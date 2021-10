Meilleur endroit pour acheter du Bitcoin (BTC) – Son prix a brièvement dépassé 62 000 $ aujourd’hui

Bitcoin (BTC) a augmenté ces derniers jours et son prix a atteint 61 000 $ pour atteindre un sommet de 62 614 $ aujourd’hui. Il est en forte hausse depuis la mi-juillet, le faisant passer d’environ 30 000 $ à son prix actuel de 61 871,72 $. Il a gagné plus de 30 000 $ en trois mois.

Les meilleurs endroits pour acheter du Bitcoin

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Qu’est-ce que Bitcoin (BTC) ?

Bitcoin (BTC) a été la première crypto-monnaie à être inventée et occupe la première place en termes de capitalisation boursière depuis son lancement.

Il a réussi à créer une communauté mondiale de millions de passionnés qui investissent et échangent dans Bitcoin. En plus du commerce, des millions de personnes l’utilisent pour payer des biens et des services et certaines entreprises ont également investi dans des guichets automatiques Bitcoin.

En 2021, de grandes entreprises comme Tesla, MicroStrategy et Square ont ajouté Bitcoin (BTC) à leurs feuilles de calcul. El Salvador lui a également donné cours légal dans le pays.

Faut-il acheter du Bitcoin aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui connaît d’importants mouvements de marché sur une courte période, alors Bitcoin (BTC) est la meilleure option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Bitcoin

Bitcoin (BTC) devrait poursuivre le rallye haussier vers son plus haut historique de 64 863,10 $ avant la fin octobre.

Couverture des réseaux sociaux Bitcoin

vient de peindre la clôture hebdomadaire la plus élevée de tous les temps à 61,5 000 $. # bitcoin à partir de la hausse🚀📈

la semaine du 12 avril a brièvement culminé à 64,9 000 $ ATH

mais de courte durée, semaine clôturée à 56,3k $. pic.twitter.com/ImjAqMHqFU – Adam Back (@adam3us) 18 octobre 2021

14 octobre Prix #Bitcoin : 2021 – 57 405 $

2020 – 11 393 $

2019 – 8 310 $

2018 – 6 226 $

2017 – 5 692 $

2016 – 639 $

2015 – 248 $

2014 – 408 $

2013 – 135 $

2012 – 11 $

2011 – 4,01 $

2010 – 0,10 $ – Bitcoin (@Bitcoin) 14 octobre 2021

