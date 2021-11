Meilleur gestionnaire de fonds obligataire actif sur la stratégie et les perspectives de taux d’intérêt

Les sélectionneurs d’actions n’ont pas tendance à battre les indices, mais les gestionnaires de fonds obligataires actifs font un peu mieux, selon Morningstar.

Environ 84 % des gestionnaires de fonds obligataires actifs ont surperformé au cours de la période d’un an qui s’est terminée le 30 juin 2021, contre seulement 47 % des gestionnaires de fonds d’actions actifs, selon un rapport semestriel de Morningstar.

Bien que l’écart se rétrécisse sur des périodes plus longues – seulement 27 % des fonds obligataires actifs ont dépassé leurs indices de référence au cours des 10 dernières années contre 25 % des fonds d’actions actifs – la gestion active offre certains avantages aux investisseurs à revenu fixe, a déclaré Jerome Schneider de Pimco à CNBC » ETF Edge » cette semaine.

En tant que responsable de la gestion de portefeuille à court terme de Pimco, Schneider supervise le deuxième ETF obligataire activement géré au monde, le PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT).

La flexibilité de s’écarter des indices de référence est « un facteur de différenciation incroyablement important » pour les gestionnaires de fonds obligataires actifs, a déclaré Schneider.

Par exemple, en 2020 et 2021, de nombreux gestionnaires de fonds obligataires actifs ont réussi à prendre un risque de crédit supplémentaire tandis que la Réserve fédérale soulageait la pression sur les marchés des titres à revenu fixe, a-t-il déclaré.

Cependant, la Fed indiquant maintenant qu’elle commencera à réduire ses achats d’obligations et à retirer son soutien monétaire, ce risque supplémentaire pourrait revenir si les gestionnaires ne font pas attention, a-t-il averti.

Il a souligné qu’en 2008, au milieu de la crise financière, environ 8 % seulement de l’indice Bloomberg Barclays Aggregate Bond étaient investis dans des obligations notées BBB, les moins bien classées de la catégorie investment grade. Maintenant, ils représentent plus de 15% de l’indice, a déclaré Schneider.

« Simplement en détenant l’indice, vous possédez beaucoup plus de risque de crédit, ce qui n’est pas nécessairement le bon positionnement à avoir dans cet environnement actuel … avec une croissance modérée et une variété de politiques de banque centrale créant une propension à un peu un peu plus de volatilité à l’avenir », a-t-il déclaré.

Les gestionnaires actifs agiles peuvent aider à réduire ce risque et à le modérer avec la chronologie des taux d’intérêt de la Fed toujours nuageuse, a déclaré Schneider.

Bien que « l’ère des taux bas et de la faible volatilité soit révolue », les fluctuations à court terme pourraient amener la Fed à être plus patiente que prévu en attendant que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’autres pressions inflationnistes se manifestent sur les marchés, a-t-il déclaré. mentionné.

« Notre prévision de hausse des taux est probablement encore 2023, peut-être repoussée très fin 2022 », a déclaré Schneider. « En ce moment, nous pensons que l’inflation commence à se modérer et cela donnera à la Fed un peu plus de clémence en termes de réponse aux conditions actuelles. »