Meilleur chargeur USB-C 2021 : chargeurs de téléphone les plus rapides pour Android et iPhone

Chargeur USB-C 2021 : Chargeurs de téléphone les plus rapides pour Android et iPhone Android Central 2021

Mon téléphone est ma vie : ma musique, mes notifications et mes distractions sans fin sont tous contrôlés via mon téléphone Android préféré. Alors que les batteries des téléphones s’améliorent chaque année, il est indéniable que nous commençons tous à ressentir cette anxiété rampante chaque fois que ce petit pourcentage dans la barre d’état descend en dessous de 30%. Donc, que vous ayez perdu votre ancien chargeur, qu’il soit finalement mort après un trop grand nombre de coups secs sur le cordon, ou que vous ayez juste besoin d’un supplément pour vous assurer que vous n’êtes jamais bloqué avec un téléphone mort, ces chargeurs USB-C Power Delivery sont le meilleur téléphone. chargeurs pour recharger à la maison, au travail ou dans tout bar à café errant dans lequel vous vous retrouvez enfermé pendant que la tempête passe.

Chargeurs colorés : Anker Nano 20W



Anker a mis à niveau le Nano pour prendre en charge le profil 9V/2.22A de l’iPhone 12, ce qui signifie qu’il offrira également une vitesse maximale lorsque vous y brancherez également votre chargeur MagSafe. J’aimerais que les broches soient pliables comme celles d’Aukey, mais au moins, c’est toujours un joli petit chargeur, et il est disponible en quatre couleurs, dont le vert menthe et une lavande super mignonne.

À partir de 17 $ chez Amazon À partir de 17 $ chez Walmart

Chargeur de poche parfait : Aukey Minima 20W



Aukey a des versions plus récentes basées sur la gamme Omnia, mais elles sont soit plus grandes, soit manquent de griffes repliables, ce qui signifie que la Minima est toujours la meilleure. Vous voulez un chargeur parfaitement adapté à votre poche pour votre sac à main, votre poche ou votre sac d’équipement ? Celui-ci est pour toi! Utiliser le code promo MINIMA4U pour l’obtenir pour le prix d’un grand café en août.

12 $ chez Aukey

Dual-port sur un budget: RAVPower 30W PD Pioneer Wall Charger



Bien que ce chargeur soit, certes, un peu plus gros que les deux premiers, le port USB-C prend en charge le profil spécifique 25W de Samsung et le profil spécifique 20W de l’iPhone 12. Il existe également un port USB-A pour charger des accessoires supplémentaires en même temps, ce qui signifie que si vous devez charger un téléphone et une montre connectée sur votre table de chevet, cela couvre tous vos besoins.

14 $ chez Walmart

Adapté à la galaxie : adaptateur de voyage Samsung 25 W



Il s’agit du chargeur fourni avec les séries S10, S20 et Note 10/20, mais comme il n’est pas fourni avec le Galaxy S21 – ou si vous en avez juste besoin d’un autre à garder au bureau ou au salon — Samsung a baissé le prix de son chargeur, il est donc plus facile d’acheter des pièces de rechange. Il est également livré avec un câble de 3 pieds.

Idéal pour les espaces restreints : chargeur mural Nekmit 30W à 2 ports



Besoin d’un chargeur mural pour une zone avec un espace très restreint, comme entre une table de chevet et le mur ? Le chargeur élégant de Nekmit s’y insérera facilement, et il possède à la fois des ports USB-C et USB-A.

22 $ ​​sur Amazon

Idéal pour OnePlus : OnePlus Warp Charge 65



Si vous avez un téléphone OnePlus, vous pouvez utiliser des chargeurs Power Delivery classiques, mais vous verrez vos vitesses les plus rapides lorsque vous utilisez l’un des chargeurs spéciaux de OnePlus. La norme Warp Charge est basée sur un ampérage plus élevé, ce qui nécessite des précautions supplémentaires en termes de matériel.

35 $ chez OnePlus

Pour ordinateurs portables et téléphones : Chargeur mural à deux ports à chargement rapide Baseus 45 W PD



Cet ensemble de charge comprend un chargeur Power Delivery 45 W à deux ports et un câble USB-C, tout ce dont vous avez besoin pour charger votre Chromebook, votre ordinateur portable, votre tablette et votre téléphone dans un ensemble compact et facile à transporter. Il est disponible en noir ou en blanc, et comme Aukey, vous pouvez même choisir entre le deuxième port USB-C ou USB-A.

20 $ sur Amazon

Meilleur chargeur double port : Aukey Omnia 65W



C’est l’un de nos chargeurs multiports préférés : 65W suffisent pour charger facilement un ordinateur portable et un téléphone simultanément, et vous pouvez soit vous procurer une version USB-C + USB-A soit un modèle avec deux ports USB-C. La version USB-A est moins chère, mais pas aussi évolutive.

46 $ chez Aukey (Dual USB-C) 40 $ chez Aukey (USB-C + USB-A)

Chargez tout en même temps : Anker PowerPort Atom III Slim Desktop Charger



Il s’agit d’un hybride entre ces grandes stations de charge de bureau encombrantes et des chargeurs muraux plus minces et plus petits. Vous disposez de deux ports USB-C – 18 W pour les téléphones et 45 W pour les ordinateurs portables – et deux ports USB-A pour les accessoires plus petits ou plus anciens qui ne prennent pas en charge PD.

64 $ sur Amazon

Port unique ou multiport : comment choisir le meilleur chargeur de téléphone

Il y a beaucoup de fonctionnalités et de priorités à essayer de jongler lors du choix d’un nouveau chargeur de téléphone, mais voici le moyen le plus simple d’affiner votre recherche rapidement : combien d’appareils avez-vous besoin charger en une seule fois ? Si tout ce dont vous avez besoin est de brancher votre téléphone au mur, vous pouvez vous procurer l’Anker Nano ou l’Aukey Minima et continuer votre journée. Les deux sont super petits et durables, et ils devraient vous durer au moins deux téléphones tant que vous ne les laissez pas par la fenêtre ou ne marchez pas dessus accidentellement. Anker a des choix de couleurs et Aukey a des griffes pliantes, donc les deux sont gagnants.

Mais qu’en est-il si vous avez constamment besoin de recharger votre téléphone et votre ordinateur portable ? Et si vous deviez recharger votre téléphone et votre smartwatch ? Des accros à la musique comme moi qui ont besoin de recharger leurs écouteurs tous les soirs ? C’est là qu’un excellent chargeur à double port change la donne et permet de rentabiliser un petit investissement supplémentaire à long terme. Le chargeur Baseus 45W Dual-Port est le duo de chargeurs parfait pour garder tout votre équipement au top où que la vie vous mène. J’ai un faible pour le double chargeur USB-C parce que la Power Delivery est l’avenir. Néanmoins, il existe également une variante USB-C et USB-A pour ceux qui ont besoin d’un port USB-A dans leur vie pour les périphériques et accessoires plus anciens qui ne prennent pas en charge la charge Power Delivery (comme mes écouteurs préférés).

Pendant que vous élargissez votre collection de recharges, considérez qu’un chargeur mural ne peut vous être d’aucune utilité s’il n’y a nulle part où se brancher pendant que vous vous promenez dans un parc à thème ou que vous êtes coincé en classe économique sur un vol de fond. Au lieu de cela, une bonne banque d’alimentation est le compagnon idéal de votre nouveau chargeur mural, et les banques d’alimentation USB-C fiables n’ont jamais été aussi abordables.

