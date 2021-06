Meilleur

désinfectant pour téléphone 2021 : gardez vos gadgets propres Android Central 2021

Votre téléphone peut être ou non plus sale qu’un siège de toilette en ce moment, mais heureusement, vous pouvez résoudre ce problème avec le meilleur désinfectant pour téléphone. Après tout, nos téléphones captent tout un tas de bactéries, de germes et d’autres méchancetés lorsque nous les posons tout au long de nos journées. Nettoyer nos téléphones est primordial. Bien que les désinfectants ultraviolets pour téléphones puissent coûter un joli centime, ils valent à 100% l’investissement s’ils peuvent vous empêcher de tomber malade, maintenant plus que jamais.

Meilleur par un glissement de terrain: PhoneSoap 3 UV Cell Phone Sanitizer et Dual Universal Cell Phone Charger



PhoneSoap est l’un des originaux et reste l’un des désinfectants ultraviolets pour téléphones les plus fiables. La fiabilité et l’excellente qualité de fabrication font partie des raisons pour lesquelles nous aimons les produits de PhoneSoap.

Retournez et répétez: HoMedics UV Clean Phone Sanitizer, UV Light Sanitizer



Ce désinfectant conserve un profil mince et adapté aux voyages en étant pliable, et le couvercle s’ouvre et se ferme pour éviter que la lumière UV ne s’échappe et n’endommage vos yeux ou votre peau. Cependant, vous devrez passer votre téléphone une fois de chaque côté.

Plus grand et plus adaptable: HoMedics UV Clean Sanitizer Bag, désinfectant portable à lumière UV, désinfectant rapide pour les germes pour téléphone portable



Le seul inconvénient de la plus petite plate-forme UV-Clean de HoMedics est qu’elle ne désinfecte qu’un côté de votre appareil à la fois. Celui-ci, cependant, soutient votre téléphone – ou votre masque facial ou vos clés – afin qu’il puisse nettoyer les deux côtés à la fois.

Chargez pendant que vous nettoyez: Samsung Electronics Chargeur sans fil Samsung Qi et désinfectant UV



Le désinfectant UV de Samsung est suffisamment grand pour que vous puissiez même l’utiliser pour nettoyer vos Galaxy Buds et d’autres appareils plus épais. Il y a un chargeur sans fil intégré pour que vous puissiez recharger pendant que vous nettoyez, et le désinfectant est alimenté par un port USB-C.

Pour les plus grands téléphones : PhoneSoap Pro UV Smartphone Sanitizer & Universal Charger



Si vous avez tendance à acheter des téléphones avec le plus grand écran que vous pouvez vous permettre, certains désinfectants pour téléphones peuvent ne pas convenir à votre smartphone surdimensionné. PhoneSoap vend une version Pro plus grande pour accueillir Note et d’autres téléphones de la taille d’une phablette.

Désinfectez tout: sac de désinfectant à lumière UV Medd Max



Pourquoi limiter la désinfection à votre smartphone ? Ce sac de désinfection UV est suffisamment grand pour contenir tous les articles que vous emportez avec vous lors de vos déplacements quotidiens, de votre téléphone à votre masque facial, en passant par les clés de voiture, la carte de crédit, etc. Il a même une poignée pour que vous puissiez facilement le transporter partout avec vous ou le jeter dans votre bagage à main ou votre valise.

Qu’est-ce qui compte dans un désinfectant ultraviolet pour téléphone ?

Il existe de nombreux nettoyants ultraviolets pour téléphones : des modèles de tentes/boîtes, des coquilles de type salon de bronzage et des baguettes. Nous restons loin des baguettes pour trois raisons :

Trop facile de se blesser : les UV-C peuvent gravement endommager vos yeux en quelques secondes et peuvent également endommager votre peau, donc les désinfectants enfermés sont plus sûrs pour un environnement domestique où les enfants pourraient essayer de jouer avec quelque chose qui ressemble à une « baguette magique ». Plus facile à gâcher : les baguettes comptent sur vous pour tenir la baguette au-dessus de votre téléphone au bon angle pendant le bon laps de temps, et les humains sont enclins à sauter des étapes et à accélérer leur décompte. Cher: les baguettes UV-C qui sont réellement efficaces sont plus chères à l’heure actuelle – et les bonnes sont épuisées.

Sautez les baguettes et partez enfermé ! Le meilleur désinfectant pour téléphone est le PhoneSoap 3. Si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté aux voyages, je vous recommande de vous procurer le désinfectant pour téléphone HoMedics UV-Clean, qui fonctionne plus rapidement que le PhoneSoap et est plus facilement disponible. Malheureusement, vous devrez retourner votre téléphone pour en nettoyer chaque côté. En fait, il ne suffit pas de le retourner une fois pour que votre téléphone soit complètement propre.

N’oubliez pas non plus qu’un désinfectant pour téléphone ne fait que tuer les germes présents dans la saleté de votre téléphone. Il ne se débarrassera pas comme par magie de toute la saleté et de l’accumulation physique sur votre téléphone. Pour cela, vous voudrez vous procurer un kit de nettoyage fiable pour essuyer toute la saleté et la retirer des micros et des ports à sténopé.

Comment nettoyer correctement votre téléphone avec UV-C

Ce sont peut-être tous des désinfectants ultraviolets pour téléphone, mais à moins que votre désinfectant n’ait un très intérieur réfléchissant comme le PhoneSoap, vous devez faire plus que coller votre téléphone à l’intérieur et vous éloigner. Voici comment vous assurer d’éliminer complètement et totalement les germes de votre téléphone :

Si votre téléphone porte un étui, retirer l’étui. Passez le boîtier à travers le désinfectant ultraviolet pour téléphone une fois face vers le haut. Sortez le boîtier et exécutez le désinfectant ultraviolet pour téléphone vider pour éliminer tous les germes transférés de l’arrière de votre boîtier au fond de la baie de désinfection. Passez à nouveau le boîtier dans le désinfectant ultraviolet pour téléphone face cachée. Sortez le boîtier et exécutez le désinfectant ultraviolet pour téléphone vider pour éliminer tous les germes transférés de l’avant de votre boîtier au fond de la baie de désinfection. Faites passer votre téléphone à travers le désinfectant ultraviolet pour téléphone une fois face vers le haut. Sortez le téléphone et exécutez le désinfectant ultraviolet pour téléphone vider pour éliminer tous les germes transférés de l’arrière de votre téléphone au fond de la baie de désinfection. Passez à nouveau le boîtier dans le désinfectant ultraviolet pour téléphone face cachée. Sortez le boîtier et exécutez le désinfectant ultraviolet pour téléphone vider pour éliminer les germes restants, afin qu’ils n’incubent pas dans votre désinfectant sombre et vide avant votre prochain cycle de nettoyage. Mettre votre cas de retour sur votre téléphone.

