Meilleur contrôleur Raspberry Pi 2021

Le Raspberry Pi est une excellente console de jeu rétro, il est donc logique que vous souhaitiez obtenir le meilleur contrôleur Raspberry Pi. Vous voudrez également vous assurer que vous disposez de suffisamment de stockage pour tous ces jeux avec les meilleures cartes SD Raspberry Pi 4. Il existe un certain nombre de contrôleurs différents, donc la décision peut être plutôt difficile. Alors pour trouver un bon contrôleur qui se mariera parfaitement avec les meilleurs émulateurs Raspberry Pi, consultez nos suggestions pour les meilleurs contrôleurs Raspberry Pi !

Confortable et durable : manette de jeu USB 8Bitdo SN30 Pro pour Windows



Cette manette de style SNES est robuste et suffisamment confortable pour jouer toute la nuit. Il dispose également d’un câble extra-long pour que vous puissiez vous pencher en arrière. De plus, il fonctionne non seulement avec votre Raspberry Pi, mais il peut également se connecter à votre PC Windows ou Nintendo Switch (avec la bonne version du logiciel).

40 $ chez Walmart

Champion USB : Logitech G F310 Gamepad



Le Logitech F310 peut être utilisé via un concentrateur USB tout en fonctionnant comme un contrôleur Xinput standard. Si vous manquez de trous, souvenez-vous de celui-ci ! Et n’oubliez pas qu’il y a dix boutons programmables différents, ainsi que le D-Pad programmable à 8 directions.

20 $ chez Best Buy 19 $ chez B&H Photo

Tout sur Sega: Contrôleur USB officiel Sega Genesis Retro-Bit – Noir



Pendant une courte période, la Sega Genesis a régné sur le pays et a fourni l’un des meilleurs contrôleurs pour l’accompagner. Retro-Bit a sorti un contrôleur USB avec huit boutons différents et ce magnifique D-Pad. En plus d’être sous licence officielle, ce contrôleur arbore un câble de 10 pieds de long et fonctionnera avec votre Sega Genesis Mini ainsi qu’avec le Raspberry Pi.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Pour les amateurs de Bluetooth : Contrôleur Bluetooth sans fil 8Bitdo SN30 Pro



Est-ce que tout était génial dans le 8Bitdo Pro d’origine, à l’exception du fil ? Nous comprenons. Si vous voulez un contrôleur Bluetooth, c’est celui-là qu’il faut acheter. En plus de la compatibilité avec tous les types de systèmes d’exploitation, le SN30 Pro comprend des vibrations de grondement, des commandes de mouvement et vous permet de vous connecter via le port USB-C sur le dessus.

2.4 sans fil : Logitech Gamepad F710 – Argent



Sans fil via un dongle USB, vous n’aurez plus à craindre de vous emmêler dans un cordon avec ce superbe contrôleur de Logitech. Et avec le F710, vous pouvez vous débarrasser des câbles, profiter des modèles à double vibration et savoir que ce contrôleur restera un peu plus longtemps. Soyez simplement prêt à faire face à d’éventuelles interférences, car ce contrôleur est limité à une connectivité 2,4 GHz.

30 $ chez Amazon 46 $ chez Walmart

Manette de nouvelle génération : manette Xbox Core



À condition d’obtenir la version qui inclut le câble, vous pouvez utiliser le contrôleur Xbox Core de Microsoft avec le Raspberry Pi. C’est un peu décevant que vous ne puissiez pas coupler nativement le contrôleur avec le Pi, mais au moins le câble est là pour vous aider. Et comme prévu, le contrôleur se couple facilement avec Windows, sans fil ou câblé, ce qui vous donnera un autre contrôleur auquel vous accrocher.

Meilleures poignées : 8Bitdo Pro 2



Prenez votre contrôleur rétro préféré (pré-N64) et donnez-lui de meilleures poignées, et c’est ce que vous obtenez avec le 8Bitdo Pro 2. Le contrôleur dispose d’une batterie rechargeable de 1 000 mAh, y compris des fonctionnalités de mappage de boutons et un gyroscope à six axes pour les contrôleurs de mouvement . Et avec l’application Ultimate Software sur Android, vous pouvez personnaliser les différents profils, ce qui facilite le passage de votre Raspberry Pi à votre téléphone Android en un rien de temps.

50 $ sur Amazon

Différentes ergonomies : Sony DualSense



La compatibilité avec le Raspberry Pi, ou Linux en général, n’était pas disponible au lancement. Cependant, vous pouvez désormais utiliser le dernier et le meilleur contrôleur de Sony avec votre Raspberry Pi pour profiter de tous vos jeux préférés. Vous devrez entrer quelques lignes de code, mais une fois les pilotes installés, vous serez prêt à partir.

Utilisez ce que vous aimez : adaptateur USB sans fil 8Bitdo



Ce dongle USB vous permet d’utiliser votre manette sans fil PlayStation ou Xbox sur le Raspberry Pi. Et cela fonctionne même avec d’autres contrôleurs non traditionnels comme le contrôleur Wii de Nintendo et Switch Joy-Cons. C’est génial de savoir exactement où se trouvent les boutons, et vous n’avez pas besoin de plus de contrôleurs qui traînent.

20 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Amusez-vous avec le meilleur contrôleur Raspberry Pi

Comme le dit le proverbe, tout le travail et aucun jeu ne craint. Construire une machine de jeu rétro soignée à partir d’un Raspberry Pi bon marché peut ajouter un peu de plaisir dans votre vie, mais vous aurez besoin d’un contrôleur. Si vous voulez vraiment garder une boîte de jeu rétro, nous vous suggérons la manette filaire 8Bitdo Pro. Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une manette SNES, mais les boutons sont assez proches pour que vous vous sentiez à l’aise, et cela va durer longtemps.

Ceux qui ont apprécié les jours de gloire de la Sega Genesis voudront découvrir le contrôleur USB Retro-Bit Sega Genesis. Non seulement il est officiellement certifié et peut être utilisé avec la Sega Genesis Mini, mais il comprend également un câble de 10 pieds, ce qui vous permet de vous déplacer librement. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier du téléchargement de pilotes spéciaux, car vous pouvez simplement brancher un contrôleur pour commencer.

Si vous ne souhaitez pas ajouter un autre contrôleur à votre collection, il existe des options. Vous pouvez obtenir un adaptateur de manette sans fil comme le bien nommé adaptateur de manette sans fil 8Bitdo et utiliser votre manette PlayStation ou Xbox avec votre Pi.

