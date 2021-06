Meilleur choix en 2021 ? 10z viral

in

En 2021, comme par le passé, la plateforme Tron promeut activement l’idée de consommation collaborative. Ses développeurs s’efforcent de créer les conditions nécessaires pour les autres développeurs afin qu’ils ne dépendent pas de tiers, par exemple, les réseaux sociaux ou les propriétaires du site Web.

Comment vont-ils le mettre en œuvre, ou, peut-être, l’ont-ils déjà fait ? De manière générale, tout se présente comme suit :

Un auteur publie le produit de son activité intellectuelle sur l’un des sites Internet d’applications décentralisées (DApp). Un utilisateur qui aura besoin de cette application l’achète pour la crypto-monnaie Tron (TRX). Le créateur de cette application reçoit des pièces TRX sur son compte.

Un peu d’histoire

L’histoire de la création de Tron remonte à mars 2014 ; bien que la Fondation Tron ait été créée à Singapour en juillet 2017, la plateforme a connu une croissance robuste. Dès décembre 2017, le protocole open source Tron a été publié. À la fin du printemps 2018, Tron a lancé le MainNet public. En 2018, Tron a acheté BitTorrent et a intégré tous ses produits dans son écosystème.

Le financement participatif de la ressource bien connue BitTorrent est devenu un événement important, qui a permis la sortie de BTT. Il s’agit d’un jeton utilitaire TRC-10 basé sur la blockchain aTron. Ensuite, 27 « super représentants » sont apparus, et ils étaient en charge de la vérification des données de transaction et d’autres aspects essentiels du fonctionnement de la blockchain. La liste des « super représentants » se trouve sur Tron Blockchain Explorer.

À la suite de l’élection des «super représentants», Tron sera également géré par la communauté, avec la Fondation Tron, qui continuera à fournir une assistance technique au réseau Tron. Plus tard dans la même année, ils ont présenté une machine virtuelle de Tron et, à l’automne, ont créé Tron Dapp House, un magasin d’applications décentralisé.

Initialement, la crypto-monnaie Tron était un jeton créé sur la norme ERC-20 de la blockchain Ethereum. Cette crypto-monnaie n’a eu sa blockchain qu’à l’été 2018. Le 25 juin 2018, il y a eu une transition vers sa blockchain, permettant de créer des tokens réalisés selon la norme TRC-20, et les tokens de la norme ERC-20 ont été brûlé. Bref, le développement de la plateforme s’annonce à grande échelle et les efforts de l’équipe méritent le respect.

Tron en chiffres (avril 2021)

Au moment d’écrire ces lignes, la capitalisation boursière totale de TRX est de 7,8 milliards de dollars. Le prix par pièce oscille autour de 0,10 $. Ce taux a été enregistré pour la première fois en mai 2018, mais la pièce n’a pas encore atteint son pic historique de 0,25 $ enregistré en janvier 2018. TRX occupe la 17e place dans la notation Market Cap.

Tron contre Bitcoin

Tron est souvent comparé à la première crypto-monnaie, Bitcoin. Cependant, la différence critique entre ces pièces réside dans les mécanismes de consensus. La blockchain Tron utilise le consensus DPoS (Delegated Proof of Stake), permettant aux détenteurs de pièces TRX de participer à la vie de la blockchain. Bitcoin utilise PoW (Proof of Work).

Nous devons également mentionner que Tron utilise une architecture à trois couches qui se compose d’une couche de stockage, d’une couche de noyau et d’une couche d’application. Enfin, il convient de préciser que trois types de jetons sont utilisés pour les différentes finalités du projet.

En comparant TRX avec d’autres crypto-monnaies, en particulier Bitcoin et Ethereum, la vitesse de transaction (TPS) attire l’attention. Ainsi, pour le moment, TRX peut traiter séquentiellement 2 000 TPS (transactions par seconde) en mode 24/7, et ce chiffre devrait passer à 10 000 TPS à l’avenir. À son tour, Ethereum offre une vitesse de 30 TPS, tandis que Bitcoin n’est que de 3 à 6 TPS.

Nous avons déjà mentionné que Tron utilise un mécanisme de consensus blockchain de type DPoS, ce qui lui confère la meilleure efficacité énergétique par rapport au Bitcoin qui utilise le PoW.

Certes, il existe certains risques associés à ce mécanisme. Étant donné que seuls 27 super-représentants déterminent le sort du projet, cela peut menacer la décentralisation. Sinon, Tron est un système avec une bande passante élevée, une évolutivité robuste et une fiabilité assez élevée.

Conclusion

Grâce à un développement aussi puissant et à une idée réussie intégrée dans la crypto-monnaie Tron, il a beaucoup de critiques positives, qui montrent la confiance dans l’avenir de Tron. Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste quant à son potentiel. Certains experts pensent que Tron n’a pas réussi et ne rivalisera plus avec un géant comme Ethereum.

Il est essentiel de mentionner que le travail sur le projet ne s’arrête pas à ce jour. L’équipe affiche certains résultats, et l’avenir est difficile à prédire à ce stade jusqu’à présent. Cela dépendra de la compétitivité de Tron sur le marché.