Meilleur Chromebook 2021 : 9 meilleurs Chromebooks d’Acer, Lenovo, HP et plus

Les meilleurs Chromebooks ne sont plus seulement des ordinateurs portables qui exécutent quelques applications Google. Les Chromebooks peuvent désormais couvrir une grande variété de besoins informatiques, et un bon ordinateur portable Chrome OS ou deux-en-un peut être plus utile qu’un ordinateur portable Windows ou MacOS médiocre. C’est pourquoi notre choix pour le meilleur Chromebook de 2021 est le Chromebook Spin 713 d’Acer, qui fait à peu près tout correctement.

Les meilleurs Chromebooks sont connus pour offrir un bon rapport qualité-prix. Le message selon lequel de nombreuses personnes veulent de bons Chromebooks, plutôt que des Chromebooks bon marché, a été transmis aux fabricants. Beaucoup coûtent environ 500 $ ou 600 $, bien qu’il existe également de bonnes options dans les gammes supérieures et inférieures. L’argent supplémentaire contribue grandement à obtenir quelque chose dont vous serez satisfait.

Pour la première fois, la qualité des meilleurs Chromebooks de cette gamme est constante. Il y a tellement de similitudes entre les offres d’Asus, Lenovo, Google, HP, Dell et Samsung qu’une personne soucieuse du complot pourrait suggérer qu’elles s’approvisionnent toutes en composants dans la même usine. C’est une excellente nouvelle si vous faites des comparaisons ; la majorité de cette liste serait de bons achats si vous pouvez les trouver à prix réduit. Ils peuvent même rivaliser avec certains des meilleurs ordinateurs portables, des meilleurs ordinateurs portables économiques et des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants du marché.

Notre choix pour le meilleur Chromebook est le Chromebook Spin 713 d’Acer, et nous avons sélectionné le Chromebook Duet de Lenovo pour les acheteurs à petit budget. Parmi les autres choix pour les meilleurs Chromebooks de 2021, citons le Google Pixelbook Go, le Google Pixelbook, le HP Chromebook x360 et le Samsung Galaxy Chromebook 2.

Ce que la plupart des acheteurs veulent dans le meilleur Chromebook, ce sont probablement les mêmes choses qu’ils veulent dans n’importe quel ordinateur portable : un bon clavier, une qualité de construction solide, une longue durée de vie de la batterie, un bel écran et suffisamment de puissance pour faire ce que vous voulez. Plus de Chromebooks peuvent répondre à ces qualifications que jamais auparavant, mais ce sont ceux qui dépassent les autres.

Le Chromebook Spin 713 d’Acer est le meilleur Chromebook de 2021.Photo de Monica Chin / The Verge

Meilleur Chromebook de 2021

Le Chromebook Spin 713 d’Acer est sans conteste le meilleur Chromebook que vous puissiez acheter. Avec un magnifique écran 3:2 qui rivalise avec certains concurrents plus chers, vous aurez une tonne d’espace vertical supplémentaire pour votre travail et votre multitâche.

Le clavier est excellent avec une sensation de confort et de silence et un bon rétroéclairage. Il y a même un port HDMI, que vous ne voyez pas tous les jours sur un Chromebook mince. Et (le plus important) les processeurs Intel de 11e génération peuvent gérer une lourde charge d’onglets sans problème. Les haut-parleurs du Spin ne sont pas géniaux et il n’y a pas de connexion biométrique, mais ce sont des sacrifices raisonnables à faire pour un ordinateur portable de cette qualité à un prix aussi bas.

Sur un marché où les principales différences entre les Chromebooks dans cette gamme de prix se résument à leurs écrans et peut-être à un stylet inclus, Acer se distingue en fabriquant un ordinateur portable abordable qui est excellent à presque tous les égards.

Pour les étudiants ou tous ceux qui recherchent un petit appareil secondaire, le Lenovo Chromebook Duet est un excellent choix abordable.Photo de Monica Chin / The Verge

Meilleur Chromebook sur un budget

Si vous recherchez un appareil abordable pour le travail en déplacement, le Lenovo Chromebook Duet offre un excellent rapport qualité-prix pour son prix bas. Il s’agit d’un appareil 2-en-1 ultra-portable de 10,1 pouces avec un clavier et une béquille amovibles.

Le Duet contient un processeur MediaTek Helio P60T, 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, et il fonctionne bien si vous ne faites que naviguer et ne prévoyez pas d’utiliser une charge très lourde. Il utilise également une version de Chrome OS conçue pour son facteur de forme convertible, y compris la première version de Chrome optimisée pour une utilisation sur tablette. Lorsqu’il est détaché de son clavier, le Duet prend en charge un système de navigation gestuelle Android-esque qui facilite la commutation entre les applications. Mais la caractéristique la plus impressionnante est la durée de vie de la batterie ; J’ai eu près de 11,5 heures d’utilisation assez intensive.

Bien sûr, il y a des inconvénients. Le pavé tactile et le clavier sont assez petits, il n’y a pas de prise casque (et un seul port USB-C) et l’écran 16:10 est un peu sombre. Mais ce sont des compromis raisonnables à faire pour un prix aussi abordable. C’est un excellent appareil secondaire pour les travaux scolaires ou la navigation en déplacement.

Si vous recherchez un appareil plus gros avec plus de puissance, l’un des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter est le HP Chromebook x360 14.Photo de Vjeran Pavic / The Verge

3. Chromebook HP x360 14

Chromebook puissant avec un design élégant

Si vous cherchez à obtenir plus de puissance et que cela ne vous dérange pas d’avoir un ordinateur portable légèrement plus grand, le HP Chromebook x360 14 est un excellent choix. HP propose plusieurs configurations qui portent ce nom, mais nous suggérons le modèle que nous avons testé avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage pour accompagner le processeur i3.

Bien que nous ayons choisi l’Asus en raison de son design élégant, il n’y a pas grand-chose à redire sur le HP légèrement plus grand. Il a les mêmes ports, RAM et stockage. Le clavier est génial, et il sonne aussi légèrement mieux parce que les haut-parleurs sont sur le pont du clavier au lieu d’être en bas.

Si le Chomebook Duet ne suffit pas, le Chromebook Detachable CM3 apporte de nouveaux avantages au facteur de forme détachable, pour un coût supplémentaire.Photo de Monica Chin / The Verge

Meilleur Chromebook détachable

Le Chromebook Detachable CM3 est la tentative d’Asus de rivaliser avec le très apprécié Chromebook Duet de Lenovo. Comme la Duet, la CM3 est une tablette Chrome OS 16:10 de 10,5 pouces avec une housse en tissu, une béquille et un clavier qui s’allume et s’éteint. C’est un peu plus cher que le Duet, mais il a aussi quelques fonctionnalités supplémentaires.

Un avantage unique est que la béquille se plie de plusieurs manières : vous pouvez la plier sur le long pour tenir la tablette debout comme un ordinateur portable, ou la plier sur le court et tenir la tablette horizontalement. Nous ne savons pas à quel point cette fonctionnalité est pratique, mais elle est là si vous avez un cas d’utilisation en tête.

Le CM3 est également livré avec un stylet USI intégré et des touches spacieuses avec une distance de déplacement surprenante. Mais ce que nous avons trouvé le plus impressionnant, c’est la durée de vie de la batterie : nous avons en moyenne près de 13 heures de travail continu sur l’appareil.

Le CM3 ne sera pas le meilleur Chromebook pour tout le monde : il n’a que deux ports (un USB-C et une prise audio) et son processeur MediaTek était un peu lent par rapport aux offres plus chères. Mais si vous recherchez un appareil Chrome OS convertible et constatez que le Duet ne correspond pas tout à fait à vos besoins, vous êtes probablement le public cible du CM3.

Le Chromebook CX5 d’Asus est le meilleur Chromebook avec un écran de 15 pouces.Photo par Amelia Holowaty Krales

Meilleur Chromebook avec un écran de 15 pouces

Les gens peuvent naturellement rechigner au prix du Chromebook Flip CX5, mais c’est vraiment si bon. Il est suffisamment solide pour résister à toutes sortes de secousses et de bousculades dans un sac à dos ou une mallette, et possède une texture veloutée unique qui est très agréable à tenir. Ajoutez une large sélection de ports, un clavier fluide et confortable et un écran éclatant, et vous obtenez un châssis qui peut tenir tête à de nombreux ordinateurs portables Windows de milieu de gamme.

Les performances du CX5 sont tout aussi impressionnantes. Nous n’avons jamais entendu une seule fois son ventilateur lors de nos tests, même en cas de charge de travail qui ralentit la plupart des appareils. La durée de vie de la batterie est assez satisfaisante et nous a facilement duré toute la journée. Et le CX5 a livré l’un des sons les plus forts que nous ayons jamais entendus sur un Chromebook. Bien que le CX5 ne soit pas un appareil parfait, c’est un artiste solide tout autour.

Le Samsung Galaxy Chromebook 2 l’un des meilleurs Chromebooks de 2021.Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Meilleur Chromebook milieu de gamme

Le premier Galaxy Chromebook de Samsung tourné pour la lune, avec un prix de 1 000 $, un écran OLED, un stylet emballé et une construction premium. Le Galaxy Chromebook 2 n’est pas tant une suite de cet appareil qu’une alternative plus simple et plus abordable. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales, pas de stylet et pas d’OLED – mais c’est assez fonctionnel, et avec un prix de départ inférieur à 600 $, c’est un achat beaucoup plus raisonnable.

La caractéristique principale du Chromebook 2 est sa finition : il est disponible dans un « rouge fiesta » brillant qui se démarquera certainement où que vous l’utilisiez. (Il existe également une option grise, si vous préférez quelque chose de subtil.) C’est également le premier Chromebook à disposer de l’un des panneaux QLED de Samsung. QLED n’est pas OLED – c’est juste une LED plus sophistiquée – mais il constitue toujours l’un des écrans les plus magnifiques que j’ai jamais vus sur un Chromebook.

De beaux écrans ruinent parfois l’autonomie de la batterie, mais ce n’est pas le cas ici. J’ai travaillé en moyenne sept heures et 21 minutes en continu sur le Chromebook 2, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir besoin de le brancher trop souvent. Et bien que le processeur Core i3 ne soit pas la puce la plus puissante que vous puissiez obtenir dans un Chromebook, il convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne.

Le Google Pixelbook Go a un design élégant et portable avec un clavier remarquable.Photo de Vjeran Pavic / The Verge

Meilleur Chromebook Google

Le Google Pixelbook Go est un bel ordinateur portable de 13,3 pouces qui ne pèse que 2,3 livres. Il est doté d’un châssis en magnésium robuste et d’une poignée striée sur le bas pour éviter de glisser sur des surfaces inclinées.

Non seulement le Pixelbook Go est portable et élégant, mais il offre des performances solides et prend en charge une charge rapide via l’un de ses ports USB-C. La durée de vie de la batterie est également impressionnante. Le Go a duré plus de huit heures lors de nos tests, et il devrait vous permettre de passer une journée de travail complète sans problème. Mais sa caractéristique la plus remarquable est le clavier, qui est silencieux avec une bonne course et une sensation élastique. Le rédacteur en chef de Verge, Dieter Bohn, a trouvé que c’était sa « chose préférée sur laquelle taper de loin ».

Le Go est un produit cher, comme les Chromebooks, et il ne figure pas en tête de notre liste car le Chromebook Flip C434 offre des spécifications et des fonctionnalités similaires pour un prix légèrement inférieur. Mais nous pensons que de nombreux acheteurs qui apprécient la longue durée de vie de la batterie et la construction légère pourraient préférer dépenser un peu plus pour cet appareil.

Le Chromebook ThinkPad C13 Yoga est un Chromebook haut de gamme pour les adultes.Photo de Monica Chin / The Verge

Meilleur Chromebook premium

De nombreux Chromebooks modernes sont destinés aux enfants et aux étudiants, mais pas celui-ci. Le Chromebook C13 Yoga est un Chromebook convertible robuste, coûteux et destiné aux adultes. Il fait partie de la célèbre gamme d’activités ThinkPad de Lenovo et offre toutes sortes d’avantages ThinkPad, notamment un point de suivi rouge, des sélecteurs de pavé tactile discrets, un capteur d’empreintes digitales, un obturateur de webcam et un design en aluminium. Placez ce Chromebook à côté de n’importe quel nombre de ThinkPad Windows, et nous ne pourrons peut-être pas le sélectionner.

Le C13 est également unique en ce qu’il est le premier Chromebook à inclure les processeurs Ryzen 3000 Mobile de la série C d’AMD, qui sont commercialisés spécifiquement pour les Chromebooks. Les puces exécutent toutes sortes de programmes – même des jeux mobiles – sans problème. Nous souhaitons que la durée de vie de la batterie soit un peu meilleure – nous n’avons en moyenne qu’un peu plus de six heures sur une seule charge. Nous avons passé en moyenne sept heures et demie à partir de notre premier choix, le Chromebook Spin 713, et de nombreux appareils ici fonctionnent pendant huit heures sans problème.

