Meilleur de 2021: Returnal et les autres choix GOTY de Sherif

2021 n’a évidemment pas été une année particulièrement bonne pour les jeux. Habituellement, au moment où nous écrivons ces derniers, j’ai quelques jeux en lice pour mes trois places de meilleur de l’année. Cette année, cependant, je savais à peu près ce que seraient les trois bien avant décembre.

D’une certaine manière, c’est bien ; pour que quelque chose fasse une impression si forte que vous ne pouvez pas imaginer qu’il soit bousculé par autre chose. D’un autre côté, j’aurais adoré avoir cette lutte interne, c’est une tradition de vacances !

Retour – PS5

Il y avait très peu de chances que je n’aime pas le prochain match de Housemarque. J’ai adoré presque tous les jeux modernes créés par le studio finlandais. Housemarque a un style d’action, de vitesse, de présentation et de flux qui réussit d’une manière ou d’une autre à rendre l’arcade pertinente dans l’ère actuelle.

Mais je ne m’attendais pas à me coucher en pensant à l’intrigue de Returnal. Ou travaillez tout en ayant ses thèmes de boss en boucle. Mais surtout, je n’imaginais pas qu’un rouge-like atterrirait n’importe où près de mes jeux préférés de l’année. Plus que cela, cependant, je ne pensais pas que Returnal réaliserait si élégamment ce qu’il s’était fixé.

Pour un concept aussi simple, il est difficile de savoir par où commencer avec Returnal. Mais la façon dont je pense les choses est la suivante : et si l’action infernale, inspirée des jeux d’arcade des autres jeux de Housemarque, était recréée à la troisième personne, tout en maintenant le spectacle visuel et sans compromettre la lisibilité ? Et si – étant donné que les jeux d’arcade à vie unique en font des voyous dans un sens – ce mécanisme de base devenait la base de toute la structure du monde et de la narration du jeu ?

Je pourrais continuer encore et encore à louer Returnal. Je suis heureux d’admettre qu’il a aussi des problèmes. Mais voici le truc : aucun autre jeu n’a hanté mes jours et mes nuits comme ça cette année. C’est généralement un état exclusif à FromSoftware pour moi, mais Returnal l’a géré malgré mes réticences, et j’en suis d’autant plus reconnaissant.

Back 4 Blood – PC, PlayStation, Xbox

Back 4 Blood n’a peut-être pas introduit un mécanisme révolutionnaire, impressionné par la technologie de nouvelle génération ou livré un récit mémorable. Mais je me suis plus amusé avec ce jeu de tir inspiré de Left 4 Dead qu’avec la plupart des jeux auxquels j’ai joué cette année. Cela seul suffirait à l’inscrire sur cette liste, mais Back 4 Blood mérite également une mention pour ce qu’il ne fait pas.

Back 4 Blood n’est pas un jeu de barres d’XP qui se chevauchent et d’une myriade de systèmes de progression. Je ne me connecte pas régulièrement pour y jouer afin que je puisse vérifier mes quotidiens ou obtenir un chapeau jetable. Je le fais parce que son gameplay est constamment satisfaisant et ses rencontres mémorables. Cela m’a ramené à une époque où c’était tout ce qui comptait pour les jeux, avant que la progression ne devienne sa propre mécanique.

Il est rare qu’un jeu de retour en arrière donne l’impression classique de tout ce qu’il essaie de réinventer, et encore plus rare qu’il le fasse tout en présentant des arguments convaincants pour le public moderne. Back 4 Blood fait les deux sans effort.

Nioh 2 – PC

Nioh 2 pourrait facilement se retrouver sur la liste du jeu de l’année de n’importe quel fan d’action. Sa marque unique et ultra stimulante de combat au corps à corps est incontestablement son point fort. Mais d’une manière ou d’une autre, la suite a réussi à s’étendre et à améliorer le jeu original, auquel tout cela est dû dans un sens.

Mais rien de tout cela n’est nouveau. Nioh 2 n’est pas réellement sorti en 2021, seulement la version PC. Je l’ai même joué sur PS4 au lancement en 2020, mais je ne l’ai pas vraiment compris jusqu’à ce qu’il arrive sur PC. Bien que j’apprécie les avantages techniques d’y jouer sur PC, je parle principalement de gameplay ici.

J’ai joué au premier Nioh et Nioh 2 sur PS4 en tant que Souls-likes, pas en tant que jeux d’action. Cela a rendu une grande partie de mon temps misérable, mais j’ai continué à revenir car aucun autre jeu n’offrait cette sorte d’action. Quoi qu’il se soit passé entre cette date et la sortie sur PC, un interrupteur a basculé dans ma tête : et j’ai commencé à le jouer comme un RPG d’action. Avance rapide jusqu’à environ un mois plus tard, et tous les DLC sauf un ont été terminés, avec plusieurs personnages créés pour expérimenter différentes armes et versions.

J’ai toujours cru qu’il n’y avait rien comme Nioh, mais maintenant que ma compréhension de ce que c’est réellement a grandi, c’est un rappel pour s’ouvrir de temps en temps et expérimenter les jeux pour ce qu’ils sont, pas ce que vous pensez qu’ils devraient être .

Visitez la page VG247 Jeu de l’année 2021 pour voir les autres choix de notre personnel pour l’année. Et si vous vous sentez un peu irrévérencieux, pourquoi ne pas jeter un œil à nos Alternate Game Awards 2021 pendant que vous y êtes ?