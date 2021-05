Meilleur film Marvel? Le réalisateur de Thor 4 partage un Juju positif tout en parlant du temps qu’il reste à l’acteur de Chris Hemsworth pour filmer

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Marvel Studios a un certain nombre de films et d’émissions de télévision différents au rôle, chacun étant actuellement à des stades de production différents. L’un de ces films est Thor: Love and Thunder, qui tourne actuellement en Australie, sous l’œil vigilant de la scénariste-réalisatrice Taika Waititi. Compte tenu de l’immense succès de son prédécesseur de 2017, Thor: Ragnarok, il y a de grandes attentes pour le film. Mais cela ne semble pas mettre en phase Waititi, car il a récemment pris le temps de partager des sentiments positifs et de révéler combien de temps le tournage devrait durer.