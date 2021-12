Meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro 2021

Lorsque vous achetez un iPhone, vous voulez en tirer le meilleur parti. Vous voulez le garder protégé et pouvoir le trouver facilement. Mais vous pouvez prendre cette protection et la faire fonctionner pour vous ainsi que pour le téléphone. C’est de cela que nous parlons lorsque nous pensons aux étuis de téléphone portefeuille. Un étui portefeuille vous permet de stocker généralement de l’argent, des cartes de crédit et votre pièce d’identité avec votre téléphone. Cela vous donne carte blanche pour ne pas avoir à vous soucier d’apporter plusieurs objets avec vous dans différentes poches ou d’encombrer votre sac à main. Si vous avez un iPhone 12 Pro, le meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro devrait être sur votre radar.

Bien sûr, vous devez déterminer quel type d’étui portefeuille pour iPhone 12 Pro vous voulez. Si vous voulez un étui portefeuille en cuir pour iPhone 12 Pro ou un étui pour iPhone 12 Pro avec fentes pour cartes, il existe des options. Garder vos objets de valeur ensemble et pouvoir les saisir rapidement lorsque vous vous dirigez vers la porte est plus simple avec la bonne coque de téléphone. Voici nos choix pour le meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro.

Meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro avec sangle : Étui Arae pour iPhone 12 et étui portefeuille pour iPhone 12 Pro

Coque Arae pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro Wallet Case Source de l’image : Arae/Amazon

Avantages: Quatre emplacements pour cartes et un porte-ID, l’aimant le maintient fermé

Les inconvénients: Ne fonctionne pas avec la charge magnétique et sans fil

Facilitez le suivi de votre téléphone lorsque vous utilisez l’étui portefeuille Arae pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Cela fonctionne à la fois pour le niveau de base et le téléphone Pro. Vous profiterez d’un accès facile à tous les boutons, à l’appareil photo, au haut-parleur et au connecteur. Celui-ci dispose de quatre emplacements pour cartes et d’une poche pour ranger votre pièce d’identité. Il a de la place pour de l’argent et un aimant puissant l’aide à rester fermé. La sangle est clipsée, vous pouvez donc la retirer si vous ne souhaitez pas l’utiliser. Mais il glissera sur votre poignet pour un entretien plus facile.

Il est fabriqué à partir de cuir PU de qualité supérieure, chaque étui étant choisi en raison de sa qualité, de sa résistance, de son caractère et de son grain. Le profil mince de l’étui minimise l’encombrement d’un portefeuille et d’un téléphone. La peau intérieure recouvre le téléphone pour éliminer les rayures. Vous pouvez également le plier pour créer un support, vous permettant de regarder des vidéos plus facilement. Choisissez entre neuf options de couleurs.

Meilleur étui portefeuille en cuir pour iPhone 12 Pro : Étui SHIELDON

Coque SHIELDON pour iPhone 12/12 Pro 5G Source de l’image : SHIELDON/Amazon

Avantages: Offre une protection complète avec une couche supérieure en cuir de vachette véritable, technologie de blocage RFID

Les inconvénients: Ne fonctionne pas avec les chargeurs MagSafe

Sentez la protection en cuir de la coque SHIELDON pour iPhone 12/12 Pro 5G. L’étui est fabriqué avec précision à partir de la couche supérieure en cuir de vachette véritable. La coque intérieure en TPU durable et souple est dotée de bords rembourrés et antichocs pour plus de sécurité pour votre téléphone. Votre téléphone sera protégé contre les chocs et les chutes et bénéficiera également d’une couverture à double couche. Il dispose de trois emplacements pour cartes, tous dotés de la technologie de bloc RFID intégrée. Les voleurs ne pourront pas voler vos informations.

Cela minimisera le volume et stockera les cartes d’identité et les espèces. La fermeture magnétique cachée maintient tout en sécurité. Il y a des découpes précises pour les haut-parleurs, les caméras et les boutons. L’étui peut se replier dans un support pour installer le téléphone. Il est offert en neuf couleurs et comprend également une garantie à vie.

Meilleur cas de béquille: JOYAKI Wallet Case

https://www.amazon.com/JOYAKI-Compatible-Protective-Kickstand-Magnetic/dp/B08KXRC3NZ Source de l’image : Joyaki/Amazon

Avantages: Se retourne pour offrir une expérience de visionnement plus facile, se sent bien dans votre main

Les inconvénients: Doit l’enlever pour que le téléphone reste sur un support de voiture

Fournissez une béquille plus facile pour diffuser des vidéos avec l’étui portefeuille JOYAKI. Il s’agit d’un étui portefeuille unique pour iPhone 12 qui est une combinaison 3-en-1. Il s’agit d’un étui à rabat avec une sensation de main de première qualité. Plutôt que le boîtier se repliant sur lui-même comme les options précédentes, celui-ci se sépare de l’iPhone pour fournir une béquille. Il y a trois emplacements pour cartes d’identité et de crédit. Il y a aussi une poche pour l’argent.

Les boutons magnétiques le maintiennent fermé. Il y a des découpes précises pour l’appareil photo et les boutons. Le profil mince est un look élégant et il est simple à utiliser pour une visualisation mains libres. Il y a un morceau de verre trempé gratuit pour fournir une protection supplémentaire. Vous profiterez également d’une couverture plein format. Choisissez parmi les 11 couleurs.

Meilleur pour stocker des cartes: Étui portefeuille ONETOP avec porte-cartes

Étui portefeuille ONETOP pour iPhone 12 Pro avec porte-cartes Source de l’image : ONETOP/Amazon

Avantages: Porte-cartes et poche à billets pratiques, conception de couverture à grande échelle

Les inconvénients: Le téléphone ne reposera pas à plat si vous le posez côté portefeuille

Conservez vos cartes correctement avec l’étui portefeuille avec porte-cartes ONETOP. Il dispose d’un porte-cartes pratique avec trois emplacements pour cartes d’identité, cartes de crédit, etc. De plus, il y a une fente pour mettre de l’argent ou des cartes supplémentaires de l’autre côté. Il s’agit d’un superbe étui pour iPhone 12 Pro avec des emplacements pour cartes, car il offre également une protection complète. Le boîtier antichoc durable empêche les chocs et les rayures.

Les doubles fermoirs magnétiques maintiennent votre téléphone fermé lorsque vous souhaitez qu’il le reste. Il existe une fonction de support créatif qui simplifie la visualisation des vidéos. Fabriqué à partir de cuir PU de qualité supérieure, il utilise des matériaux de haute qualité qui dureront longtemps. Il est doux au toucher. Les ports de charge et audio sont ouverts à votre usage. Il se décline en cinq couleurs différentes.

Idéal pour le chargement de MagSafe : portefeuille en cuir Apple avec MagSafe

Portefeuille en cuir Apple avec MagSafe Source de l’image : Apple/Amazon

Avantages: Conçu pour le chargement sans fil, prend en charge Find My

Les inconvénients: Ne fournit pas une couverture et une protection complètes du corps

Si vous recherchez davantage un ajout de portefeuille à votre iPhone plutôt qu’un étui portefeuille complet, le portefeuille en cuir Apple avec MagSafe pourrait être le bon choix. Conçu dans un souci de style et de fonctionnalité, il peut être placé à l’arrière de votre iPhone. C’est un excellent moyen de garder vos pièces d’identité et vos cartes de crédit avec vous lorsque vous avez votre téléphone. Fabriqué à partir de cuir européen, il est doté d’aimants intégrés puissants qui lui permettent de s’enclencher à l’arrière de votre iPhone.

Cela peut également être ajouté au dessus d’un boîtier avec MagSafe pour créer votre propre look. Ce portefeuille n’affectera pas votre charge sans fil et MagSafe comme la plupart des étuis portefeuille. Il prend en charge jusqu’à trois cartes de crédit et les protégera. Il est compatible avec toutes les versions de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13. Il prend également en charge Find My, ce qui vous permet de savoir où se trouvait le dernier endroit où se trouvait votre portefeuille s’il est séparé de votre téléphone.

