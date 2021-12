Meilleur de 2021: Ratchet & Clank: Rift Apart et les autres choix GOTY de Tom

Je me suis assis et j’ai pensé à mon jeu préféré de l’année, en parcourant des jeux comme un diaporama à l’ancienne dans ma tête – j’avais peut-être trop joué au remaster d’Alan Wake. En vérité, beaucoup de diapositives étaient vierges ou au mieux floues ; jeux auxquels j’ai joué un peu mais qui ont rebondi ou n’ont tout simplement pas trouvé le temps d’explorer correctement. C’est toutes les diapositives à l’exception de Ratchet & Clank: Rift Apart (et quelques autres, mais cela ne rend pas cette intro aussi intéressante)..

J’ai terminé Rift Apart trois fois et j’ai également regardé mon fils le terminer. Il est juste de dire que je l’ai beaucoup apprécié. Cela est sans aucun doute dû au fait que le jeu d’Insomniac a été l’un des premiers vrais jeux PS5. Il n’a pas non plus été conçu pour la PS4. C’était un jeu PS5. Et cela montre.

Il y a eu beaucoup de superbes jeux sortis en 2021, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre eux puisse rivaliser avec les débuts de Ratchet sur PS5 en termes de livraison de cette expérience de film d’animation convoitée. C’est un jeu tellement merveilleux à regarder, ses environnements aussi colorés que diversifiés, et le combat rempli d’explosions fait monter les choses d’un cran. Magnifique.

Bien sûr, la splendeur visuelle ne va pas plus loin. Rift apart est également un plaisir à jouer. Le jeu de mouvements de Ratchet (et de Rivet) cette fois-ci lui permet de traverser les mondes à grande vitesse, et la plate-forme et le jeu de tir sont plus solides que jamais. C’est serré.

S’il y a un point négatif, c’est que les objets de collection ne sont pas si difficiles à localiser. Je voulais juste plus d’une raison de continuer à jouer au-delà de New Game + et d’éponger quelques choses que j’ai manquées lors du premier runthrough. J’ai aussi fait une course à 60 FPS, mais maintenant j’ai terminé. C’est très bien. Les jeux peuvent être terminés sans un approvisionnement sans fin de nouveau contenu. Mais j’aimerais qu’il y en ait plus. Une belle zone DLC pleine de choses à trouver. Je peux rêver.

Dans une année où j’ai à peine allumé la PS5, Ratchet est sa plus grande réussite à ce jour. À ma grande surprise, cela fait deux années de suite que j’ai choisi une exclusivité PS5. Peut-être qu’il y a quelque chose dans cette alouette « Les jeux propriétaires de Sony sont les meilleurs ». Voyons comment se déroulera la compétition l’année prochaine.

Il en faut deux – Consoles Xbox One/Series, PS4/PS5 et PC

Cette brillante aventure coopérative de Hazelight était incroyablement proche d’être mon jeu préféré de l’année. Il va sans dire que votre plaisir dépendra en grande partie avec qui vous avez joué (j’ai tout fait assis à côté de mon fils), mais avec la bonne personne It Takes Two est un jeu brillant et mémorable – même s’il comporte des moments sombres .

Une partie de ce qui est si merveilleux à propos de It Takes Two est à quel point le jeu est varié. De nouvelles mécaniques sont introduites tout au long, ce qui est assez remarquable pour un jeu qui n’est en aucun cas court. Les mécanismes de jeu créés pour des séquences de jeu relativement courtes ne sont pas la norme, ce qui a rendu la surprise constante de découvrir quelque chose de nouveau d’autant plus spécial – et c’est parfait pour les enfants qui veulent toujours quelque chose de différent de ce qu’ils faisaient cinq minutes plus tôt.

Forza Horizon 5 – Consoles Xbox One/Série, PC

Forza Horizon 5 est devenu mon jeu de dépannage rapide. Si j’ai 20 minutes pour jouer quelque chose, je le lance et je fais l’événement dont je suis le plus proche. Il y a une chance que cela finisse par être mon coureur préféré de tous les temps (mais je ne le saurai pas avec certitude avant d’en avoir joué beaucoup plus lentement au cours des six prochains mois), bien que je pense qu’il n’y a pas de plus intégré. les zones hautes peuvent le retenir légèrement lorsqu’il s’agit du verdict final.

Je t’aime, Forza Horizon, mais les purs coureurs urbains me manquent. Vous savez de qui je parle.

Knockout City – Tout

Je n’ai pas beaucoup joué moi-même, mais j’ai l’impression que cet effort multijoueur original de Velan Studios et Electronic Arts mérite des éloges. Mon fils est accro à ce jeu compétitif de ballon chasseur, et je comprends pourquoi. C’est différent.

Knockout City consiste à apprendre les cartes et votre capacité à chronométrer correctement les captures. Les joueurs peuvent lancer des balles d’avant en arrière, et à chaque prise, le lancer s’accélère. C’est formidable à regarder et cela change des efforts multijoueurs habituels basés sur des armes à feu qui sont généralement les plus populaires.

Pour en savoir plus sur nos choix pour les meilleurs jeux de l’année, rendez-vous sur notre page d’archives GOTY 2021.