Meilleur hub USB-C pour Chromecast avec Google TV 2021

Meilleur

Hub USB-C pour Chromecast avec Google TV Android Central 2021

Le Chromecast avec Google TV est un excellent petit boîtier de streaming, mais il n’a qu’un seul port : un seul port USB-C via lequel l’appareil est alimenté. Si vous souhaitez ajouter du stockage supplémentaire aux 8 Go internes ou si vous souhaitez ajouter Ethernet pour des vitesses plus rapides et moins de problèmes de mise en mémoire tampon, vous aurez besoin d’un concentrateur USB-C offrant une pléthore de ports. et charge directe pour garantir que votre Chromecast avec Google TV dispose également de la puissance dont il a besoin.

Favori des fans : Vemont Premium 5-en-1 Type-C Hub



Choix du personnel

Le hub de Vemont a été rigoureusement testé par /r/Chromecast avec diverses alimentations, y compris la brique d’alimentation standard Google TV. Bien qu’il ne s’agisse que d’un 5-en-1, il dispose d’Ethernet et de trois ports USB-A.

22 $ ​​sur Amazon

Entrée de données USB-C : Anker PowerExpand 6-en-1 USB C PD Hub Ethernet



Si vous avez un gros disque externe qui utilise USB-C, il y a très peu de hubs qui le prennent en charge. Le PowerExpand 6-en-1 d’Anker, cependant, offre à la fois un port pass-through PD et une entrée de données USB-C afin que vous puissiez tout brancher.

46 $ sur Amazon

Branchez le tout : AUKEY Link PD Pro CBC71 Hub USB C 8 en 1 avec port Ethernet



C’est mon hub USB-C préféré pour les Chromebooks depuis plus d’un an, mais il fonctionne parfaitement avec le Chromecast avec Google TV, vous permettant de brancher Ethernet ainsi que trois périphériques USB-A et une carte microSD.

43 $ chez AUKEY

Plus que ce dont vous avez besoin : Concentrateur TOTU 9-en-1 Type-C avec Ethernet



Vous n’aurez pas besoin du port HDMI ici, mais il y a Ethernet, trois ports USB-A, le pass-through Power Delivery et des emplacements pour cartes SD micro et pleine taille. Assurez-vous simplement d’avoir une alimentation puissante.

30 $ sur Amazon

Pas d’Ethernet : Anker PowerExpand+ 7-en-1 USB C Hub



Anker propose une large gamme de concentrateurs USB-C, mais celui-ci est idéal pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’Internet filaire. Si vous souhaitez simplement brancher un lecteur externe ou une webcam pour le chat vidéo, ce modèle mince est fait pour vous.

26 $ sur Amazon

Nous avons besoin de plus de puissance ! : Chargeur mural à charge rapide Baseus 45W PD



Il y a très peu de hubs qui fonctionnent lorsque vous utilisez le bloc d’alimentation USB-A fourni avec votre Chromecast avec Google TV, alors passez plutôt à ce chargeur Power Delivery de 45 W. Il est même livré avec un câble C-à-C à brancher sur votre hub USB-C car le port USB-A n’est pas 45W, juste l’USB-C.

25 $ sur Amazon

Tous les hubs USB-C ne sont pas créés égaux

J’aimerais vous dire que vous pouvez extraire le hub USB-C de votre Chromebook et le brancher simplement sur votre Chromecast avec Google TV. En fait, notre hub Chromebook préféré, l’Aukey Link PD Pro, fonctionne à merveille avec l’un ou l’autre. Malheureusement, la réalité est que tous les hubs USB-C ne sont pas compatibles, et cette compatibilité est également affectée par ce que vous utilisez pour alimenter votre configuration Google TV.

Parce que Google devait économiser chaque centime possible pour maintenir ce prix bas sur le Chromecast avec Google TV, il a été livré avec une brique d’alimentation USB-A plutôt qu’un chargeur USB-C Power Delivery. Cette brique est suffisamment puissante pour exécuter le Chromecast avec Google TV, mais elle n’a pas assez de puissance restante pour alimenter la plupart des concentrateurs USB-C. Étant donné que la technologie de charge qu’il utilise n’est pas Power Delivery, la plupart des hubs ne reconnaissent pas la pleine puissance et ne la transmettent pas correctement. Si vous avez besoin d’un hub qui fonctionne avec l’alimentation intégrée, votre meilleur pari est le hub Vemont Premium 5-en-1 Type-C, qui a été testé par plusieurs utilisateurs dans r/Chromecast au cours des derniers mois.

Si vous envisagez d’utiliser un hub USB-C avec votre Chromecast avec Google TV, vous avez besoin de plus de puissance, alors faites-vous plaisir et prenez un chargeur d’alimentation de 65 W ou un chargeur d’alimentation de 90-100 W afin que vous assurez-vous que même si votre concentrateur USB-C consomme quelques watts et que votre lecteur externe en consomme un peu plus, vous disposez toujours de suffisamment de puissance pour que tout fonctionne correctement. J’utilise un chargeur de 45 W avec mon Chromecast avec Google TV et cela ne m’a pas encore posé de problème.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.