+1



Unravel d’Ampère est l’un des chargeurs sans fil les plus uniques sur le marché, vous permettant de charger trois appareils à plat. Vous pouvez également soutenir un appareil tout en le chargeant sans fil ou prendre le moins de place en le pliant en accordéon.

Raffiné et fiable : Support de chargeur sans fil Belkin Boost Up



Belkin est une grande marque, et j’aime la façon dont elle permet de s’assurer qu’un appareil est maintenu exactement là où il doit être dans le paysage en raison de la façon dont les supports latéraux se détachent du coussin. Il charge les téléphones Samsung et Pixel à 10 W et les iPhones à 7,5 W.

Meilleur chargeur de voiture sans fil : iOttie Easy One Touch Wireless 2



Avec le protocole EPP pour charger le Pixel 4 – et la plupart des autres téléphones Android – à 10 W, iOttie combine le support de voiture le plus populaire sur le marché avec un chargeur Qi fiable pour que vous puissiez recharger pendant que vous conduisez.

Les meilleurs chargeurs sans fil pour Android, iPhone et au-delà

Pour un tapis plat, Belkin a fait un retour dans l’espace de chargement sans fil au cours de la dernière année avec une variété de chargeurs sans fil de 10 W et 15 W conçus pour Google. Ils prennent en charge le profil de charge EPP que le Google Pixel 5 utilise tout en conservant les profils de charge sans fil que Samsung et Apple utilisent pour leurs téléphones. L’alliage Anker PowerWave est mince, antidérapant et peut utiliser Qualcomm QuickCharge ou Power Delivery, vous pouvez donc utiliser les chargeurs rapides que vous avez déjà à portée de main.

Pour quand vous voulez aller à la verticale, je vous recommande en fait d’opter pour un chargeur multi-port unique : le Unravel 3+1. Il peut se replier dans un support lorsque vous devez charger un téléphone pendant que vous l’utilisez, mais lorsque vous ne le faites pas, il se déplie en trois blocs de charge distincts de 10 W. Vous pouvez le plier en accordéon pour un bloc de charge compact sur une table de chevet ou un bureau bondé. Il existe également le Spigen SteadiBoost Flex à utiliser comme coussin plat ou support lorsque vous en avez besoin.

Des normes, des normes et encore des normes : qu’est-ce qui rend un bon chargeur Qi si difficile à trouver

Les chargeurs sans fil existent depuis un certain temps, mais ils ont vraiment pris de l’ampleur au cours des trois dernières années depuis qu’Apple a finalement ajouté la charge Qi à l’iPhone 8 et plus. Cependant, tout comme nous devions autrefois nous assurer qu’un chargeur filaire rapide respectait la norme particulière que notre téléphone utilisait autrefois, les chargeurs sans fil ont une demi-douzaine de normes et de protocoles de charge différents qui sont difficiles à condenser en un nom de produit ou une puce. dans une liste de fonctionnalités. Commençons donc par les normes les plus importantes sur un chargeur Qi, les spécifications de charge réelles :

15W PPE: Il s’agit du « Profil de puissance étendu » du Qi Wireless Consortium, et c’est une norme relativement ouverte, bien que la liste des téléphones qui l’utilisent actuellement soit relativement petite, y compris les téléphones LG, le Google Pixel 5 et le OnePlus 8 Pro (lorsqu’il n’est pas en utilisant le propre chargeur de OnePlus pour une charge sans fil propriétaire de 30 W).

15W Samsung: Il s’agit techniquement de Samsung Fast Charge Wireless 2.0, et nous n’avons pas encore trouvé de chargeurs en dehors du support de chargeur sans fil 15W de Samsung. Vous ne pouvez charger la série Note 10 et la série S20 qu’à 15 W pour le moment, et même alors, la vitesse de charge réelle est plutôt de 12 W.

10W Qi: Parmi les spécifications de charge de 10 W, le 10 W standard est ce que la plupart des chargeurs et Android prennent en charge. Cela peut parfois utiliser le profil EPP, parfois ce n’est pas le cas, et parfois ce n’est pas le Qi standard car c’est en fait le profil Samsung à la place.

10W Samsung: Il s’agit techniquement de Samsung Fast Charge 1.0, et pour de nombreux chargeurs sans fil, il s’agit de la norme 10W qu’ils désignent lorsqu’ils disent qu’il s’agit d’un chargeur 10W. La vitesse de charge que vous verrez sur un appareil Samsung compatible est plus proche de 9W que de 10W.

7.5W Pomme: 7,5 W est la vitesse de charge utilisée pour les iPhones, et en tant que telle, c’est devenu une vitesse de charge offerte sur presque tous les chargeurs sans fil.

5W Qi: Il s’agit du profil Qi de base que tous les chargeurs Qi devraient prendre en charge. Même si vous ne pouvez pas charger rapidement votre téléphone sur un chargeur particulier, vous devriez toujours pouvoir obtenir une charge de 5 W si votre appareil prend en charge la charge Qi.

Étant donné que nous n’avons pas encore trouvé de chargeur sans fil prenant en charge tout cela, nous devons plutôt essayer de choisir un chargeur répondant aux normes particulières que nous pensons que nos appareils peuvent utiliser maintenant et à l’avenir. Si vous êtes un utilisateur de Galaxy ou d’iPhone, votre tâche est facile puisque la plupart des chargeurs ont vos protocoles. Le reste d’entre nous devrait rechercher un chargeur avec une charge Qi standard de 15 W ou 10 W.

Bien sûr, il y a la façon dont un chargeur Qi est alimenté : la plupart des chargeurs Qi qui valent la peine d’être achetés n’ont pas d’adaptateur mural CA fixé en permanence. Deux normes obsolètes sévissent encore sur le marché de la charge Qi : les ports d’entrée micro-USB et la charge rapide Qualcomm QuickCharge 2.0/3.0, mais plus USB-C des chargeurs basés sur la technologie deviennent disponibles et sont compatibles avec la charge Power Delivery. J’ai essayé de mettre en évidence ces chargeurs dans la mesure du possible, car il est très pratique d’avoir un chargeur Qi que vous pouvez utiliser avec votre chargeur Chromebook ou MacBook, surtout si vous essayez de réduire le nombre de chargeurs que vous devez emporter lorsque vous voyagez.

Donc, comme il y a beaucoup de normes en jeu ici, voici les normes et les vitesses que chacun de ces chargeurs prend en charge sous forme de graphique pratique :

L’iOttie Easy One Touch Wireless 2 obtient un laissez-passer micro-USB car il est livré avec le chargeur de voiture pour l’alimenter – et ce chargeur de voiture a un port USB-C de rechange pour charger un deuxième appareil – mais sinon, je recommande fortement d’éviter chargeurs sans fil qui utilisent le micro-USB. Pourquoi? Parce que c’est un indicateur que le modèle est soit une conception plus ancienne – et ne donne que des vitesses plus anciennes – ou que l’entreprise qui l’a fabriqué a pris des raccourcis, et ni l’un ni l’autre n’est bon.

