Meilleur curry, optez pour les Lakers: meilleur buteur de la NBA

Le titre honorifique de meilleur buteur de la NBA cette saison va avec un cadeau. Stephen Curry, dans une bataille amusante avec Bradley Beal, a fini par imposer, aidant le classement de son équipe dans une année où Klay Thompson est redevenu blanc et James Wiseman n’a pas pu briller à cause d’une blessure. Les Warriors sont en lice pour le titre, face aux Lakers pour un trou en séries éliminatoires, avec un Curry à son meilleur..

2,015 points pour le meneur de l’équipe de San Francisco en 63 matchs sort à une moyenne de 31,9. La moyenne de Curry est la meilleure de sa carrière, augmentant même ce qu’il a fait l’année où il a remporté le MVP à l’unanimité.

Le dernier jour, au cours duquel les 30 équipes de la NBA ont joué, Beal a été laissé seul 25 points contre les Hornets et, malgré l’importante victoire de son équipe, il a été relégué à la deuxième place avec une moyenne de 31,3 tant.

Pour Curry ceci suppose, à 33 ans, de faire plus d’histoire. Seuls Michael Jordan et lui-même ont pris cet honneur à un tel âge. Parmi les joueurs avec plusieurs titres MVP, NBA Rings et ce n ° 1 sur la liste des scores, Curry a une autre société de luxe: Jordan, Chamberlain et Abdul-Jabbar. Le “ 30 ” d’Akron peut encore toucher le ciel dans la ligue nord-américaine malgré le fait que le meilleur moment des Warriors de Steve Kerr semble dans le passé.

Maintenant, ce sont les Lakers de Los Angeles. Un duel que, par le passé, Curry et LeBron ont connu en finale jusqu’à quatre reprises, avec trois victoires pour le premier et une pour le second. Maintenant, les deux voisins les verront dans un format de test. Les Angelenos sont les champions actuels et ne pas atteindre la phase finale serait un fiasco absolu, ce que le meilleur buteur de cette année tentera de se produire. Le dernier match de la phase régulière, contre certains Grizzlies qui ont également joué leur avenir, est pur Curry: 46 + 7 + 9, étant l’homme avec le meilleur +/- sur le terrain (+14), faisant une paire de paniers clés pour clore la réunion et lui faire jouir en même temps.

La seule chose qui a séparé Curry du club 50/40/90, où était-il Kyrie Irving (filets), Il a été le pourcentage dans les buts sur le terrain. Il est tombé à deux points: 48,2%.

Les Lakers, qui a remporté deux des trois matches contre le Guerriers cette saison, ils ont un problème. Certains membres du personnel le savent déjà de première main. Curry, avec une main chaude, est l’un des joueurs imparables de cette NBA. Les champions doivent ramer pour que leur rival désormais se tarisse d’avoir autant marqué.