Meilleur de 2021: Monster Hunter Rise et les autres choix GOTY de Dorrani

Je ne sais pas pourquoi choisir un jeu de l’année est si difficile. Est-ce que je choisis le jeu avec lequel j’ai passé le plus de temps ? Ou est-ce que je choisis un jeu parce qu’il invoquait un certain sentiment que les autres jeux n’avaient pas ?

Je pense que c’est un mélange de choses en fait, et si je suis très honnête et je suis sûr que vous serez d’accord, ce n’était pas la meilleure année pour les jeux pour tellement de raisons différentes. Ce qui nous reste, c’est que les meilleurs du groupe sont très proches les uns des autres en tant que prétendants au jeu de l’année.

Les écarts entre les jeux que je m’apprête à mentionner sont marginaux pour toutes les raisons.

Monster Hunter Rise – Nintendo Switch

Quand j’ai pensé à mon GOTY, Monster Hunter Rise n’était pas le premier jeu qui m’est venu à l’esprit. Il est sorti au début de l’année au cours d’une année qui, avec le recul, avait des mois qui semblaient tous se confondre en un seul.

J’étais en retard pour tout l’engouement pour Monster Hunter. Je n’ai commencé dans Monster Hunter World qu’à sa sortie sur PC en 2018, mais j’ai été instantanément obsédé par le fait de tuer des monstres et de les transformer en armures et armes sophistiquées.

Alors, quand j’ai entendu que Capcom sortirait un nouveau jeu Monster Hunter, cette fois pour ma console préférée, la Nintendo Switch, je me suis dit « Non, ils ne pourront en aucun cas capturer l’échelle de Monster Hunter World et le faire bien fonctionner sur ce qui est essentiellement une tablette glorifiée », et je n’aurais pas pu me tromper davantage.

Il joue presque à l’identique de World moins l’avantage graphique et de fréquence d’images, capture presque parfaitement l’essence du jeu et introduit même une multitude de nouvelles fonctionnalités pour le rendre unique.

La première raison pour laquelle je suis si attiré par Monster Hunter est qu’il nécessite des compétences. Vous devez apprendre, rassembler des informations, puis vous préparer en conséquence et partir à la chasse avec un plan de match. Il n’y a pas de codes de triche ou de curseurs de difficulté. Il s’agit de perfectionner vos compétences et de relever un défi et si vous ne pouvez pas battre un certain monstre, alors c’est trop grave – essayez à nouveau. Sa difficulté le rend d’autant plus doux lorsque vous éliminez enfin un monstre sur lequel vous venez de passer 30 minutes.

Je m’attendais à de nouvelles armes dans Monster Hunter Rise, mais non. Ce que nous avons à la place, ce sont les 14 armes existantes qui ont été étendues avec de nouvelles entrées de mouvement et l’introduction d’attaques Silkbind qui utilisent la principale nouvelle fonctionnalité de Rise, le Wire Bug.

Ces mouvements sont incroyablement flashy et semblent tout droit sortis d’une série animée, et les tisser dans votre ensemble de mouvements par défaut est agréable. La satisfaction de tuer un monstre avec l’une de ces attaques de liaison de soie est hors du commun.

De plus, quelque chose que vous m’entendrez souvent mentionner à propos des jeux avec combat au corps à corps est le poids. Pouvez-vous sentir la différence entre le coup d’une grande grande épée et le coup de lames doubles légères et lorsque ces armes frappent un ennemi, en ressentez-vous l’impact ? Pour moi, ceux-ci sont très importants pour un jeu de sensations fortes et Monster Hunter a toujours bien fait pour vraiment vous faire sentir le poids au combat.

Pendant les chasses, il y a tellement d’options maintenant: balancez-vous comme Spider-man sur le nouveau bug de fil, collectez la vie endémique pour vous aider dans les combats, montez et montez votre Palimute, ou même chevauchez les monstres et faites-les se battre avec le nouvelle fonctionnalité d’équitation Wyvern.

Vous pouvez facilement obtenir plus de 150 heures de Monster Hunter Rise à partir des missions principales, des missions secondaires et simplement en partant à la chasse pour rassembler des matériaux pour de nouveaux équipements. Les choses à faire ne manquent pas et tout cela peut être fait avec des amis en coopération à quatre joueurs.

J’adore les défis, la capacité de créer mon propre personnage, la théorie des constructions avec des armes et des armures, et de combattre des monstres qui ont chacun leur propre personnalité, et Monster Hunter fait tout cela de manière fantastique.

Consultez la discussion de révision que nous avons enregistrée pour en savoir plus sur le jeu.

Retour – PS5

Returnal était un jeu assez incompris pour la plupart de ses joueurs. Ce n’est tout simplement pas pour tout le monde et c’est probablement le dernier jeu que je recommanderais à mes amis. C’est un roguelike incroyablement difficile qui vous attire avec certains des meilleurs visuels que la PS5 a à offrir à ce jour, utilise toutes les fonctionnalités du nouveau contrôleur Dualsense pour améliorer son gameplay et ses combats rapides, et possède certains des meilleurs designs audio et musique I ‘ ai entendu depuis longtemps.

Chapeau aux développeurs Housemarque, mais à la fin de la journée, il était difficile d’ignorer qu’il s’agissait d’un roguelike à 70 £. Je joue à une variété de jeux et je connais bien les roguelikes, donc je savais ce pour quoi j’étais, mais je pense aux joueurs très occasionnels qui n’achètent qu’un ou deux jeux par an qui ont acheté Returnal, ont joué pendant environ deux heures, puis sont morts et se sont demandés pourquoi ils étaient de retour au début avec rien à montrer pour cela. Une réalisation coûteuse pour les joueurs qui ne sont pas familiers avec le genre mais néanmoins, j’ai vraiment apprécié mon temps avec Returnal.

Vers l’Est – Commutateur, PC

Je n’ai pas de mal à dire sur Eastward. C’est l’un de ces jeux qui renforce mon amour pour les jeux indépendants et me donne envie de tous les essayer.

C’est un RPG d’aventure et d’action élégant qui vous ramènera dans le temps et vous remplira de nostalgie avec son style pixel art moderne et ses effets sonores rétro. C’est simple à jouer et c’est peut-être ce que vous cherchez si vous avez une heure ou deux avant de vous coucher et que vous voulez vous détendre et vous détendre.

Regardez cette vidéo pour 5 raisons pour lesquelles vous devez jouer à Eastward.

Metroid Dread – Nintendo Switch

Metroid Dread était tellement près d’être mon GOTY et le plus drôle est que c’est un jeu qui n’était même pas sur mon radar jusqu’à une semaine avant sa sortie.

Une belle histoire qui montre à quel point Samus est un dur à cuire (vous devriez lire l’article d’Alex sur la façon dont elle est plus cool que Master Chief), une conception de niveau qui favorise l’exploration et vous donne toujours des conseils subtils sur la prochaine étape sans tenir la main, et elle présente l’une des mini-cartes les plus détaillées que vous verrez pendant un certain temps.

Cela dit, vous vous retrouverez souvent perdu un petit moment après avoir été chassé d’une zone par les EMMI qui sont absolument terrifiants ! Je suis sûr qu’il y a des fissures dans mon Joy-Con en serrant ma Switch si fort par peur et par adrénaline.

J’ai joué à Metroid Dread sur le nouveau commutateur OLED et c’était incroyable là-bas. Pendant que vous jouez au jeu, Samus trouve toutes sortes d’améliorations, dont la majorité sont pour vos armes qui, lorsqu’elles sont tirées, transforment le jeu en un spectacle de lumière disco sur des arrière-plans plus sombres et font vraiment ressortir les balles de couleur néon de l’écran.

Enfin, il y a des moments où le jeu passe dynamiquement d’un défilement latéral à ces séquences de gameplay 3D cinématographiques qui rendent le jeu tellement plus attrayant, en particulier pendant les combats de boss lorsque vous frappez un compteur parfait et qu’il se transforme essentiellement en film.

Obtenez ce jeu, vous ne le regretterez pas.

Pour en savoir plus sur nos choix pour les meilleurs jeux de l’année, rendez-vous sur notre page d’archives GOTY 2021.