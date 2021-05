Meilleur Galaxy S10 + [Plus] Protecteurs d’écran (mai 2021)

Meilleur

Gratter ou casser l’écran de votre Galaxy S10 + est l’une des pires choses qui puisse arriver à votre nouveau téléphone brillant. Pour protéger ce grand écran, vous allez vouloir investir dans un protecteur d’écran de qualité. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs, qu’ils soient en verre ou en film plastique. Voyez quel protecteur d’écran attire votre attention. Lorsque vous avez terminé de regarder les protecteurs d’écran, n’oubliez pas de choisir une coque Galaxy S10 +.

Durcissement UV: Protecteur d’écran en verre amFilm Ultra



Ce verre bombé suit les contours de l’écran S10 +, est livré avec un kit de séchage UV et est compatible avec le capteur d’empreintes digitales.

Pack de protection: LK HD Clear Screen Protector (3-Pack)



Les protecteurs de film de LK sont fins, clairs et propres, avec de bonnes marges pour les étuis et des découpes précises pour les appareils photo perforés et l’écouteur supérieur.

Lisse comme l’eau: IQ Shield LiQuidSkin (paquet de 2)



Ce pack de 2 protège votre téléphone sans gêner les selfies, les étuis ou ce capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran. Ils sont également auto-guérissants.

Fabriqué aux États-Unis: ArmorSuit MilitaryShield pour Galaxy S10 Plus



Ces protecteurs offrent une défense sérieuse puisqu’ils sont faits du même type de matériaux que ceux utilisés avec les équipements militaires et aérospatiaux américains.

Testé, essayé et vrai: Skinomi TechSkin (pack de 2)



Ces protecteurs d’écran auto-réparateurs permettent une installation sans bulles et fonctionnent avec le capteur d’empreintes digitales de Samsung.

Incompatible avec les ultrasons: le protecteur d’écran en verre trempé amFilm pour Galaxy S10 Plus



Il s’agit d’un protecteur en verre trempé adhésif traditionnel abordable qui ne fonctionne pas avec le capteur intégré à l’écran, mais il offre une protection de premier ordre.

Il y a quelques éléments à prendre en compte avant d’acheter l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S10 +.

Ce capteur à ultrasons ne supporte pas les lacunes

Parce que ce nouveau capteur d’empreintes digitales à ultrasons utilise des ondes de pression sonore pour cartographier et lire votre doigt, il ne peut absolument pas y avoir d’espaces d’air entre votre écran et son protecteur d’écran. Le protecteur d’écran amFilm Ultra Glass utilise un système d’application de séchage UV qui garantit l’absence de poches d’air ou d’espaces entre le verre trempé et l’écran de votre Galaxy S10 +, il fonctionne donc très bien. Malheureusement, d’autres protecteurs d’écran en verre trempé qui utilisent des adhésifs traditionnels sur les bords laissent des espaces qui perturbent les lectures du capteur à ultrasons et empêchent d’obtenir des lectures nettes et cohérentes de vos impressions.

Si vous ne pouvez pas accepter une option plus coûteuse pour couvrir votre écran, vous devrez vous contenter de films de protection d’écran comme le IQ Shield ou le LK 3-Pack. C’est juste la façon dont le cookie s’effrite parfois avec une technologie de pointe.

Le capteur ou l’écran: qu’est-ce que vous appréciez le plus?

Bien que le capteur d’empreintes digitales à ultrasons soit soigné, il est également capricieux et lent. Je parie que la protection de cet écran signifie plus pour beaucoup d’entre vous que l’utilisation du capteur d’empreintes digitales. Si c’est ce que vous ressentez, vous devriez envisager de désactiver le capteur d’empreintes digitales à ultrasons et d’utiliser Smart Lock, la reconnaissance faciale et un code PIN / motif / mot de passe pour sécuriser votre téléphone à la place. En tant que personne qui utilise Smart Lock depuis l’ancien temps de Moto X où il s’appelait Trusted Bluetooth, c’est une fonctionnalité utile qui m’a fait me soucier un peu moins du capteur d’empreintes digitales dans son ensemble.

D’autant plus que cela signifie que je peux ignorer ce nouveau capteur glitch et me saisir d’un protecteur en verre trempé traditionnel abordable comme le pack de 2 protecteurs d’écran en verre trempé amFilm pour protéger l’écran de ma nouvelle belle bête de téléphone.

