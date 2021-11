Meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro Max 2021

Avoir à garder une trace de votre téléphone, de votre portefeuille et de vos clés peut être une douleur gigantesque. Tout le monde en perd ou en égare un à un moment ou à un autre de la journée. L’une des fonctionnalités les plus utilisées d’une Apple Watch consiste à envoyer un ping à l’iPhone, comme nous le savons par expérience personnelle. Comment pouvez-vous mieux garder vos articles ensemble sans avoir à les suivre séparément ?

Pour les utilisateurs d’iPhone 12 Pro Max, il existe une solution simple. Il s’agit d’obtenir un étui portefeuille pour iPhone 12 Pro Max. De plus, nous avons également trouvé le meilleur étui pour iPhone 12 Pro Max avec porte-cartes si vous souhaitez envisager des options supplémentaires.

Un étui portefeuille est exactement ce que vous pensez qu’il est. Il s’agit d’un étui pour votre portefeuille qui a un portefeuille intégré. Vous pouvez y ranger de l’argent, des pièces de monnaie, des clés et bien plus encore, tout en gardant votre téléphone à portée de main. Que vous alliez avec l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max, vous profitez des fonctionnalités exceptionnelles d’Apple, comme un appareil photo incroyable.

Alors pourquoi ne pas faire de votre téléphone le meilleur possible tout en éliminant également le suivi de votre portefeuille ? Voici nos choix pour le meilleur étui portefeuille pour iPhone 12 Pro Max.

Meilleur étui mince: Étui portefeuille Smartish pour iPhone 12 Pro Max

Étui portefeuille Smartish pour iPhone 12 Pro Max Source de l’image : Smartish/Amazon

Avantages: Côtés texturés à haute adhérence, peuvent stocker des cartes et de l’argent

Les inconvénients: Non compatible avec la charge sans fil ou MagSafe

Si vous êtes quelqu’un qui garde votre téléphone dans votre poche, vous ne voulez pas que l’étui ajoute trop de volume supplémentaire. L’étui portefeuille Smartish pour iPhone 12 Pro Max est le complément parfait à votre jean. Il est léger et durable, il protégera donc votre téléphone si vous le laissez tomber. Mais il a des côtés adhérents qui vous permettent de le tenir facilement. La construction est robuste, vous donnant confiance en sa durabilité. Les bords surélevés autour de la caméra et de l’écran offrent également une protection contre les rayures. Il est élégant et est également disponible en six options de couleurs.

Il convient à trois cartes de crédit et à de l’argent liquide. Il y a une fente qui vous permet d’insérer et de retirer facilement vos cartes. Les coins offrent des poches d’air pour plus de sécurité. Bien que vous deviez l’enlever pour le charger sans fil ou avec un chargeur MagSafe, vous pouvez accéder aux ports sans aucun problème avec le boîtier allumé. En outre, il s’adapte parfaitement à votre iPhone 12 Pro Max sans trop de problèmes.

Étui portefeuille Smartish pour iPhone 12 Pro Max – Wallet Slayer Vol. 1 [Slim + Protective] Carte de crédit H…

Meilleure coque iPhone 12 Pro Max avec porte-cartes : VRS DESIGN Damda Glide Pro Compatible pour iPhone 12 Pro Max Coque

VRS DESIGN Damda Glide Pro Compatible pour iPhone 12 Pro Max Case Source de l’image : VRS/Amazon

Avantages: Peut contenir jusqu’à quatre cartes de crédit, protection extrême contre les chutes

Les inconvénients: Peut ne pas fonctionner avec votre support de voiture

Porter un certain nombre de cartes de crédit ou de pièces d’identité peut être ce dont vous avez besoin pour la vie de tous les jours. L’étui compatible VRS DESIGN Damda Glide Pro pour iPhone 12 Pro Max pourrait également être ce dont vous avez besoin. Cela peut stocker jusqu’à quatre cartes de crédit ou identifiants à la fois. Il y a un compartiment de porte coulissant semi-automatique qui garde vos cartes protégées et hors de la vue du public. Vous pouvez également garder de l’argent dedans. Il s’agit d’un boîtier robuste en acier. Cette coque iPhone 12 Pro Max avec porte-cartes gardera vos objets avec votre téléphone.

Il est fabriqué à partir de matériau TPU de haute qualité pour le corps. La barre métallique en acier à la base ajoute une protection extrême contre les chutes avec une fonctionnalité d’absorption des chocs. Vous pourrez également toujours utiliser les boutons latéraux avec facilité, car il y a des contours doux sur le boîtier. Votre écran sera également protégé. Il ne semble pas trop encombrant et vous permet de garder plus de cartes avec vous.

VRS DESIGN Damda Glide Pro Compatible pour iPhone 12 Pro Max Case, avec [4 Cards] Premium Robuste…

Meilleur étui portefeuille en cuir pour iPhone 12 Pro Max : Étui portefeuille TUCCH pour iPhone 12 Pro Max

Étui portefeuille TUCCH pour iPhone 12 Pro Max Source de l’image : TUCCH/Amazon

Avantages: Technologie de blocage RFID, le cuir synthétique de qualité supérieure protège contre les chutes

Les inconvénients: Plus volumineux que les autres sur le marché

Gardant le cuir chic dans le style, l’étui portefeuille TUCCH pour iPhone 12 Pro Max est l’étui que vous recherchiez. Cet étui portefeuille en cuir pour iPhone 12 Pro Max est très fonctionnel. Il est fabriqué à partir de cuir synthétique de qualité supérieure qui protège votre téléphone. Il a également une perspective et un design rétro et pratique. Il y a une coque intérieure durable, douce, en TPU, sur tout le corps qui est livrée avec des bords antichocs rembourrés. Il dispose également d’une technologie de blocage RFID pour se protéger efficacement contre les signaux.

L’étui portefeuille en cuir a quatre emplacements pour cartes de crédit et une plus grande poche pour l’argent. La conception du boîtier offre une fonction de béquille. Vous pouvez configurer votre téléphone dans l’étui pour diffuser et regarder des vidéos dessus. Il y a un fermoir magnétique qui le maintient fermé lorsque vous ne l’utilisez pas. Il vient même avec une garantie à vie. De plus, vous pouvez l’obtenir en 11 couleurs différentes.

Étui portefeuille TUCCH pour iPhone 12 Pro Max 5G, support de fente pour carte de blocage RFID [Shockproof TPU Inter…

The best iPhone 12 Pro Max case with card holder

ZVE Wallet Case Compatible with iPhone 12 Pro Max Image source: ZVE/Amazon

Pros: Hands-free wrist strap, zipper-secured pocket for items

Cons: May take screenshots randomly

Easy to keep by your side, the ZVE Wallet Case Compatible with iPhone 12 Pro Max meets your requirements. You’ll be able to store more in this, as it is more like a purse than a wallet. This iPhone 12 pro Max case with card holder even has a zippered compartment that can secure up to 10 cards, cash, and a small set of keys. The wrist strap lets you carry it easily. There is also a double layer of security, thanks to the microfiber leather build. It is scratch-resistant with a velvet interior.

There are air pocket corners as well as raised lips around the camera and screen. The zipper goes all the way around the storage compartment for added safety. It is available in multiple colors and gives you access to buttons and ports as needed. This is stylish and chic.

ZVE Wallet Case Compatible with iPhone 12 Pro Max 6.7 inch, Zipper Case with Card Holder Slot W…

Best for wireless charging: FYY Case Compatible with iPhone 12 Pro Max

FYY Case Compatible with iPhone 12 Pro Max Image source: FYY/Amazon

Pros: 2-in-1 detachable design, easy to use in car mounts

Cons: Two separate parts to keep track of

The FYY Case Compatible with iPhone 12 Pro Max allows you to charge your phone more easily. This supports wireless charging because it has a 2-in-1 design. The phone is kept in a protective shell and then the iPhone 12 Pro Max case with card holder is on the outside. The case is detachable, so you can wrap your phone in it to keep your wallet with your phone. It is also magnetic, so you can pop the case on and off with ease.

There are four card slots in the case for storage. You can also keep cash in the storage pocket as well. In order to charge it wirelessly, you just take the case off and place the iPhone 12 Pro Max on the wireless or MagSafe charger. Also, the protective shell and the wallet case are both slip-resistant, so you’ll be able to hold each steadily. Choose between three different colors.

FYY Case Compatible with iPhone 12 Pro Max 5G 6.7″, 2-in-1 Magnetic Detachable Wallet Case [Wir…

