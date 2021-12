Meilleur Fitbit pour les enfants 2021

Meilleur

En tant qu’équipe qui travaille à distance, nous comprenons la nécessité de se rendre à la salle de sport et nous avons testé toutes les technologies de fitness que nous pouvons trouver pour trouver le meilleur Fitbit pour les enfants. Trouver un tracker de fitness qui fonctionne pour votre tout-petit est un excellent moyen d’introduire un mode de vie sain et actif dans la vie de vos enfants. Notre enfant Fitbit préféré est le Fitbit Ace 3. Il est fait sur mesure pour les enfants de six ans et plus.

Meilleur dans l’ensemble : Fitbit Ace 3

Le dernier tracker de fitness pour enfants de Fitbit est le Fitbit Ace 3. Il améliore son prédécesseur avec une durée de vie de la batterie plus longue et plus d’options de personnalisation. Le Fitbit Ace 3 propose des défis motivants pour faire bouger votre enfant. Il existe des badges virtuels et des tonnes de cadrans d’horloge personnalisables. Conçu pour la natation, le Fitbit Ace 3 est étanche jusqu’à 50 mètres. Non seulement le Fitbit Ace 3 suit la forme physique, mais il suit également le sommeil, un élément important pour la santé globale. Il fournit également des rappels de sommeil et une alarme silencieuse.

Les enfants peuvent défier leurs amis et les membres de leur famille à des compétitions de step dans l’application Fitbit et les encourager également. L’application Fitbit dispose d’un contrôle parental et d’une vue enfant. Si votre enfant possède un smartphone, il recevra des notifications directement sur le Fitbit Ace 3.

L’autonomie de la batterie de huit jours signifie que vous pourriez théoriquement partir en vacances d’une semaine sans même avoir à recharger le Fitbit Ace 3 de votre enfant. Il est disponible en trois couleurs différentes : bleu cosmique/vert astro, noir/rouge sport et spécial Édition/Minions Jaune. L’édition spéciale Minions a même son propre cadran d’horloge. Le bracelet en silicone est confortable, durable et sûr, de sorte que votre enfant peut facilement le porter 24 heures sur 24. Vous pouvez acheter plus d’un groupe et les échanger contre des looks différents.

Avantages:

Aspect et durabilité adaptés aux enfants

Les inconvénients:

Certainement pour l’ensemble des moins de 12 ans

Meilleur dans l’ensemble

Tracker d’activité Fitbit Ace 3

Le Fitbit Ace 3 gamifie le fitness

L’Ace 3 de Fitbit est motivant pour les plus jeunes. Les enfants adoreront le look et les interactions amusantes.

Toujours aussi génial : Fitbit Ace 2

Le Fitbit Ace 2 est un excellent Fitbit pour les enfants, car Fitbit l’a spécialement conçu pour eux. Il a un excellent ensemble de fonctionnalités, est livré avec un bracelet durable et est relativement peu coûteux.

Le Fitbit Ace 2 est destiné aux parents d’enfants âgés de six ans et plus qui souhaitent acheter un tracker de fitness à leur enfant. Cela peut être trop compliqué pour les plus jeunes et ils peuvent ne pas apprécier ses avantages.

Le Fitbit Ace 2 est peut-être pour les enfants, mais cela ne veut pas dire que c’est un simple jouet. Il dispose des fonctionnalités pratiques de ses homologues Fitbit, offrant à votre enfant une incursion significative dans le suivi de ses progrès en matière de fitness. Il suit les pas et les minutes actives pendant d’autres exercices. De plus, il surveille le sommeil afin que votre enfant puisse apprendre non seulement de bonnes habitudes d’exercice, mais également de bonnes habitudes de sommeil.

Pour ajouter une étincelle de plaisir et une compétition amicale, votre enfant gagnera des badges pour avoir atteint des jalons. De plus, ils recevront des messages de célébration quotidiens pour atteindre leurs objectifs. Vous avez un enfant qui aime s’allonger sur le canapé tout le week-end ? Reminder to Move encouragera votre enfant à rester actif tout au long de la journée avec des rappels conviviaux.

Avec sa batterie rechargeable de 5 jours, votre enfant n’aura pas à poser son Ace 2 très souvent. De plus, comme il résiste à la douche, ils peuvent le porter toute la journée et toute la nuit. Vous avez le choix entre 10 cadrans d’horloge et deux couleurs de bracelet, afin que votre enfant puisse ajouter son propre style, et la taille du bracelet est réglable pour les petits poignets. Vous pouvez acheter plus de bracelets Fitbit Ace 2 et les échanger contre des looks différents.

Si votre enfant a moins de 13 ans, vous créerez un compte Family Fitbit, qui offre deux vues : une pour vous et une pour votre enfant. Vous pouvez voir tous les progrès de votre enfant et votre enfant peut accéder à son compte via la « Vue pour enfants » sécurisée de Fitbit, qui lui montre ses progrès, ses badges et plus encore. Les enfants peuvent également affronter des défis amicaux pour gagner des trophées virtuels avec leurs amis.

Avantages:

Construction durable et adaptée aux enfants Grand ensemble de fonctionnalités Résistant à la nage Autonomie de 5 jours Grand écosystème

Les inconvénients:

Les enfants plus âgés peuvent ne pas aimer le look

Toujours aussi bien

Tracker d’activité Fitbit Ace 2

Le Fitbit Ace 2 contribue à rendre le fitness amusant pour les enfants.

Le tracker Ace 2 de Fitbit est un Alta conçu pour les enfants avec le même design emblématique, mais avec des animations et plus encore, tous destinés aux enfants.

Pour les enfants plus âgés : Fitbit Inspire 2

Le Fitbit Inspire 2 a un prix légèrement plus élevé que les Fitbit Ace 2 et Fitbit Ace 3 adaptés aux enfants. Bien sûr, ce n’est pas strictement pour les enfants, donc il n’a pas ce look « kiddie ». C’est plus simple et plus mince. Cela le rend idéal pour les enfants plus âgés et les adolescents. Le Fitbit Inspire est entièrement résistant à l’eau, ils peuvent donc certainement l’emmener à des cours de natation ou à une équipe de natation. Il suit les pas, la distance parcourue, les calories brûlées et bien plus encore, et il a une autonomie de batterie allant jusqu’à 10 jours. Il propose même un suivi de la santé des femmes, ce qui est utile pour les préadolescents et les adolescents qui ont besoin de suivre leurs règles.

Pour les jeunes avec un smartphone, l’Inspire 2 propose des alertes de texte, de calendrier et d’applications pour smartphone. Il propose même des séances de respiration guidées pour les enfants stressés. Le suivi du sommeil de Fitbit peut aider votre enfant à adopter de bonnes habitudes de sommeil dès son plus jeune âge. Choisissez parmi trois couleurs différentes, Black Lunar White et Desert Rose. La bande est amovible, votre enfant peut donc personnaliser le look avec différentes bandes.

Avantages:

Fitbit adulte ; n’a pas l’air enfantin Suivi de la santé des femmes (règles) Alertes par SMS, calendrier et application pour smartphone

Pour les plus grands

Suivi d’activité Fitbit Inspire 2

Pas seulement pour les enfants

Il s’agit d’un Fitbit adulte à un prix raisonnable, parfait pour les préadolescents et les adolescents qui ne veulent pas d’un tracker de fitness « kiddie ».

En bout de ligne

Le Fitbit Ace 3 possède les fonctionnalités dont votre enfant a besoin, et la gamme Fitbit est facilement la meilleure en matière de trackers de fitness. Le prix à payer peut être une grosse demande, mais c’est un investissement dans les habitudes de remise en forme de votre enfant qui, espérons-le, durera toute une vie. Grâce à sa construction robuste, le tracker lui-même devrait durer des années.

