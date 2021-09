Meilleur clavier ergonomique 2021 | Android Central

Meilleur

L’utilisation de l’un des meilleurs claviers ergonomiques soulage les tensions inutiles sur vos poignets, vos épaules et votre posture causées par les claviers traditionnels. L’utilisation d’un clavier approprié peut améliorer même le meilleur Chromebook. En ce qui concerne les styles de clavier ergonomiques, vous avez le choix entre plusieurs. Certains offrent un design fendu incurvé, tandis que d’autres ont une légère vague aux touches. Voici les meilleurs choix en matière de claviers ergonomiques.

Meilleurs claviers ergonomiques sans fil

Silencieux mais précis : clavier ergonomique sans fil Logitech Ergo K860 avec repose-poignet



Là où le Logitech K350 mentionné précédemment offre un petit changement de posture à la frappe, l’Ergo K860 a une division plus large de ses touches et un arc à la forme générale de la planche. Associées à des touches peu profondes et silencieuses lorsqu’elles sont enfoncées, ces fonctionnalités offrent une expérience de frappe plus sereine. L’Ergo K860 sans fil fait également partie du récepteur Logitech Unifying, il utilise donc le même adaptateur pour vos autres accessoires compatibles.

Surfez sur la vague : clavier Wave sans fil Logitech K350



Le Logitech K350 est une excellente option si vous n’aimez pas une division complète des touches. Le léger angle de la configuration du clavier et du repose-poignet offre un changement de posture suffisant pour ajouter du confort à la frappe pendant de longues périodes. Vous obtenez des touches rapides pour les médias, le changement de fenêtre et certaines sont personnalisables selon vos besoins. Étant donné que ce clavier sans fil fait partie de la gamme Logitech Unifying Receiver, vous pouvez utiliser le même adaptateur pour votre clavier et votre souris sans fil compatible.

Sculpter chaque mot : Microsoft Sculpt



Le design du Sculpt est bien plus qu’un simple aspect unique. Cette conception permet de créer la position de frappe la plus confortable et la plus naturelle pour vos doigts et vos poignets. La forme bombée du clavier est spécialement conçue pour réduire la pronation du poignet – moins de tension. Bien qu’il n’y ait pas de pavé numérique intégré au clavier, un pavé numérique est inclus afin que vous puissiez le positionner là où il est le plus confortable.

Choix sans fil : Kensington Pro Fit Ergo Wireless



Le clavier Pro-Fit Ergo de Kensington apporte une conception de clavier divisé avec une légère forme 3D à l’ensemble du tableau. Avec des touches rapides et silencieuses, la frappe est aussi confortable que non gênante. Kensington a également apporté sa conception anti-éclaboussures pour protéger le clavier des déversements accidentels. Une autre caractéristique unique est les multiples options de connectivité sans fil. Avec une connexion dongle 2,4 GHz ou Bluetooth 4.0 LE, vous pouvez toujours utiliser le clavier même si vous oubliez ou perdez le dongle.

Meilleurs claviers ergonomiques filaires

Propre et confortable : Microsoft Ergonomic Keyboard – LXM-00001



J’ai utilisé quelques claviers ergonomiques différents, et depuis que j’ai celui-ci il y a environ un an, c’est mon préféré. La forme du tableau et la division des touches sont parfaites, sans parler du merveilleux déplacement des touches que vous obtenez lors de la frappe. Les touches de raccourci supplémentaires pour les médias, la calculatrice, Office 365, même le bouton emoji sont tous bénéfiques et évitent d’avoir à utiliser votre souris pour lancer ces programmes. Avec quelques ajustements d’angle et un repose-poignet appropriés, je peux taper confortablement pendant de longues périodes.

Triple dimension : Perixx Periboard 512



Perixx n’est peut-être pas une marque très connue, mais la société fabrique des accessoires de qualité, notamment le clavier ergonomique Periboard 512. La forme 3D du clavier et la conception des touches divisées aident à donner à vos mains et à vos poignets un jeu de repos confortable pendant la frappe. Le Periboard 512 comprend sept touches rapides pour lancer une fenêtre de navigateur, des commandes multimédias, etc.

80 $ chez Amazon À partir de 45 $ chez Newegg

Pour les personnes sujettes aux accidents : clavier filaire ergonomique Kensington Pro Fit



Avec ce clavier de Kensington, vous obtenez un clavier divisé avec une légère pente par rapport à la carte elle-même. Les touches de style peu profond offrent un court trajet silencieux vers les touches pour une saisie rapide. Bien que vous ne trouviez aucune des touches de raccourci trouvées sur d’autres modèles, vous obtenez des touches anti-éclaboussures. Cela peut non seulement faciliter le nettoyage général de votre clavier, mais également le protéger contre les déversements accidentels.

Type de nuit : clavier Adesso Tru-Form 150



Si vous préférez un espace de travail plus gradateur, vous aimerez peut-être l’Adesso Tru-Form 150. Il offre une conception de clavier divisé avec des touches rétroéclairées et un choix de rouge, vert ou bleu sur simple pression d’un bouton. Cela signifie non seulement que vous obtenez une frappe correcte dans la posture, mais également un aspect unique des touches de type silencieux. Il existe 20 raccourcis clavier pour les commandes multimédias, les pages Web et plus encore, offrant un accès facile aux fonctions informatiques fréquemment utilisées.

76 $ chez Walmart 50 $ chez Newegg

Confort personnalisé : clavier ergonomique Kinesis Freestyle2



Avec un design qui se démarque vraiment des autres claviers, KINESIS Freestyle2 vous permet d’obtenir l’angle des touches et la largeur de bras la plus confortable lors de la frappe. En divisant le clavier en deux moitiés, vous pouvez les écarter jusqu’à 9 pouces et ajuster l’angle jusqu’à 15 degrés. Il n’y a pas de pavé numérique traditionnel sur ce clavier, mais vous pouvez en activer un avec des touches rapides pour les raccourcis informatiques courants à l’aide de la touche de fonction.

134 $ chez Amazon 105 $ chez Walmart

Taper avec confort

Alors que de plus en plus de temps est consacré à la saisie de claviers pour le travail, l’école et la navigation sur le Web pour le divertissement, disposer d’un clavier offrant une expérience de frappe confortable ne se limite pas au confort pour le moment. Que vous travailliez sur un ordinateur de bureau ou quelque chose comme un Chromebook Lenovo Flex 5, le bon clavier peut faire toute la différence. Une bonne posture doit être exercée autant que possible pour éviter les problèmes de santé potentiels que l’on peut acquérir au fil du temps.

Bien qu’un clavier ne résolve pas tous les problèmes de posture potentiels, il fait partie intégrante de l’obtention d’une bonne posture, surtout si vous passez beaucoup de temps à taper à votre bureau. Si vous voulez perdre l’enchevêtrement des fils sur votre ordinateur tout en tapant dans la position la plus confortable, le clavier ergonomique sans fil Logitech Ergo K860 est un excellent choix. Il offre une fente confortable aux touches et une légère cambrure pour favoriser une position plus appropriée du corps lors de la frappe.

Si vous préférez un clavier câblé, le clavier ergonomique Microsoft LXM-00001 est la solution. Il apporte une excellente expérience de frappe avec une forme de clavier intermédiaire. Sa forme n’est pas une courbe extrême pour la planche ou une fente trop large pour les touches. Au lieu de cela, vous obtenez des touches rapides et utiles pour obtenir des raccourcis vers diverses fonctions de l’ordinateur pour une expérience de frappe agréable et confortable.

