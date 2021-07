Meilleur désinfectant UV 2021 : tuez les germes sur votre téléphone et autres technologies préférées

Meilleur

Les experts de la santé nous ont depuis longtemps mis en garde contre les infestations massives de germes qui peuplent nos appareils préférés, en particulier les smartphones. Maintenant, il est plus important que jamais de garder les bactéries et les germes de virus hors de nos vies autant que possible. Une façon de garantir un téléphone pratiquement sans germe est l’un des meilleurs nettoyants ultraviolets pour téléphone. Le meilleur que nous ayons vu est le PhoneSoap Wireless, un appareil de désinfection pratique créé spécialement pour votre smartphone et d’autres petits objets germes tels que les clés et les AirPods. Ce gadget astucieux tue 99,99 % des germes et des virus ! Voir ceci et d’autres désinfectants UV ci-dessous.

TéléphoneSoap sans fil

Meilleur désinfectant UV pour téléphone en 2021

Source : PhoneSoap

De tous les appareils de désinfection UV que nous avons vus, ce gadget spécialisé de PhoneSoap est le plus pratique. Il élimine les bactéries et les virus, charge votre appareil et fonctionne sans fil ! Tout objet que vous mettez à l’intérieur de cette boîte magique en ressortira parfaitement propre – clés, écouteurs, votre fidget spinner préféré – vous l’appelez. La meilleure partie est que tout appareil prenant en charge la charge sans fil Qi sera chargé simultanément pendant qu’il est nettoyé. Le processus de désinfection prend environ 10 minutes.

Le seul véritable inconvénient est que, même si le PhoneSoap prend en charge le chargement sans fil, ce n’est pas vraiment un appareil sans fil car il doit être branché pour fonctionner. Ce n’est pas un dealbreaker, mais quelque chose à garder à l’esprit au cas où vous pensiez que c’était vraiment sans fil. Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs nettoyants ultraviolets pour téléphones.

Avantages:

Processus de nettoyage rapide en 10 minutes Technologie de charge sans fil Prend en charge la charge de plusieurs appareils

Les inconvénients:

Il n’est pas assez grand pour nettoyer une tablette mais reste encombrant à transporter dans un sac à main Doit être branché pendant l’utilisation

Meilleur dans l’ensemble

TéléphoneSoap sans fil

Charge sans fil + désinfection

Voici un désinfectant UV pratique qui nettoie votre appareil en 10 minutes. La meilleure partie – il charge simultanément votre téléphone !

Désinfectant pour téléphone Homedics UV-CLEAN

Meilleur désinfectant portable UV pour téléphone

Source : Homedics

Ce désinfectant UV plus simple de Homedics est une solution rapide et portable qui se glisse facilement dans votre sac pour le nettoyage de l’appareil en déplacement. L’appareil pliable peut être plié dans une taille compacte lorsque vous le transportez, puis ressorti pour s’adapter à des objets plus gros comme votre étui AirPod ou un porte-clés lourd. Une autre caractéristique impressionnante est la vitesse à laquelle ce gadget fonctionne.

Il peut désinfecter en profondeur votre téléphone en une minute seulement. Bien qu’il ne charge pas votre téléphone comme certains autres appareils de cette liste, il est idéal si vous prévoyez de le transporter.

Avantages:

Désinfection ultra-rapide pliable et portable Prix compétitif

Les inconvénients:

Ne charge pas votre téléphone Trop petit pour contenir plusieurs objets

Meilleure portabilité

Désinfectant pour téléphone portable UV CLEAN

Rapide et portable

Emportez ce désinfectant UV partout avec vous grâce à son petit format pliable. Désinfecte votre téléphone en une minute seulement !

Désinfectant UV pour téléphone Totallee

Désinfectant pour téléphone portable avec une excellente garantie

Source : Totallee

Comme le PhoneSoap, le désinfectant pour téléphone de totallee prend en charge le chargement sans fil Qi car il nettoie simultanément votre appareil. Il peut également prendre en charge la charge rapide si vous utilisez un adaptateur de charge rapide QC 2.0/3.0. Nous aimons le look blanc, rond et moderne de ce désinfectant, et il aura fière allure sur votre table de chevet ou votre armoire de cuisine. Ce qui distingue ce gadget, c’est sa garantie impressionnante. totallee offre une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de remplacement complète de deux ans en cas de problème.

Le seul reproche que nous avons eu, c’est qu’il est un peu plus lent que la plupart des autres modèles. Le totallee UV Sanitizer prend 30 minutes complètes pour nettoyer votre téléphone en profondeur.

Avantages:

Prend en charge la charge sans fil Qi et la charge rapide Design attrayant Garantie de remplacement de deux ans

Les inconvénients:

Processus de désinfection lent Cher

Meilleure garantie

Totallee UV Téléphone Désinfectant

Bon look + bonne garantie

Le désinfectant totallee UV Phone nettoiera votre téléphone et le chargera sans fil en même temps. Bonus : une garantie complète de deux ans.

Désinfectant UV Casetify

Ce désinfectant UV fait un don à une grande cause

Source : Casetify

Si vous souhaitez désinfecter plusieurs objets à la fois, le Casetify UV Sanitizer a un peu plus d’espace à l’intérieur pour que vous puissiez désinfecter votre téléphone et vos AirPod en même temps ou plusieurs autres petits objets à la fois. Il est un peu plus gros que certains autres modèles, ce qui peut être un avantage si vous souhaitez effectuer plusieurs tâches à la fois avec votre désinfectant UV. Le désinfectant Casetify prend également en charge le chargement sans fil, c’est donc toujours un plus. Mais ce qui nous impressionne dans ce produit, c’est la cause qui le sous-tend. Casetify fait don de tous les bénéfices des ventes de ce désinfectant UV pour soutenir le soulagement des coronavirus dans le monde entier.

Avantages:

Prend en charge le soulagement des coronavirus Processus de désinfection rapide Convient à plusieurs objets à la fois

Les inconvénients:

Une plus grande taille n’est pas aussi portable

Meilleure cause

Désinfectant UV

Soutient une bonne cause

Non seulement le désinfectant Casetify nettoie votre téléphone et le charge simultanément, mais tous les bénéfices des ventes de produits vont également au soulagement des coronavirus.

Baguette de stérilisateur UVC portable CureUV

Le meilleur désinfectant UV abordable

Source : CureUV

Bien qu’il ne soit pas spécialement conçu pour les smartphones, il s’agit d’une option plus abordable pour effectuer le travail de désinfection. La baguette CureUV est une lampe UV-C portable qui désinfectera n’importe quelle surface en quelques secondes. Pour votre smartphone, tablette, appareils ou même les semelles de vos chaussures, cette baguette pratique éliminera rapidement la menace des bactéries et des germes de virus de n’importe quelle surface. Vous ne pouvez pas nier la commodité.

Évidemment, avec un appareil comme celui-ci, vous perdrez la commodité de charger et de nettoyer simultanément votre téléphone, mais vous pouvez également l’utiliser pour bien plus que de simples téléphones.

Avantages:

La baguette pratique désinfecte n’importe quelle surface Prix abordable Désinfecte en quelques secondes

Les inconvénients:

Pas explicitement conçu pour les téléphones Ne charge pas vos appareils

Meilleure valeur

Baguette de stérilisateur UVC portable CureUV

Désinfectez n’importe quelle surface

Cette baguette de désinfection UV peut être utilisée pour désinfecter n’importe quelle surface en quelques secondes, comme votre téléphone, tablette, ordinateur ou chaussures.

En bout de ligne

Comme vous pouvez le voir, il existe différents choix solides pour nettoyer votre téléphone rapidement et efficacement. La technologie UV-C est l’une des méthodes les plus complètes qui existent pour une désinfection rapide, vous vous sentirez donc plus à l’abri des germes avec l’un d’entre eux. Votre choix dépendra de vos besoins et de votre budget, mais nous avons sélectionné nos meilleurs choix de nettoyants pour téléphones ultraviolets.

Nous recommandons le PhoneSoap Wireless pour sa commodité et sa vitesse. Cet appareil chargera votre appareil sans fil, désinfectera votre téléphone en quelques minutes et chargera même plusieurs appareils simultanément. Bien que ce ne soit pas le moins cher de notre liste, ce n’est certainement pas le plus cher, ce qui en fait la meilleure solution pour nettoyer votre téléphone.

