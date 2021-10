Meilleur de sa catégorie par rapport au meilleur de l’industrie

Voici une idée intéressante. La plupart des entreprises sont compétitives. Ils veulent être meilleurs que leurs concurrents. Parfois, ils essaient de surpasser leurs concurrents. Parfois, ils baissent leurs prix pour battre leurs concurrents. Le fait est qu’ils ne regardent que la concurrence. Et s’ils regardaient au-delà de la concurrence ? Et s’ils regardaient le monde ?

L’une de mes entreprises préférées sur lesquelles écrire est Ace Hardware. J’ai même écrit un livre, Amaze Every Customer Every Time, dans lequel j’ai utilisé Ace comme exemple de modèle tout au long du livre. C’est un parfait exemple de ce concept. Tout d’abord, Ace voulait être le meilleur de tous les magasins de matériel et de rénovation domiciliaire. Il a accompli cela et a reçu de nombreux prix JD Power pour le prouver. Mais cela n’a pas suffi !

Les quincailleries Ace ne se sont pas arrêtées à être de classe mondiale dans l’industrie de la rénovation domiciliaire. L’entreprise voulait être connue comme un détaillant de classe mondiale. Ils voulaient aller au-delà de leur propre industrie. Et ils l’ont fait. Ils sont devenus si bons que d’autres entreprises, sans aucun lien avec l’industrie de la quincaillerie et de la rénovation domiciliaire, ont voulu apprendre leurs secrets.

D’autres marques se sont engagées dans cette voie. L’Institut Disney enseigne la méthode Disney sous la forme de cours sur le service et l’expérience client, le leadership, etc. Le Ritz-Carlton dispose d’une équipe de formateurs que les entreprises embauchent pour apprendre les secrets de la création d’une hospitalité et d’un service de classe mondiale. Zappos.com a ses programmes Delivering Happiness. Ce sont toutes des marques emblématiques qui enseignent comment elles font ce qu’elles font si bien.

Mais vous n’avez pas besoin d’être une marque de renommée mondiale pour être payé pour enseigner les secrets du succès d’une entreprise. Vous n’avez probablement pas entendu parler de Barry-Wehmiller, un conglomérat d’entreprises, principalement dans le secteur de la fabrication. Cette entreprise s’est bâtie une réputation d’excellence. Bob Chapman, son président et chef de la direction, a une formule simple. Prenez une grande entreprise et prenez soin des gens et regardez de grandes choses se produire.

Chapman et son équipe ont fait un si bon travail qu’ils sont en demande d’enseigner aux autres comment faire de même. Le résultat est qu’ils enseignent à d’autres entreprises, à l’intérieur et à l’extérieur de leur industrie. Ils ne sont pas seulement les meilleurs de l’industrie, mais les meilleurs de leur catégorie.

Vous avez entendu l’expression « Pensez en dehors des sentiers battus ». Je veux maintenant que vous pensiez en dehors de votre industrie. Pensez à ce qu’il faut pour être de classe mondiale. C’est ce que font les meilleures entreprises, et vous pouvez le faire aussi !

Auteur : Shep Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE est un conférencier et auteur à succès du New York Times et du Wall Street Journal qui travaille avec des entreprises et des organisations qui souhaitent établir des relations fidèles avec leurs clients et leurs employés.