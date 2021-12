Meilleur de 2021: Resident Evil Village et l’autre choix GOTY de Steph

Permettez-moi d’être honnête avec vous dès le départ. Je n’ai joué qu’à quelques nouveaux jeux cette année. Pourquoi pouvez-vous demander? Parce que je suis obsédé par Pokemon Go. J’ai finalement décidé de télécharger et de jouer au jeu mobile diabolique en février, et j’y ai joué presque constamment depuis. Je comprends enfin pourquoi le jeu compte des millions de joueurs et Niantic Games en a fait des milliards.

J’ai réussi à jouer à l’un des plus gros jeux de l’année, Village maléfique résident, et l’un des plus attendus par les nerds comme moi, L’Âge des Empires 4.

Des deux, Village maléfique résident est mon choix principal pour le jeu de l’année. J’adore les jeux Resident Evil, en général, mais j’ai été plutôt déçu de la dernière sortie. Je ne dis pas que Resident Evil 7 était mauvais, juste que ce n’était vraiment pas ma tasse de thé. Village, en revanche, est un sacré bon jeu.

J’ai aimé le scénario, même s’il est un peu compliqué comme la plupart des jeux Resident Evil. La tradition derrière le village d’Europe de l’Est et ses habitants est plutôt bien expliquée, donc encore une fois, bien qu’un peu alambiquée, l’histoire est satisfaisante.

En ce qui concerne le gameplay, j’étais plutôt satisfait. Après avoir joué à Resident Evil 7, j’étais habitué au passage à la perspective à la première personne – même si je préfère la perspective à la troisième personne de la série – et je dois admettre que cela rend le jeu un peu plus intense. Cela est particulièrement vrai lorsque vous combattez les Lycans, les petits boss et les principaux antagonistes. Cela vous donne également un sentiment de terreur lorsque vous vous promenez dans le village effrayant et un sentiment d’urgence totale lorsque vous êtes poursuivi par les filles de Lady Dimitrescu au château de Dimitrescu.

J’ai trouvé que certains des petits patrons et serviteurs, faute d’un meilleur terme, étaient un peu faciles, mais des ennemis plus gros tels qu’Urias et son énorme marteau avec Heisenberg étaient un défi bienvenu. La bataille avec notre vampire préférée était également difficile car il m’a fallu plusieurs essais pour causer suffisamment de dégâts. Je suis parfois fatigué lors de situations de combat tendues, donc mon objectif était un peu erroné lorsque j’essayais de rendre correctement ma propre justice. J’ai pourtant prévalu.

Quelques autres choses à noter. J’étais ravi que Capcom ait ramené les machines à écrire comme option de sauvegarde car je n’étais pas un grand fan des magnétophones dans Resident Evil 7. J’ai également aimé la possibilité de sauter des cinématiques, et le système de gestion des stocks est similaire à celui de Resident Evil 4. , et c’est une assez bonne mécanique de gestion.

En bref, Resident Evil Village est très bon, et si vous ne l’avez pas essayé, vous devriez vraiment le faire, que vous soyez fan de la franchise ou non. Si vous n’êtes pas dans l’horreur de la survie, vous pourriez quand même l’apprécier car il est vraiment plus axé sur l’action qu’autre chose. Personnellement, je ne l’ai pas trouvé aussi effrayant que certains des titres plus anciens, mais il a une sensation vraiment effrayante, et il y avait assez de « fuyez, fuiez! » moments pour faire battre le cœur.

Comme je l’ai mentionné dans le préambule, ma mention honorable pour l’année est le jeu de stratégie en temps réel L’Âge des Empires 4.

J’avais hâte de jouer au jeu depuis qu’il a été annoncé pour la première fois à l’été 2017. L’attente a été longue – quatre ans – et le fait que Microsoft, Relic et World’s Edge aient ignoré un certain nombre de salons de l’industrie, a rendu l’attente encore plus difficile. Mais nous l’avons finalement examiné de manière appropriée en avril de cette année avant sa sortie en octobre.

Si vous n’avez jamais joué à un jeu Age of Empires auparavant, vous êtes essentiellement chargé de choisir une civilisation dans laquelle construire votre propre empire, le protéger et « gagner » le jeu en envahissant éventuellement le village d’un autre joueur et en le mettant à sac. Ou, vous pouvez simplement construire une merveille avant l’autre joueur, selon si c’est le but ultime.

En commençant à l’âge des ténèbres, afin de progresser à travers les âges, vous devrez explorer le monde qui vous entoure pour localiser des ressources essentielles telles que de la nourriture (moutons et baies), de l’or, des roches et du bois. En utilisant ces ressources, vous allez construire des bâtiments, produire des villageois, des unités militaires et construire votre économie grâce au commerce. Vous ferez tout cela tout en combattant les raids et les attaques ennemis.

Je n’ai pas pu y jouer autant que je le voudrais, car la vie continue de me gêner, mais d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, je creuse vraiment la civilisation française.

Leur force réside dans leurs armées qui sont des armes de siège basées sur des chevaliers qui utilisent de la poudre à canon, et ils ont un bel avantage en matière de commerce. Les commerçants français vous aideront non seulement à développer votre économie, mais vous aideront également énormément lorsque vous manquerez de ressources.

Les charges de calvaire vous apporteront des dégâts supplémentaires, et les unités ont plusieurs options de mise à niveau – certaines ne sont disponibles que pour cette civilisation, et les Français ont également un système d’influence unique où les unités des champs de tir à l’arc et des écuries coûtent moins cher. Cela s’avère pratique lorsque vous essayez de rationner votre or pour quelque chose d’urgent. Donc jouer les Français a définitivement ses avantages.

Je n’ai joué que deux des quatre campagnes solo jusqu’à présent : la guerre de Cent Ans et la campagne normande. Mais il y a aussi L’Ascension de Moscou et une campagne basée sur l’Empire mongol. Je vais probablement les essayer pendant les vacances.

D’autres choses à prendre en compte sont les cinq niveaux de difficulté différents qui vous font passer d’un débutant de base à un expert complet, il y a des escarmouches, la possibilité de créer un niveau personnalisé, une option pour accomplir des quêtes quotidiennes, gagner des réalisations et Enfin, profitez des mods pour faire bouger un peu les choses.

Honnêtement, je peux être lyrique toute la journée sur le fait que c’est un très bon jeu et vous expliquer pourquoi j’aime tant jouer avec les Français, mais vous devez vraiment essayer par vous-même pour comprendre mon adoration pour la franchise en tant que ensemble. Et si vous n’avez jamais joué à un jeu de stratégie en temps réel auparavant, c’est une excellente série pour vous mouiller les orteils.

Si vous ne faites que vous lancer dans RTS, je vous suggère d’essayer d’abord cette sortie ou Age of Empires 2: Definitive Edition. Prenez quelques amis avec qui jouer, ou créez simplement votre propre jeu contre l’IA et configurez votre jeu pour qu’il vous soit un peu plus facile de commencer votre chemin pour dominer vos ennemis.

