Meilleur écran Raspberry Pi 2021

Vous avez donc déjà acheté le meilleur kit Raspberry Pi, mais vous voulez pouvoir réellement voir les choses, vous devrez donc trouver le meilleur écran Raspberry Pi. Ensuite, bien sûr, vous devrez trouver un écran à utiliser, que vous ayez saisi le Raspberry Pi 4 ou même le Raspberry Pi 400. Nous avons donc rassemblé les meilleures options pour donner à votre mini-ordinateur un écran qui vaut la peine d’être utilisé. .

Super faible puissance: Moniteur HDMI à écran tactile capacitif GeeekPi 7 pouces 1024×600



Cet écran capacitif de 7 pouces a une résolution de 1024×600 et se connecte via HDMI. Il ne nécessite également que 500 mAh de puissance pour son rétroéclairage. Il y a deux ports USB supplémentaires dont vous pouvez profiter et étendre et étendre. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de vous mêler des pilotes d’affichage et vous pourrez simplement brancher et lire ce moniteur GeeekPi avec votre Raspberry Pi.

70 $ sur Amazon

Flexibilité ultime : moniteur ASUS VP28UQG 28″ 4K/UHD



La flexibilité est le nom du jeu avec un Raspberry Pi, vous voudrez donc la même chose d’un moniteur. Avec l’ASUS VP28UQG, c’est exactement ce que vous obtenez grâce au moniteur 4K/UHD, ainsi qu’à Adaptive Sync, à deux ports HDMI et à un DisplayPort. Il fonctionnera également à merveille si vous souhaitez le connecter à votre PC et l’utiliser pour vos jeux AAA traditionnels au lieu de vous fier à votre Pi.

Allez grand ou rentrez chez vous : écran Raspberry Pi SunFounder 13,3 pouces



L’écran Raspberry Pi SunFounder 13,3 pouces est unique, car les moniteurs portables sont des éléments technologiques inestimables. Cela fonctionne avec tous les modèles Raspberry Pi, mais cela fonctionnera également avec votre Xbox, PS5, Nintendo Switch et même votre PC si vous en avez besoin. Le panneau IPS offre une résolution de 1920 x 1080, et SunFounder inclut même quelques câbles USB et HDMI dans la boîte.

150 $ sur Amazon

De la source : Raspberry Pi 7″ écran tactile



Raspberry Pi a fait son propre écran tactile de 7 pouces et arbore une résolution de 800×480 et une prise en charge multi-touch. Il n’y a que deux connexions nécessaires à faire entre l’écran et la carte Raspberry Pi pour une installation facile. Raspberry Pi comprend également une carte adaptateur qui s’occupera de l’alimentation, de la conversion du signal et de l’entrée tactile.

Plug and play : écran tactile 5 pouces UCTRONICS pour Raspberry Pi 4



Il est spécialement conçu pour le Raspberry Pi, il vous suffit donc de le brancher et vous êtes opérationnel. Cet écran multi-touch fonctionne avec les 4B, 3B+ et 3B, ou il peut fonctionner avec votre ordinateur existant en tant que moniteur supplémentaire. Il y a une prise casque 3,5 mm et un adaptateur micro-HDMI inclus pour que tout soit opérationnel rapidement.

53 $ sur Amazon

Sonne bien : moniteur à écran tactile Raspberry Pi, écran tactile 7” avec écran HDMI



Cet écran de 7 pouces est livré avec son propre support et dispose de deux haut-parleurs, de sorte que tout sonne aussi bien qu’il en a l’air. Non seulement il est compatible avec la suite de produits Raspberry Pi, mais cet écran fonctionnera également avec vos ordinateurs et consoles de jeux.

85 $ sur Amazon

Paume de vos mains : Jun-Electron Raspberry Pi – Vitrine



C’est un boîtier avec son propre moniteur TFT 320×480 de 3,5 pouces intégré au sommet. Emportez donc un ordinateur partout dans la paume de votre main. Jun-Electron comprend également un ventilateur intégré pour aider à garder le Raspberry Pi et le moniteur au frais lors de l’utilisation.

30 $ sur Amazon

Fonctionnalité supplémentaire : écran tactile UPERFECT de 7 pouces avec étui



Cet écran IPS de 7 pouces d’UPERFECT présente une résolution de 1024×600 et un support intégré à l’arrière du boîtier. Il y a une gamme de ports USB sur le côté, une prise Ethernet, HDMI, USB-C et l’adaptateur d’alimentation CC. UPERFECT a pris toutes les mesures pour le rendre aussi polyvalent que possible, notamment en permettant d’être monté avec un support VESA ou simplement sur le mur.

130 $ chez Amazon 100 $ chez Walmart

Tout ce dont vous avez besoin : Écran tactile Miuzei Raspberry Pi 4 avec étui et ventilateur



Cet écran LCD de 4 pouces de Miuzei vous permet d’accéder facilement à tous vos ports lorsque l’écran est monté sur le dessus. Le moniteur lui-même prend en charge une résolution allant jusqu’à 800×480, ce qui est probablement beaucoup trop élevé pour un écran aussi petit, mais le taux de rafraîchissement est de 60FPS, ce qui est toujours assez chouette.

44 $ sur Amazon

Ajoutez un écran avec les meilleurs écrans Raspberry Pi

Le Raspberry Pi n’est pas en reste en matière de vidéo. Avec le modèle actuel prenant en charge deux moniteurs 4K, il a le pouvoir de piloter à peu près n’importe quel écran. Pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser un moniteur ou une télévision plus grand, mais pour quelque chose de plus portable, nous aimons l’écran Raspberry Pi GeeekPi 7 pouces. Si vous avez besoin d’un petit écran pour votre Raspberry Pi et que vous n’avez pas envie de travailler sur des fichiers de configuration ou de transporter un chargeur spécial haute puissance pour l’exécuter, vous l’aimerez aussi.

Ceux qui souhaitent repousser les limites de leur Raspberry Pi voudront découvrir le ASUS VP28UQG. Cet écran dispose d’une résolution jusqu’à 4K/UHD, de deux ports HDMI, d’un seul DisplayPort, ainsi que de la technologie Eye Care d’ASUS pour éviter que vos yeux ne se fatiguent lorsque vous regardez l’écran trop longtemps. Bien qu’il s’agisse du meilleur moniteur Raspberry, il fonctionnera également parfaitement si vous souhaitez le connecter à votre PC grâce à la prise en charge AMD FreeSync intégrée.

