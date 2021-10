Meilleur divertissement signifie PS5 en 2021

Meilleur

divertissement signifie PS5 Android Central 2021

La prochaine génération de consoles est là, et cette fois, il faudra peut-être redécorer avec le meilleur centre de divertissement pour PS5 pour s’assurer que tout s’emboîte. Les consoles ressentant le besoin de continuer à améliorer les graphismes, les vitesses et les fonctionnalités pour suivre la croissance du PC, il est logique qu’elles grandissent également physiquement pour s’adapter aux composants. La PS5 fonctionne à 15,4 x 10,2 x 4,1 pouces. C’est énorme par rapport à la PS4 Pro, qui mesurait moins de 13 pouces sur son côté le plus long. Alors, préparons-nous en conséquence avec ces supports de divertissement pour la PS5.

Des foyers heureux pour votre PS5

Dans ma recherche des meilleurs supports de télévision, consoles multimédias, centres de divertissement (comme vous préférez l’appeler) pour votre PS5, une chose est devenue évidente : il existe de loin plus d’options pour loger la PS5 horizontalement. Arrondissant jusqu’à 16 pouces, la plupart des étagères verticales conviendront parfaitement à la hauteur de la PS5.

Le meuble TV Monarch Specialties vous permet de choisir comment et où vous souhaitez conserver votre PS5. Atterrir au milieu du champ pour un prix est une grande valeur, mais la forme en spirale unique de ses étagères ne conviendra pas à tous les foyers. Le support en bois Minimal Farmhouse de Walker Edison Furniture Company vous offre un design classique qui ira bien dans n’importe quel espace et propose plusieurs options de couleurs.

N’importe lequel de ces supports fera une maison agréable pour votre nouvelle PS5, mais si vous optez pour une option différente, assurez-vous toujours de vérifier les mesures intérieures de l’unité. Rien n’est pire que de construire des meubles pour découvrir que vous êtes à un demi-pouce de distance. Il vaut également la peine de prendre en compte la taille lors du choix d’une maison pour votre nouvelle PS5 afin d’en obtenir une qui montrera ou cachera vos meilleurs accessoires PS5.

