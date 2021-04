Meilleur forfait de données de téléphone portable illimité 2021: AT&T, T-Mobile ou Verizon?

Les trois grands réseaux aux États-Unis, AT&T, T-Mobile et Verizon, offrent tous au moins un forfait de données de téléphonie cellulaire illimité. C’est important pour les utilisateurs de données de puissance ainsi que pour tous ceux qui utilisent leur Internet haut débit mobile comme unique moyen de rester en contact avec leurs amis et leur famille ou pour se divertir. De nos jours, beaucoup d’entre nous n’ont tout simplement pas le temps d’attendre des données plus lentes.

Mais ce n’est pas parce que tous les opérateurs offrent des données illimitées que tous les plans sont créés égaux. La tarification est importante, tout comme les “extras” comme le partage de connexion et le plafond de données caché qui vous ramène à des vitesses plus lentes une fois que vous l’avez atteint. Et bien sûr, la notation zéro signifie que nous devons faire attention à ce que signifie illimité en ce qui concerne la qualité des médias en streaming ainsi que la source. Il convient également de garder à l’esprit que bon nombre des meilleurs opérateurs MVNO offrent des données illimitées à un prix inférieur. Jetons un coup d’œil à ce que chaque opérateur a à offrir pour déterminer celui qui offre le meilleur forfait de données illimitées pour téléphone portable.

AT&T illimité

Starter illimité

Juste assez de vitesse et de données pour la plupart des gens avec un accès 5G

Le plan d’entrée illimité d’AT & T offre les fonctionnalités standard que la plupart des gens recherchent, ainsi que de nombreuses données et un accès 5G.

T-Mobile Illimité

Magenta

Données illimitées avec avantages multi-lignes

Les plans de T-Mobile ont l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Chaque plan est livré avec un accès 5G, des données de point d’accès illimitées et au moins 50 Go de données premium, de sorte que vous ne verrez probablement jamais des vitesses plus lentes.

Démarrer illimité

Appels et SMS illimités Données illimitées (peuvent être dépriorisées en cas de congestion) Utilisation au Canada et au Mexique (vitesses 2G après 0,5 Go par jour) Accès 5G dans tout le pays (10 $ par mois pour 5G Ultra Wideband) SMS illimités des États-Unis vers plus de 200 pays Disney + pendant 6 mois Apple Music pendant 6 mois Discovery + pendant 6 mois

70 $ par mois pour une ligne

120 $ par mois pendant deux lignes

135 $ par mois pendant trois lignes

140 $ par mois pendant quatre lignes

150 $ par mois pendant cinq lignes ou plus

Jouez plus illimité

Appels et SMS illimités Données illimitées 50 Go de données Premium Accès total 5G (à l’échelle nationale et ultra large bande) 15 Go de données hotspot haut débit Utilisation au Canada et au Mexique (vitesses 2G après 0,5 Go par jour) SMS illimités des États-Unis vers plus de 200 pays Vidéo HD streaming Disney +, ESPN + et Hulu inclus Apple Music pendant 6 mois Discovery + pendant un an

80 $ par mois pour une ligne

140 $ par mois pendant deux lignes

165 $ par mois pendant trois lignes

180 $ par mois pendant quatre lignes

200 $ par mois pendant cinq lignes ou plus

Faites plus illimité

Appels et SMS illimités Données illimitées 50 Go de données Premium Accès total 5G (à l’échelle nationale et ultra large bande) 15 Go de données hotspot haut débit Utilisation au Canada et au Mexique (vitesses 2G après 0,5 Go par jour) SMS illimités des États-Unis vers plus de 200 pays Vidéo HD 50% de réduction sur les forfaits d’appareils connectés illimités

80 $ par mois pour une ligne

140 $ par mois pendant deux lignes

165 $ par mois pendant trois lignes

180 $ par mois pendant quatre lignes

200 $ par mois pendant cinq lignes ou plus

Obtenez plus illimité

Appels et SMS illimités Données illimitées 50 Go de données Premium Accès total 5G (à l’échelle nationale et ultra large bande) 30 Go de données hotspot haut débit Utilisation au Canada et au Mexique (vitesses 2G après 0,5 Go par jour) SMS illimités des États-Unis vers plus de 200 pays Vidéo HD streaming Disney +, ESPN +, Hulu et Apple Music inclus Discovery + pendant 6 mois 50% de réduction Plans d’appareils connectés illimités 600 Go de stockage dans le cloud

90 $ par mois pour une ligne

160 $ par mois pendant deux lignes

195 $ par mois pendant trois lignes

220 $ par mois pendant quatre lignes

250 $ par mois pendant cinq lignes ou plus

Juste des enfants

Si vous avez au moins un forfait Verizon illimité, vous pouvez ajouter une autre ligne qui vise à fournir exactement ce dont un enfant a besoin pour rester connecté. À 50 $, 40 $, 35 $ ou 25 $ si vous avez de deux à cinq lignes, vous obtenez un accès 5G à l’échelle nationale, des appels et des SMS illimités à 20 contacts et des données illimitées à 5 Mbps. Cela devrait suffire pour la plupart des flux vidéo et des messages SD. Il est également livré avec des contrôles parentaux et un suivi de l’emplacement.

Verizon illimité

Jouez plus illimité

Streaming HD avec données illimitées et accès 5G

Le plan Play More Unlimited de Verizon est logique pour de nombreux utilisateurs de smartphones qui souhaitent un accès au réseau premium et profiter du streaming en HD. Vous obtiendrez même Disney +, Hulu et ESPN + inclus.

Le meilleur forfait de données de téléphonie mobile illimité pour vous est celui qui fonctionne là où vous en avez besoin, pas celui qui est le moins cher. Bien que nous ne puissions pas vous dire quel forfait est parce qu’il est différent pour chacun de nous, nous pouvons tous convenir que payer plus que ce dont vous avez besoin pour le service téléphonique est une mauvaise idée, tout comme payer pour un service qui ne fonctionne pas.

En règle générale, si vous vivez en dehors d’une zone métropolitaine, cela signifie Verizon. Un examen des cartes de couverture en direct générées par les utilisateurs d’Open Signal montre qu’il existe des lacunes importantes dans la couverture de T-Mobile en dehors des zones métropolitaines. Vous paierez plus pour le service Verizon par rapport à T-Mobile (en particulier une fois les taxes et les frais appliqués), mais il est probable que Verizon aura la meilleure couverture si vous êtes dans une zone rurale. Il y a des exceptions, alors assurez-vous d’enquêter avant de donner votre argent à une entreprise.

T-Mobile prétend désormais couvrir 99% des Américains avec LTE et la majeure partie du pays avec une énorme carte de couverture 5G. Avec la manière agressive dont T-Mobile a étendu son réseau, ce n’est pas trop surprenant. Les forfaits Magenta offrent l’une des meilleures affaires en matière de forfaits illimités, donc si vous avez une bonne couverture dans votre région, T-Mobile est un meilleur choix qu’il ne l’a jamais été.

T-Mobile s’est également associé à Sprint, qui a ajouté des millions de nouveaux clients à son réseau, mais a également veillé à ce que sa couverture 5G soit meilleure que Verizon ou AT&T grâce à son spectre robuste de 2,5 GHz, bien qu’AT & T travaille dur pour construire un 5G. réseau pour rattraper son retard sur T-Mobile.

Bien sûr, rien de tout cela n’inclut les offres de fidélisation de la clientèle ou les anciens plans que vous pourriez utiliser. Dans ces cas, vous voudrez peut-être vous en tenir à l’opérateur que vous avez actuellement au lieu de changer en raison de nouveaux prix ou de nouvelles promotions. Certains rabais 55+ et militaires sont également disponibles avec les transporteurs qui peuvent être en mesure de réduire votre facture.

Tout cela rend très difficile de partager une recommandation unique sur le plan de données illimité pour téléphone portable qui est le meilleur. Mais si vous avez besoin d’une couverture nationale dans des endroits qui pourraient être un peu à l’écart, il est prudent de dire que Verizon offre une meilleure valeur qu’AT & T et dispose généralement d’un meilleur réseau selon des études indépendantes de sources telles que Root Metrics. Et si vous restez sur les sentiers battus, T-Mobile vous propose une meilleure offre.

Bien que nous ne puissions pas vous dire quel transporteur vous conviendra le mieux, nous pouvons vous dire quoi rechercher et par où commencer. Parlez à vos amis et voyez quels services ils utilisent et dans quelle mesure cela fonctionne, et appelez chaque entreprise pour voir exactement ce qu’elle a à offrir. La plupart des opérateurs proposent des forfaits dont ils ne font pas la publicité et l’un d’eux peut mieux répondre à vos besoins que les forfaits illimités par défaut. Il existe également des forfaits téléphoniques prépayés fantastiques qui offrent des données illimitées, mais à un coût beaucoup plus bas si les cordons du sac à main sont serrés.

