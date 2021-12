Meilleur éclairage pour le streaming webcam 2021

Meilleur

Meilleur éclairage pour webcam streaming

Un bon éclairage est la clé pour obtenir des séquences vidéo stables et des images fixes propres avec votre iPhone et pour le streaming webcam. Cependant, vous n’avez besoin d’aucune vieille lumière; vous voulez qu’une lumière douce et indirecte brille directement sur votre visage, faisant de vous le point de mire. Que vous diffusiez en streaming sur YouTube, produisiez un court métrage TikTok ou rencontriez votre patron sur Zoom, nous avons dressé une liste des meilleurs éclairages pour le streaming webcam.

Meilleures lampes professionnelles : Neewer 5600K USB LED video lights pack de 2



Choix du personnel

Ce kit d’éclairage de style panneau de Neewer est livré avec deux panneaux d’éclairage à LED, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il s’agit de l’une des meilleures options d’éclairage pour la diffusion en continu par webcam. Les lumières sont alimentées par USB et fonctionnent avec une prise murale. Chaque petit panneau LED s’ajuste jusqu’à 180 degrés, de sorte que vous obtenez le bon angle à chaque fois. Sont également inclus deux trépieds pour un positionnement parfait, deux rallonges et huit filtres. Réglez une lumière de chaque côté de vous et vous êtes prêt à partir.

45 $ chez Amazon 51 $ chez Walmart

Meilleur choix de budget: anneau lumineux selfie QIAYA



La lumière LED de QIAYA a fait notre liste des meilleures lumières annulaires pour selfies pour son prix, son poids et ses capacités d’éclairage de remplissage. Il se clipse sur votre iPhone ou iPad pour les appels et les photos FaceTime et fonctionne sur votre Mac pour la diffusion en continu par webcam ou les appels vidéo avec vos amis et votre famille. Cette petite lampe se recharge via USB, ce qui rend ce kit portable et convivial.

Idéal pour les appels de vidéoconférence : kit d’éclairage de vidéoconférence Lume Cube



Les employés à domicile et au bureau qui passent toute la journée en visioconférence adoreront le kit d’éclairage de conférence de Lume Cube. Les panneaux lumineux à LED émettent une lumière douce mais lumineuse qui est entièrement réglable pour la prise de vue de jour ou de nuit. Les lentilles sont dépolies et recouvertes d’un diffuseur blanc, vous donnant un éclat professionnel. De plus, ce kit est livré avec un support pour ordinateur et est prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte.

Meilleur kit complet : NexiGo StreamCam N93OE



Si vous avez besoin de mettre à niveau votre caméra et votre système d’éclairage, optez pour la NexiGo StreamCam. C’est une webcam 1080P avec une lumière annulaire attachée. Si vous êtes un accro à la confidentialité, vous creuserez le couvercle de confidentialité qui glisse sur l’appareil photo lorsqu’il n’est pas utilisé. Cette configuration s’adapte au sommet de votre moniteur et fonctionne également comme une unité autonome sur n’importe quelle surface plane.

60 $ chez Amazon 59 $ chez NexiGo

Meilleures lampes de table : Emart 60 LED



La configuration à double éclairage d’Emart se branche sur n’importe quelle prise standard, ce qui en fait l’une des meilleures options d’éclairage pour le streaming webcam pour les petits budgets. Réglez les lumières autour de la caméra sur votre ordinateur, téléphone ou iPad et commencez à diffuser. Même des filtres sont inclus pour vous donner une lueur douce ou éliminer la dureté des prises de vue de jour. Ce kit est conçu pour une utilisation sur table et comprend huit filtres à gel, deux lumières et deux supports réglables.

33 $ chez Amazon 36 $ chez Emart

Meilleur compagnon Zoom : lampe vidéo LED Ulanzi VL49 2000mAh



Certaines lumières vous mettent dans une lumière crue qui met en valeur chaque pore et chaque bouton. Qui veut ça ? L’Ulanzi VL49, convivial pour les portefeuilles, fournit une lumière douce et supplémentaire qui fonctionne bien pour les appels vidéo, YouTube et même les portraits. La batterie est rechargeable et dure jusqu’à deux heures, ce qui en fait l’une des meilleures options d’éclairage pour le streaming webcam pour ceux qui font attention à leur budget.

Meilleur clip-on: iVict Clip-On LED Light



Lorsque vous n’avez pas l’espace de bureau pour faire de la place pour un trépied, saisissez la LED iVict Clip-On. Avec dix niveaux de luminosité, trois modes de couleur et un col de cygne flexible à 360 degrés, vous choisissez ce que vous souhaitez éclairer. L’USB alimente cette lumière et elle sert également de lampe de lecture de chevet.

17 $ sur Amazon

Idéal pour votre téléphone : UBeesize bague selfie 10 pouces + trépied



Si vous utilisez votre téléphone comme webcam, la bague selfie de 10 pouces d’UBeesize est exactement ce dont vous avez besoin. Ce kit abordable comprend une lampe annulaire à intensité variable avec trois options de couleurs, un mini support de caméra de bureau, un trépied réglable et une télécommande Bluetooth. Placez le trépied sur votre bureau ou sur le sol et vous êtes prêt à prendre des appels ou à filmer des vidéos. Vous pouvez même laisser votre téléphone hors du trépied et placer cette lumière derrière la webcam de votre ordinateur pour un éclairage précis.

29 $ sur Amazon

Meilleure télécommande : lampe annulaire PIXEL avec télécommande sans fil



Vous ne voulez jamais être vu jouer avec votre lumière, essayant de faire des ajustements pendant le tournage. Une télécommande vous aide à faire des ajustements mineurs et à le faire hors de la ligne de mire. Le kit de lampe annulaire et de télécommande sans fil de PIXEL est livré avec une lampe de vlogging bicolore de 19 pouces, un filtre, des adaptateurs de montage et une télécommande sans fil. C’est la configuration parfaite pour les réunions Zoom occasionnelles et professionnelles, le vlogging et les discussions FaceTime.

128 $ sur Amazon

Nos trois coups de coeur

Le meilleur éclairage pour le streaming webcam dépend du positionnement, des options de luminosité et de votre budget. Si vous voulez une lumière de qualité professionnelle, nous vous recommandons les lampes LED USB Neewer 5600K. Ils sont dimmables, sont livrés avec huit filtres et offrent des options d’éclairage infinies.

Lorsque vous avez besoin d’une lampe bon marché qui fonctionnera aussi bien avec votre ordinateur portable qu’avec votre téléphone, nous aimons la lampe annulaire selfie QIAYA. Il est alimenté par USB et se clipse directement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable, dégageant une lumière douce, chaude et réglable.

Et si vous passez toute la journée et la nuit en visioconférence, votre meilleure option est le kit d’éclairage de visioconférence Lume Cube. Il est livré avec un support d’ordinateur et des lentilles et diffuseurs givrés intégrés qui projettent une lumière douce sur votre visage sans vous faire mal aux yeux.

