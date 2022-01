Meilleur forfait mobile 5G 2022

Meilleur

La majorité de la population aux États-Unis dispose désormais d’une couverture 5G d’au moins un opérateur, il est donc temps de penser à obtenir l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile 5G avec votre nouveau téléphone. T-Mobile a une avance considérable dans la couverture, AT&T et Verizon ayant du mal à démarrer avec le déploiement de la bande C, donc pour l’instant, c’est le meilleur réseau pour essayer la 5G. Pourtant, tous les opérateurs ont un certain niveau de couverture 5G et, dans certaines régions, peuvent même devancer T-Mobile. Dans l’ensemble, le meilleur forfait pour la 5G est le forfait Magenta de T-Mobile avec des données premium illimitées, Netflix et de grandes économies familiales.

Meilleur dans l’ensemble : T-Mobile Magenta

Source : Andrew Martonik / Android Central

T-Mobile propose la 5G sur tous ses forfaits, donc si vous passez à un appareil compatible 5G, vous pouvez vous connecter sans tracas. Le réseau 5G de T-Mobile a non seulement la meilleure couverture, mais son utilisation du spectre à mi-bande en a également fait l’un des plus rapides dans l’ensemble. Mieux encore, ce spectre à mi-bande couvre plus de 200 millions de personnes et continue de croître. Dans cet esprit, le forfait Magenta est l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur T-Mobile grâce à ses données illimitées avec dépriorisation à 100 Go et Netflix inclus.

Ce plan ne comprend que 5 Go de point d’accès LTE, il peut donc valoir la peine de passer au plan Magenta Max pour 15 $ de plus si vous utilisez beaucoup de données sur vos autres appareils. De même, vous pouvez passer au plan Essentials si vous n’avez besoin que des bases. Cela fait de T-Mobile l’un des moyens les plus simples d’essayer la 5G sans opter pour le forfait le plus cher. Si vous amenez la famille, vous pouvez obtenir votre troisième ligne gratuitement.

Avantages:

Tous les forfaits bénéficient de la bande basse, de la bande moyenne et de la mmWave 5G sur un réseau Netflix inclus est avec plusieurs lignes 5 Go au Canada et au Mexique Point d’accès illimité à la vitesse 3G

Les inconvénients:

Streaming SD Seulement 5 Go de données hotspot haute vitesse

Meilleur dans l’ensemble

T-Mobile Magenta

Un réseau 5G dense et tout ce dont vous avez besoin est un téléphone 5G

Le forfait Magenta de T-Mobile contient tout ce dont les utilisateurs de smartphones ont besoin sans avoir besoin d’un forfait supérieur ou d’une remise temporaire.

Meilleur rapport qualité/prix : Mint Mobile 4 Go

Source : Android Central / Samuel Contreras

Mint Mobile propose des forfaits plus importants que son forfait d’entrée de gamme de 4 Go, y compris un forfait illimité, mais beaucoup de gens n’ont pas besoin d’autant de données. Même ainsi, si vous constatez que vous avez besoin de plus de données que celles pour lesquelles vous vous êtes inscrit auprès de Mint, vous pouvez passer à mi-cycle vers le forfait 10 Go, 15 Go ou illimité. C’est une bonne chose car vous devez acheter au moins trois mois de service à l’avance. Mint Mobile est disponible en termes de trois mois, six mois et 12 mois avec des économies plus importantes lorsque vous achetez toute l’année. Le forfait 4 Go, par exemple, revient à seulement 15 $ par mois pendant 12 mois.

Mint Mobile utilise le réseau de T-Mobile, y compris la 5G, donc pour les meilleurs résultats, vous devriez avoir un téléphone 5G qui prend en charge à la fois la bande 71 et la bande 41. Vous pouvez essayer vos trois premiers mois à un tarif réduit, afin de ne pas doivent s’engager pour l’année entière dans un premier temps.

N’oubliez pas que Mint Mobile n’offre aucune économie pour plusieurs lignes. Par conséquent, si vous souhaitez connecter toute la famille, il existe de meilleures options.

Avantages:

Économisez en achetant plus de mois Passez facilement à un ensemble de données volumineux La plupart des téléphones 5G déverrouillés fonctionneront Les données peuvent être utilisées comme point d’accès

Les inconvénients:

Doit acheter au moins 3 mois Pas d’épargne multiligne

Meilleure valeur

Mint Mobile 4 Go

T-Mobile 5G pour un rabais

Le forfait 4 Go de Mint Mobile convient parfaitement aux utilisateurs légers qui souhaitent accéder à T-Mobile 5G. Vous pouvez même passer à un forfait plus important si vos données doivent croître.

Meilleur rapport qualité/prix pour les streamers : Visible

Source : Samuel Contreras / Android Central

Visible est un opérateur prépayé opérant exclusivement sur le réseau numérique de Verizon. Cela signifie que Visible utilise uniquement le LTE ou la 5G et n’aura pas accès aux anciennes tours 3G et analogiques. Pourtant, pour la plupart des gens, le réseau Verizon LTE offre une excellente couverture, vitesse et l’ajout de la 5G ne fait qu’adoucir l’affaire. Il s’agit également du réseau Verizon 5G complet, y compris mmWave Ultra Wideband, bien que vos vitesses de téléchargement soient plafonnées à 200 Mbps. C’est assez rapide pour tout ce que vous devez faire sur votre téléphone et ne devrait pas être une préoccupation pour la plupart des gens.

Le plan de Visible est vraiment illimité, sans limite de données cachée réduisant votre vitesse. Le trafic visible est une priorité inférieure au trafic Verizon, vous pouvez donc voir votre vitesse diminuer si vous vous trouvez dans une zone très fréquentée. Pourtant, dans l’ensemble, l’expérience sera comparable à ce que nous avons constaté dans notre examen. Si vous utilisez plus de 50 Go de données en un mois, votre priorité peut être encore réduite, mais s’il y a suffisamment de capacité, vous n’atteindrez pas de limite de vitesse stricte. Gardez à l’esprit que Visible prend en charge moins de modèles de téléphones que T-Mobile, avec seulement une poignée fonctionnant avec la 5G. Cependant, cela inclut les appareils 5G les plus populaires comme les iPhone 12 et 13, les séries Galaxy S20/S21 et les téléphones Pixel 5G.

L’un des plus gros attraits de Visible est son prix, et à 40 $ par mois, c’est un excellent rapport qualité-prix. Pour économiser encore plus, il vous suffit de rejoindre une Visible Party sur le tableau de la communauté Visible sur son site Web. Cela peut réduire votre facture à 25 $ par mois si vous vous joignez à un groupe d’au moins quatre personnes.

Avantages:

Données, appels et SMS illimités Économies Party Pay Point d’accès illimité à 5 Mbps Pas de plafond de données caché

Les inconvénients:

Flux vidéo à 480p Pas de prise en charge 3G Seule une poignée de téléphones 5G pris en charge

Meilleur rapport qualité/prix pour les streamers

Visible

Pas cher et illimité avec Verizon 5G

Visible maintient son plan simple avec un service illimité sur le réseau LTE et 5G de Verizon tant que votre téléphone est compatible.

Meilleur international : Google Fi Flexible

Source : Daniel Bader / Android Central

Si vous avez un téléphone qui fonctionne avec le réseau 5G de T-Mobile, vous pouvez le connecter avec Google Fi. Le principal forfait flexible de Google Fi comprend des appels et des SMS illimités aux États-Unis pour 20 $ par mois. Les données coûtent 10 $ par gigaoctet, mais Google Fi cesse de vous facturer à 6 Go d’utilisation. Après cela, vos données sont illimitées, mais elles sont considérablement ralenties à 15 Go. Néanmoins, si vous utilisez des points Wi-Fi, cela suffit pour la plupart des gens.

Si vous avez besoin de plus, Google Fi propose un forfait illimité qui ralentit à 22 Go. Tous les forfaits de Google Fi sont dotés d’une capacité de point d’accès, qui partage vos données standard. L’une des fonctionnalités les plus remarquables de Google Fi est l’itinérance des données au même coût dans plus de 200 pays à travers le monde. Cela fait de Google Fi une excellente option pour les voyageurs fréquents. Google Fi Unlimited propose également une option moins chère sans itinérance internationale.

Quelques téléphones fonctionnent avec le réseau complet de Google Fi et incluent la 5G, comme les séries Pixel 5 et Samsung Galaxy S21. Vous pouvez apporter d’autres téléphones 5G déverrouillés à Google Fi, mais ils ne prendront en charge que le réseau T-Mobile. Le réseau de Google Fi passe aux côtés d’autres fonctionnalités intéressantes telles qu’une connexion VPN, vous pouvez être sûr que votre connexion est sécurisée, que vous soyez en Wi-Fi ou en 5G aux États-Unis ou à l’étranger. Soyez averti, Google Fi ne prend pas du tout en charge la 5G sur les iPhones malgré la prise en charge des bandes appropriées.

Avantages:

Ne payez que ce que vous utilisez Même prix pour les données internationales Hotspot inclus Protection de facture à 6 Go

Les inconvénients:

Données limitées à 15 Go Tous les téléphones 5G n’obtiennent pas le réseau Fi complet Les iPhones d’Apple ne fonctionnent toujours pas avec la 5G

Meilleur international

Google Fi flexible

Payez pour ce que vous utilisez

Ne payez que pour les données que vous utilisez avec T-Mobile 5G et restez en ligne tout en voyageant à l’étranger sans frais supplémentaires.

Meilleur sur le réseau d’AT&T : Cricket Unlimited Plus

Source : Samuel Contreras / Android Central

AT&T s’est efforcé d’étendre son réseau 5G, y compris la bande basse sous-6 5G ainsi que mmWave. Pour la plupart des gens, la 5G sur AT&T sera limitée au réseau à bande basse, mais il y a encore quelques améliorations de vitesse à apporter avec la mise à niveau. Si vous êtes couvert par AT&T 5G, l’une des meilleures valeurs pour l’essayer est avec l’opérateur prépayé Cricket Wireless d’AT&T. Tous les forfaits Cricket sont fournis avec la 5G à l’échelle nationale, mais pour en tirer le meilleur parti, vous aurez besoin du forfait Cricket More Unlimited à 60 $.

Ce plan comprend des données premium illimitées, 15 Go de données de point d’accès sans fil, HBO Max financé par la publicité et 150 Go de stockage en nuage. Ce plan est également fourni avec Cricket Call Defense, vous pouvez donc bénéficier d’une protection supplémentaire contre les appels anti-spam, comme les clients des opérateurs postpayés. Des économies multilignes sont également disponibles pour un maximum de cinq lignes. Gardez à l’esprit que Cricket ne prend pas officiellement en charge la 5G sur tous les téléphones qui fonctionneront, c’est donc une bonne idée de vérifier auprès du support client pour être sûr.

Avantages:

Couverture solide de la bande basse 5G Appels, SMS et données illimités au Canada et au Mexique Données Premium illimitées Économies sur plusieurs lignes

Meilleur sur le réseau d’AT&T

Cricket illimité Plus

Données illimitées soutenues par le réseau massif d’AT&T

Cricket Unlimited More est le plus cher de l’opérateur, mais ses données premium et ses économies sur plusieurs lignes en font une excellente option 5G.

Meilleur réseau mmWave : Verizon Play More Unlimited

Source : Android Central

Verizon dispose d’un impressionnant réseau 5G avec un réseau mmWave en pleine croissance qu’il appelle Ultra-Wideband et un nouveau réseau 5G national qui fait rapidement son chemin à travers le pays. Bien que la zone de couverture actuelle ne soit pas aussi dense que celle des autres opérateurs, les vitesses Ultra Wideband 5G de Verizon surclasseront les réseaux Sub-6, c’est-à-dire jusqu’à ce que vous entriez à l’intérieur. Pourtant, avec un réseau LTE solide sur lequel se rabattre, la plupart des gens auront une vitesse plus que suffisante.

Si vous vous connectez à Ultra Wideband, vous obtenez des données, un point d’accès et une qualité de streaming vraiment illimités. Si vous utilisez la 5G à l’échelle nationale, votre forfait et vos limites correspondent au service LTE. Le forfait Play More Unlimited est parfaitement adapté pour tirer le meilleur parti de la 5G, grâce à sa fonction Premium Network Access avec streaming vidéo 720p et 50 Go de données premium. Cela va bien avec le forfait Disney +, ESPN + et Hulu. Verizon a emballé pendant 12 mois Apple Arcade, Google Play Pass, Discovery+.

Avantages:

Tout illimité sur Ultra-Wideband 50 Go de données premium sont suffisants pour la plupart des gens Disney+, ESPN+ et Hulu sont inclus 15 Go de point d’accès mobile

Les inconvénients:

Dépriorisation de la 4G et de la 5G à l’échelle nationale à 50 Go. Le streaming vidéo 720 du réseau 5G le plus petit doit toujours être activé manuellement

Meilleur réseau mmWave

Verizon Play Plus Illimité

Sans fil le plus rapide sur un téléphone

Accédez à l’un des réseaux 5G les plus rapides avec le forfait Play More Unlimited de Verizon. Un réseau 5G national en pleine croissance avec de nombreuses données premium le rend idéal pour les gros utilisateurs.

En bout de ligne

Tous les réseaux 5G aux États-Unis se développent rapidement et de nouvelles villes sont ajoutées en permanence. Et avec la plupart des opérateurs, tout ce dont vous avez besoin est l’un des meilleurs téléphones Android avec 5G pour y accéder. Il y a de fortes chances que si vous possédez déjà l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile, l’accès 5G soit inclus. Bien que les vitesses disponibles sur la 5G inférieure à 6 ne soient pas aussi élevées que certains attendaient de la 5G, les opérateurs ont pris au sérieux la 5G à mi-bande, et les vitesses continueront probablement de s’améliorer au cours des prochaines années.

Si vous êtes prêt à passer à la 5G, T-Mobile possède l’une des solutions 5G les plus robustes à ce jour, et elle ne fait que s’améliorer avec des mises à jour cohérentes, une couverture moyenne bande en croissance rapide avec 200 millions déjà couverts, et des ondes millimétriques et C -Capacité de bande prête à être déployée lorsque davantage de personnes accèdent à la 5G. T-Mobile considère la 5G comme une partie normale de son réseau et, heureusement pour vous, ne facture pas de supplément pour l’utiliser. T-Mobile Magenta est le meilleur moyen de découvrir la 5G aujourd’hui à un prix raisonnable, Netflix inclus, et de loin le plus grand réseau 5G.

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à se demander quel CPU va dans l’ultime ordinateur Windows 98. C’est le Pentium 3.

