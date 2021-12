Meilleur de 2021: Disco Elysium: The Final Cut et les autres choix GOTY de Connor

J’étais déchiré sur si oui ou non Disco Elysium : le montage final serait une bonne recommandation comme l’un des meilleurs jeux de l’année. Cependant, dans mon esprit, l’expérience présente dans cette version ultime du RPG exceptionnel de ZA/UN mérite une place ici.

Cela se résume en grande partie à ce qui a dû être une tâche gargantuesque d’ajouter des doublages à l’ensemble de la distribution. Je ne suis pas du genre à craindre une lecture approfondie, mais le charisme fourni par la distribution VO vous aide vraiment à rester totalement accroché à ce qui se passe à un moment donné. Un merci spécial à Mikee W Goodman, dont la performance en tant que vaste et étrange gamme de personnages m’a semblé particulièrement attrayante après ma première partie. Pas seulement les voix gutturales dans la tête du protagoniste non plus ! Je parle spécifiquement d’un des personnages plus anciens du jeu que je n’oserai pas gâcher.

Cela complète un projet déjà étonnant de ZA/UN. L’artiste talentueux interne de Kaspar Tamsalu et Aleksander Rostov dépeint une ville appauvrie criblée de cicatrices de conflits et capture le détective de police tout aussi ruiné qui trébuche autour d’elle. Une mention spéciale va à Anton Vill, qui a peint le cabinet de pensée d’un autre monde et dérangeant pour le jeu.

Disco Elysium : The Final Cut est l’un de ces jeux qui vous viennent à l’esprit longtemps après l’avoir battu. Vous ferez la vaisselle la nuit et vous vous demanderez « Qu’y a-t-il à l’intérieur de ce conteneur de stockage ? » ou « Y a-t-il vraiment un mouvement de puissance plus important que de se tirer une balle dans la tête ? » Ça colle sur toi, comme de la colle PVA. Vous en trouverez de petites éraflures sous vos ongles longtemps après avoir pensé l’avoir nettoyé.

Cela touche à des sujets plus lourds, mais si vous êtes heureux de braver l’inconfort occasionnel et entièrement intentionnel que le jeu vous fait subir, je vous promets que c’est une expérience profondément touchante. C’est aussi un peu artistique, alors vous pouvez en parler à tous vos amis et avoir l’air super prétentieux si c’est votre truc !

Légendes de Runeterra

Je me souviens d’avoir ramassé Legends of Runeterra pour la première fois à sa sortie et de ne pas trop y penser. C’était bien, une adaptation du très populaire logiciel de destruction de la journée League of Legends, mais cela ne m’a pas vraiment attrapé. En remontant ces derniers mois, j’ai révélé que même si j’avais oublié ce jeu de cartes numérique, il s’était lentement transformé en l’un de mes vampires temporels préférés.

Les ajouts évidents, comme il y a maintenant beaucoup plus de cartes et de passes de bataille saisonnières, sont bien sûr sympas. Mais il existe également des modes de jeu alternatifs comme le tout nouveau Path of Champion qui ajoute beaucoup de contenu supplémentaire à parcourir. Vous n’avez pas besoin de développer l’amour du combat contre d’autres joueurs pour tirer quelque chose de Legends of Runeterra.

C’est aussi l’un des jeux de cartes en ligne les plus agréables en termes de fonctionnalités gratuites. Ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne puissiez construire le deck de votre choix, ce qui vous permet de revenir dans un processus transparent sans que rien de trop frustrant ne suisse et ne ruine les choses.

Coupable Gear

Ce jeu se démarque comme l’un de mes favoris de 2021 en raison de l’injection de plaisir dans un genre qui traversait une période difficile pendant COVID et le verrouillage. De nombreux jeux de combat, vos Tekkens et Street Fighters, souffrent d’un netcode rugueux qui rend le jeu en ligne compliqué. Guilty Gear Strive a un excellent netcode et est un combattant super agréable pour démarrer !

Il s’agit d’un combattant ultra-cinématique au rythme rapide et aux dégâts élevés développé par Arc System Works. Même si vous n’êtes pas un weeb, cela vaut la peine de le ramasser en raison des barrières à l’entrée intentionnellement basses, avec beaucoup de profondeur pour grandir et s’améliorer. Cela aide également à ce qu’il soit magnifique, de vrais niveaux de bonbons pour les yeux de la menthe impériale ici.

Cela a ravivé ma passion pour le genre à une époque où j’avais du mal à justifier d’y investir du temps. J’ai même voyagé en Irlande pour un tournoi le mois dernier, où je me suis fait dorloter par des inconnus. Mais perdre face à des étrangers et devenir éméché est en quelque sorte l’essence de ce genre de jeux, alors merci à Guilty Gear Strive de m’avoir permis de le refaire.

Genshin Impact

En tant que nouveau scénariste de jeux de service en direct de VG247, je dois également mentionner que j’ai passé un bon moment avec Genshin Impact, le jeu de cauchemar Gaccha de MiHoYo ! Ceux qui ont l’œil vif ont peut-être remarqué que le nom de mon personnage est « Who Cares » dans les captures d’écran. C’est parce que quand je l’ai ramassé pour la première fois, je pensais que Genshin était un jeu boiteux pour les perdants.

Au fil du temps, ça a grandi en moi. En 2021, avec la sortie d’Inazuma et une grande montée en puissance dans l’histoire du jeu, je me suis vraiment amusé à parcourir le jeu et à me frayer un chemin à travers tout le nouveau contenu. Pour ceux qui veulent jouer à un RPG d’action en groupe vraiment agréable, Genshin est une bonne option même maintenant. N’allez pas et ne gaspillez pas des milliers sur des petits amis numériques, mon pote.

